3 kiểu người mà Warren Buffett khuyên bạn nên giao thiệp để có được thành công

Tỷ phú Warren Buffett sẽ luôn được nhớ đến như một biểu tượng của giới đầu tư. Tuy nhiên, vị chủ tịch kiêm CEO của Berkshire Hathaway cũng thường xuyên chia sẻ về những lĩnh vực khác, không chỉ giới hạn trong lĩnh vực đầu tư - nơi mà ông có kỹ năng bậc thầy.

Trong cuốn tự truyện “The Snowball: Warren Buffett and the Business of Life” của Alice Schoreder, tác giả đã dẫn lại nhiều lời khuyên của Buffett để có thể trở thành một doanh nhân thành đạt và một con người thành công.

Một minh hoạ tuyệt vời xuất hiện từ lúc ông còn trẻ. Sau khi tốt nghiệp trường Đại học Columbia, vào một mùa hè nọ, ông phải đi nghĩa vụ trong Lực lượng Vệ binh Quốc gia và tham gia trại huấn luyện trong vài tuần. Trải nghiệm đó đã dạy cho ông một bài học đáng kinh ngạc: Hãy kết giao với những người giỏi hơn bạn."

Trong tự truyện của mình, Buffett kể lại: "Để hòa nhập, bạn chỉ cần sẵn sàng đọc truyện tranh. Khoảng một giờ sau khi tôi đến đó, tôi cũng đọc truyện tranh. Tất cả mọi người khác đều đọc truyện tranh, vậy tại sao tôi lại không? Vốn từ vựng của tôi bị hạn chế chỉ còn 4 từ, và bạn có thể đoán nó là gì." Ông tiếp tục, "Tôi học được rằng nên chơi với những người giỏi hơn bạn, bởi vì bạn sẽ cải thiện được chút ít. Và nếu bạn chơi với những người kém hơn bạn, chẳng mấy chốc bạn sẽ bắt đầu trượt dốc."

Giao thiệp với những người giỏi hơn bạn

Bài học được rút ra từ câu chuyện của Buffett là: Những người bạn lựa chọn để giao thiệp thực sự quan trọng đối với bước tiến trong sự nghiệp của bạn. Khi bạn lựa chọn chơi với những người giỏi hơn, thông minh hơn mình, và học từ những thói quen dẫn tới thành công của họ, bạn tiếp thu kiến thức của họ và trở nên tốt hơn, thông minh hơn.

Nếu làm ngược lại – dành thời gian với những người hay trì hoãn, phàn nàn và bi quan – dần dần bạn sẽ trở nên giống họ, hạn chế thành công của bạn một cách nghiêm trọng."

Theo lời khuyên của Buffett, sau đây là 3 kiểu người mà bạn nên giao thiệp cùng:

Những người cố vấn

Sự cố vấn có thể gây tác động lớn đối với sự phát triển sự nghiệp của một người. Buffett nói rằng, ông thường khuyên khách hàng của mình rằng, sự thành công của họ tuỳ thuộc vào việc họ có tìm kiếm được những mối quan hệ đáng tin cậy trên con đường sự nghiệp và trong cuộc sống, những người có thể khuyên họ đưa ra lựa chọn tốt, hay không.

Đây là một sự lựa chọn thông minh, theo Buffett, bởi khi bạn tiếp nhận sự thông thái từ những người cố vấn, bạn bắt đầu tiếp nhận được cả những đặc điểm thành công của họ. Như một câu nói nổi tiếng, chúng ta là trung bình cộng của 5 người mà chúng ta dành cho nhiều thời gian nhất. Hãy giao tiếp cùng những người có tiềm năng giúp đỡ bạn học hỏi những điều mới, phát triển bản thân và phát triển sự nghiệp.

Những người đi ngược với số đông

Những người này là những người có óc kinh doanh, muốn đi ngược trạng thái cân bằng bằng cách làm, suy nghĩ và cư xử theo những cách phi truyền thống. Họ muốn “phá cách” và liên tục cố gắng bước đi trên một con đường mới hoặc khác biệt. Theo Buffett, khi qua lại với những người như vậy, và tiếp thu ý tưởng cùng sự thông thái của họ, bạn sẽ mở ra cánh cửa tư duy kinh doanh và sáng tạo của riêng mình.

Những người có trí tuệ xúc cảm

Liên quan tới khả năng lãnh đạo và sở hữu một doanh nghiệp, trí tuệ xúc cảm (EQ) rất quan trọng, có khi còn quan trọng hơn IQ. Lời khuyên của Buffett là, hãy chơi cùng những người có EQ cao, điều đó sẽ giúp bạn nâng cao EQ của bản thân. Khi bạn quan sát và học hỏi từ những người thể hiện tốt được sự nhận thức và đồng cảm tốt, điều đó sẽ giúp nâng cao nhận thức của bạn và dạy cho bạn khả năng nhận thức, quản lý cảm xúc của bản thân, cũng như nhận thức và tác động tới cảm xúc của những người khác.

Theo Inc.com