Sau bữa sushi ấy, Warren Buffett thề sẽ không bao giờ ăn đồ Nhật nữa

Warren Buffett mới bay tới Tokyo để gặp gỡ lãnh đạo của 5 công ty hàng đầu mà ông đầu tư vào cách đây vài năm. Đã và đang rót hàng tỉ đô vào đất nước mặt trời mọc, nhưng có một chi tiết thú vị là vị tỉ phú, CEO của Berkshire Hathaway từng tuyên bố tuyệt giao với đồ ăn Nhật.

Buffett hay nói rằng ông đã tìm thấy mọi thứ mà ông thích ăn từ lúc ông 6 tuổi. Vị tỉ phú 92 tuổi này đến cửa hàng đồ ăn nhanh McDonald’s để dùng bữa sáng, uống 5 lon Coca-Cola mỗi ngày, và hay nhâm nhi kẹo của See’s Candies và kem của Dairy Queen Blizzards. Trong tháng này, khi phóng viên Becky Quick của CNBC hỏi ông rằng ông sẽ ăn gì khi đến Nhật Bản, ông trả lời rằng kẹo chocolate Kisses của hãng Hershey và Coca-Cola.

Đáng chú ý, Buffett từng thề sẽ không bao giờ ăn đồ ăn Nhật trong suốt cuộc đời mình sau một bữa tối sushi vào năm 1989. Alice Schroeder đã kể lại câu chuyện này trong cuốn tiểu sử mà bà viết về ông, tác phẩm có tên “The Snowball: Warren Buffett and The Business of Life” (Hòn tuyết: Warren Buffett và Sự nghiệp).

Thời điểm đó, Buffett được mời tham dự bữa tối thân mật cùng chủ nhà Akio Morita, tỉ phú và là chủ tịch của hãng Sony lúc bấy giờ. Căn hộ của Morita trên đại lộ số 5 nhìn ra bảo tàng Metropolitan, và bao quát toàn cảnh của Công viên Trung tâm, có một bếp chuyên làm sushi nơi khách mời có thể ngồi quan sát 4 vị đầu bếp chuẩn bị bữa ăn.

Vốn là người kén ăn, Buffett từng tham gia rất nhiều sự kiện mà không ăn thứ gì ngoài bánh mì cuộn. Mặc dù lúc đó còn chưa thử đồ ăn Nhật bao giờ, nhưng ông đã ngờ rằng sẽ không thích nó.

Sau khi ngồi xuống bàn để dùng bữa tối, Buffett trông thấy những người bạn bên cạnh đang xì xụp món nước súp bí ẩn và đang thưởng thức thứ gì đó trông có vẻ dai mà không rõ là thứ gì. Ông không thể ăn bất cứ thứ gì bày trước mặt mình, và gọi người phục vụ dọn thức ăn đi.

“Hết món này đến món khác được đưa ra, và mỗi lần như vậy, đĩa của ông ấy đều được trả lại mà chưa hề được động vào,” Schroeder viết. “Ông ấy không nhận ra rằng có rất nhiều thứ trên hành tinh này có thể được ăn sống.”

Buffett toát mồ hôi và ngồi vặn vẹo trên ghế của mình. Ông cảm thấy xấu hổ, lo lắng rằng ông sẽ làm các đầu bếp tự ái, và chắc chắn cũng sẽ làm mất mặt bản thân trước chủ nhà.

Nhiều giờ trôi qua, và vẫn không có món gì khiến ông thèm ăn. Buffett lúc đó chỉ khao khát có một chiếc hamburger, mơ về việc đào tẩu sang khu căn hộ của bạn ông ở gần đó và ăn chút bỏng ngô, lạc và kem dâu tây. “Khi toàn bộ 15 món đã được bưng ra, ông vẫn chưa ăn được miếng nào,” Schroeder viết.

“Đây là điều tệ hại nhất,” Buffett nói với Schroeder. “Tôi từng gặp nhiều vụ như vậy, nhưng đây là điều tệ hại nhất. Tôi sẽ không bao giờ ăn đồ Nhật một lần nào nữa.”

Vị tỉ phú có thể yêu thích đất nước Nhật Bản đủ để tới thăm nó và đầu tư hàng tỉ USD vào các doanh nghiệp nước này, nhưng rõ ràng ông không phải fan hâm mộ ẩm thực Nhật./.

