14 đề tài xuất sắc đạt giải thưởng Sinh viên nghiên cứu khoa học TP Đà Nẵng năm 2023

Sở KH&CN và Thành Đoàn Đà Nẵng vừa phối hợp tổ chức Festival Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo và trao giải cuộc thi Sinh viên nghiên cứu khoa học TP Đà Nẵng năm 2023.

Sau 2 vòng thi, Hội đồng giám khảo đã lựa chọn 14 đề tài nghiên cứu vào Vòng chung kết, để trao các giải Nhất, Nhì, Ba và Khuyến khích.

Trong đó, đề tài “An investigation into conceptual metaphors of WATER in English and Vietnamese poetry” của Trường ĐH Ngoại ngữ (ĐH Đà Nẵng) và Đề tài “Nghiên cứu và xây dựng giải pháp ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong chẩn đoán sớm - phương pháp tiếp cận toàn diện từ chẩn đoán lâm sàng đến cận lâm sàng” của Trường ĐH CNTT&TT Việt - Hàn đã giành giải Nhất.

Festival Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo và cuộc thi Sinh viên nghiên cứu khoa học là hoạt động góp phần đẩy mạnh công tác hỗ trợ khởi nghiệp cho đoàn viên, thanh niên, sinh viên trong lập thân, lập nghiệp, phát triển kinh tế theo đề án “Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia đến năm 2025” trên địa bàn TP Đà Nẵng.

Trong đó, cuộc thi Sinh viên nghiên cứu khoa học nhằm tạo sân chơi giúp các bạn sinh viên có cơ hội tham gia các hoạt động nghiên cứu khoa học, ứng dụng kiến thức đã học vào thực tế, phát triển sản phẩm và trau dồi kỹ năng thuyết trình trước Hội đồng khoa học; từng bước áp dụng có hiệu quả các nghiên cứu khoa học vào sản xuất và đời sống phục vụ quá trình phát triển kinh tế, xã hội của Đà Nẵng.

Cuộc thi còn góp phần thúc đẩy tinh thần nghiên cứu khoa học và phong trào sáng tạo của sinh viên các trường đại học, cao đẳng, trung cấp trên địa bàn.