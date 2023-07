VietTimes – Công an TP Đà Nẵng cảnh báo việc đối tượng xấu lợi dụng chính sách giảm thuế GTGT cho doanh nghiệp để mạo danh cán bộ thuế và lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Phòng An ninh mạng) - Công an Đà Nẵng vừa tiếp nhận đơn trình báo của chị N.H (chủ một doanh nghiệp tại Đà Nẵng) về việc bị đối tượng giả mạo cán bộ thuế lừa đảo chiếm đoạt 600 triệu đồng.

Chị H. biết được từ ngày 1/7, Nhà nước có chính sách hỗ trợ giảm thuế giá trị gia tăng từ 10% xuống còn 8% cho doanh nghiệp, nên khi có một đối tượng sử dụng hình ảnh đại diện zalo cá nhân là cán bộ mặc trang phục của cơ quan thuế liên hệ qua mạng xã hội trao đổi thông tin hỗ trợ kê khai miễn giảm thuế cho công ty, thì chị H. tin tưởng và làm theo yêu cầu của đối tượng này.

Làm theo hướng dẫn, chị H. đã bị đối tượng lừa đảo chiếm đoạt 600 triệu đồng. Sau khi biết mình “sập bẫy”, chị H. đã làm đơn tố cáo đến cơ quan công an.

Tiến hành xác minh, cơ quan công an nhận thấy, lợi dụng chính sách giảm thuế giá trị gia tăng cho doanh nghiệp, các đối tượng tội phạm đã mạo danh cán bộ thuế gọi điện cho chủ các doanh nghiệp, hộ kinh doanh để thông báo về thủ tục kê khai miễn giảm thuế và yêu cầu nạn nhân kết bạn qua mạng xã hội zalo để hướng dẫn chi tiết.

Sau đó, đối tượng hướng dẫn nạn nhân tải ứng dụng “Thuế điện tử” giả mạo thông qua đường link: www.d.dvcgov.one về điện thoại. Tiếp đó, đối tượng yêu cầu nạn nhân đăng nhập vào ứng dụng ngân hàng trên thiết bị và thực hiện chuyển một khoản tiền nhỏ tới tài khoản do chúng cung cấp để kích hoạt ứng dụng thuế điện tử giả mạo.

Lợi dụng lúc nạn nhân đăng nhập vào ứng dụng ngân hàng, các đối tượng sẽ chiếm quyền điều khiển thiết bị thông qua ứng dụng “Thuế điện tử” giả mạo, ghi lại các thao tác nhập mật khẩu, mã OTP để đánh cắp thông tin, tài khoản và tiến hành chiếm đoạt tài sản.

Theo cơ quan Công an, đây là thủ đoạn mới, hết sức tinh vi và kịch bản đã được sắp đặt sẵn, khiến nạn nhân rất dễ mất cảnh giác. Đối tượng lừa đảo thường sử dụng hình ảnh đại diện zalo cá nhân là cán bộ mặc trang phục của cơ quan thuế để liên hệ, tạo vỏ bọc, nhằm chiếm niềm tin tuyệt đối từ nạn nhân.

Các đối tượng thường lợi dụng những ngày cuối tuần (thứ bảy hoặc chủ nhật) để liên hệ với nạn nhân và tiến hành việc chiếm đoạt tài sản qua thao tác rút tiền trên thẻ tài khoản ngân hàng của nạn nhân. Lý do là bởi khoảng thời gian này các ngân hàng sẽ ngừng tiếp nhận các yêu cầu đóng băng tài khoản của người dùng.

Để chủ động phòng ngừa với thủ đoạn lừa đảo tinh vi này, cơ quan Công an khuyến cáo người dân cần nâng cao cảnh giác, không làm theo các hướng dẫn của người lạ qua điện thoại dù cho họ giới thiệu là ai.

Ngoài ra, không nên truy cập các đường link, tải và cài đặt bất kỳ ứng dụng nào khi chưa rõ nguồn gốc; tuyệt đối không tiết lộ thông tin cá nhân, tài khoản, mật khẩu cho bất kỳ ai kể cả người tự xưng là nhân viên ngân hàng hay cán bộ cơ quan Nhà nước.