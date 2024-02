Xu hướng sản xuất video ngắn, phim ngắn bằng smartphone để tối ưu hoá chi phí

Trao đổi với VietTimes về trăn trở của các nhà sáng tạo, sản xuất nội dung số bên lề sự kiện The Cocktail Talk do OTA Network vừa được tổ chức, ông Phạm Trường Giang - CEO của T&G Media (đơn vị sản xuất nội dung số) - chia sẻ rằng nửa cuối năm 2023 là khoảng thời gian rất khó khăn do ảnh hưởng từ khủng hoảng kinh tế. Vì thế, các doanh nghiệp nhỏ cần tối ưu chi phí sản xuất.

“Có những sản phẩm chúng tôi chỉ sản xuất với chi phí vài trăm nghìn đồng nhưng vẫn có lượt xem rất cao do phân phối đúng tệp người xem. Phù hợp là tiêu chí tiên quyết khi lựa chọn diễn viên, bối cảnh. Việc đầu tư nhiều tiền chưa chắc đã đem lại hiệu quả mong muốn” – ông Giang nói.

Thống nhất rằng ngành công nghiệp sản xuất nội dung số đang trong giai đoạn phát triển hoàng kim do nhu cầu tiêu thụ nội dung giải trí trên các nền tảng mạng xã hội ngày càng lớn. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của suy thoái kinh tế, các nhà sản xuất nội dung phải tính toán để tối ưu chi phí, lẻ tối ưu hóa sản xuất.

Trong việc sản xuất những nội dung “mì ăn liền”, yếu tố quan trọng là kịch bản nội dung và diễn viên. Ông Giang cho rằng, cần kịch bản hấp dẫn và diễn nội dung chân thực, còn việc quay phim thì không đòi hỏi nghệ thuật cao. Công tác quay, dựng hoàn toàn có thể thực hiện trên smartphone, bằng các phần mềm chỉnh sửa video thông dụng mà không cần kỹ xảo cao siêu.

“Không đầu tư máy quay hay máy ảnh, việc sản xuất các video ngắn, phim ngắn, nội dung viral trên mạng xã hội sẽ được tối ưu hoá chỉ với smartphone” - CEO T&G Media nói.

Để nội dung chia sẻ dễ dàng tiếp cận tới người xem và đem về những lượt xem cao, các đơn vị sản xuất nội dung cần nắm rất chắc những quy chế hoạt động, thuật toán của từng mạng xã hội. Đồng thời, việc phân phối nội dung đến đúng tệp người xem là chìa khóa để tối ưu chi phí quảng cáo mà vẫn thu về lượt xem cao.

Ông Phạm Bá Duy - CEO OTA Network - chia sẻ: Để thành công trong lĩnh vực kinh doanh nội dung số trên mạng xã hội, các đơn vị cần làm tốt ở cả sản xuất và phân phối nội dung tới người xem. Nhưng thực tế, trên thị trường xuất hiện rất ít tổ chức có thể vận hành hiệu quả ở cả 2 khía cạnh này.

Cho rằng nội dung số đang là phương thức giải trí rất phổ biến và đa dạng thể loại khác nhau như video ngắn, livestream và VOD, CEO OTA Network cho rằng video ngắn là nội dung được yêu thích nhất. Thể loại này thu hút sự chú ý lên đến 66% người dùng, hấp dẫn hơn 2,5 lần so với video dài.

Các đơn vị kinh doanh nội dung số phần lớn bao gồm sản xuất nội dung và kiếm tiền trên các nền tảng miễn phí như: Youtube, Facebook, Tiktok….Với tốc độ tăng trưởng ấn tượng 4,53% hàng năm, doanh thu của các nền tảng mạng xã hội được dự đoán sẽ đạt 247,30 tỉ USD vào năm 2027. Đây là một tương lai tươi sáng mang đến nhiều cơ hội cho các nhà sáng tạo nội dung, sản xuất nội dung. Nhưng để có được chỗ đứng trong tâm trí khán giả, các đơn vị cần có những hướng đi phù hợp và khác biệt.

Mỗi nền tảng mạng xã hội đều có các chính sách hoạt động khác nhau. Các quy tắc cộng đồng để kiểm soát nội dung mà người dùng có thể chia sẻ, bao gồm các quy định về bạo lực, kích động và vấn đề liên quan đến bản quyền sản phẩm.

Được biết, chỉ trong 6 tháng đầu năm 2023, Facebook đã gỡ bỏ 2.549 bài viết, 12 tài khoản, 54 page quảng cáo; YouTube gỡ 6.101 video, 7 kênh và TikTok gỡ 415 liên kết cùng 149 tài khoản vi phạm các tiêu chuẩn trên.