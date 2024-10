Xu hướng mới: Thú cưng ở Trung Quốc được chủ nuôi cho "đi làm kiếm tiền"

Jane Xue, một nữ nghiên cứu sinh tiến sĩ 27 tuổi, đã đưa chú chó Samoyed 2 tuổi của mình, tên OK, đến làm việc tại một quán cà phê chó ở Phúc Châu, Trung Quốc vào giữa tháng 9. Cô chia sẻ rằng việc này giống như cha mẹ đưa con đến trường, vì Xue muốn OK trải nghiệm "một cuộc sống khác" khi cô và bạn đời thường ra ngoài vào cuối tuần.

OK giờ đây trở thành nhân viên bán thời gian tại một quán cà phê thú cưng, nơi cô có thể chơi đùa với các chú chó khác và không cảm thấy cô đơn khi ở nhà một mình. Ngoài ra, công việc của OK còn giúp Xue tiết kiệm chi phí, bởi thay vì bật điều hòa cả ngày khi OK ở nhà, cô có thể gửi OK đến quán cà phê, vừa giúp chú chó vui vẻ vừa giảm hóa đơn điện.

Quán cà phê thú cưng là một ngành kinh doanh phát triển nhanh tại Trung Quốc. Tại các quán cà phê này, khách hàng có thể tương tác với thú cưng của quán, trải nghiệm này thường yêu cầu trả phí vào cửa từ 30-60 nhân dân tệ (4-8,5 USD). Khách hàng có thể uống cà phê trong khi thưởng thức thời gian chơi đùa với các chú chó, mèo được huấn luyện cẩn thận.

Ngôi sao của quán cà phê

“OK của tôi chính là ngôi sao của quán cà phê!” chủ quán, Jane Xue, chia sẻ

Xue phát hiện các quán cà phê chó thông qua mạng xã hội Xiaohongshu (một nền tảng tương tự Instagram tại Trung Quốc) và nghĩ rằng sẽ rất thú vị khi gửi OK đi làm. Sau khi liên hệ với quán cà phê thú cưng có tên "Yezonghui" ở Phúc Châu, Xue đưa OK đến phỏng vấn. Quá trình phỏng vấn này kéo dài một giờ, trong đó OK được kiểm tra xem có hòa đồng với khách hàng và các chú chó khác hay không. Kết quả là OK được nhận vào làm việc và trở thành "ngôi sao" của quán cà phê.

Việc các thú cưng được gửi đi làm tại các quán cà phê đã trở thành một xu hướng mới nổi tại Trung Quốc, được gọi là "Zhengmaotiaoqian", có nghĩa là "kiếm tiền ăn vặt". Xu hướng này phản ánh sự thay đổi trong cách người Trung Quốc chăm sóc thú cưng, với nhiều người xem chúng như thành viên gia đình và mong muốn chúng có cơ hội làm việc và "tự kiếm tiền". Cụm từ này nhấn mạnh rằng các thú cưng đang "làm việc" để giúp đỡ gia đình, giống như con người.

Xu hướng phát triển

Sự gia tăng của các quán cà phê thú cưng tại Trung Quốc không chỉ phản ánh sở thích ngày càng tăng của người dân với vật nuôi mà còn là một giải pháp cho những người bận rộn. Các quán cà phê này giúp chủ sở hữu thú cưng có nơi để gửi thú cưng của họ khi không thể chăm sóc chúng suốt cả ngày. Đồng thời, các chú chó mèo cũng có môi trường vui chơi, tương tác với người và thú cưng khác, tránh bị cô đơn.

Ngoài việc trở thành địa điểm vui chơi cho thú cưng, các quán cà phê thú nuôi còn là một mô hình kinh doanh hấp dẫn. Theo CBNData, số lượng quán cà phê thú cưng ở Trung Quốc đã tăng 200% mỗi năm kể từ khi quán cà phê mèo đầu tiên được mở tại Quảng Châu vào năm 2011. Tính đến năm 2023, cả nước có hơn 4.000 quán cà phê mèo, phản ánh sự phát triển mạnh mẽ của ngành này.

"Nhân viên" mèo tại các quán cà phê

Theo chủ nhân của cô mèo, Zhang Bu'er là một chú mèo rất dễ nuôi và sẵn sàng làm việc để kiếm thức ăn (Ảnh: CNN)

Không chỉ có chó, mèo cũng có cơ hội được "làm việc" tại các quán cà phê mèo. Một số chủ sở hữu mèo tại Trung Quốc đã đăng thông tin "tuyển dụng" thú cưng của họ trên Xiaohongshu, hy vọng tìm được công việc cho mèo tại các quán cà phê. Theo đó, một bài đăng lan truyền trên Xiaohongshu với tiêu đề "Mức lương làm việc tại quán cà phê mèo là bao nhiêu?" đã thu hút nhiều sự quan tâm, khi một chú mèo tên Datou ("Đầu To") nhận được năm hộp thức ăn sau khi "trừ thuế" cho công việc tại quán cà phê mèo.

Tuy nhiên, không phải chú mèo nào cũng may mắn tìm được công việc như OK. Xin Xin, một giáo viên 33 tuổi tại Bắc Kinh, đã cố gắng tìm việc cho chú mèo tên Zhang Bu'er, nhưng vẫn chưa có quán cà phê nào nhận. Zhang Bu'er, với tính cách bám người và kêu gừ gừ đáng yêu, được Xin Xin đăng ký làm việc để giúp giảm bớt sự buồn chán trong ngày và tiêu hao năng lượng vào ban đêm.

Xu hướng thú cưng đi làm tại các quán cà phê ở Trung Quốc không chỉ là một hiện tượng vui nhộn mà còn là một dấu hiệu của thời đại. Theo Goldman Sachs, Trung Quốc dự kiến sẽ có nhiều thú cưng hơn trẻ mới biết đi vào cuối năm 2023. Sự phát triển của thị trường chăm sóc thú cưng tại Trung Quốc phản ánh thay đổi trong lối sống, khi thú cưng ngày càng trở thành một phần quan trọng trong cuộc sống của nhiều người. Các mô hình kinh doanh mới như quán cà phê thú cưng đang tận dụng sự thay đổi này, mang lại lợi ích cho cả thú cưng và chủ nhân của chúng.

Theo CNN