WSJ: 26 bác sĩ Indonesia tử vong trong tháng 6 vì COVID, ít nhất 10 người đã tiêm vaccine Sinovac

VietTimes – Ít nhất 10 trên 26 bác sĩ tử vong do COVID-19 ở Indonesia trong tháng này từng được tiêm cả 2 liều vaccine do Sinovac Biotech Ltd của Trung Quốc sản xuất.