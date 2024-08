Sáng 14/8, HĐND tỉnh Quảng Nam khóa X khai mạc kỳ họp thứ 25, nhiệm kỳ 2021 -2026 để thực hiện công tác bầu cử nhân sự theo thẩm quyền.

Theo đó, ông Nguyễn Đức Dũng, Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy, nguyên Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam được bầu giữ chức vụ Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Nam, nhiệm kỳ 2021 -2026 với 47/47 phiếu tán thành, đạt tỷ lệ 100%.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, ông Nguyễn Đức Dũng hứa sẽ nỗ lực hết sức mình, không ngừng nâng cao bản lĩnh chính trị, giữ gìn phẩm chất đạo đức của người cán bộ, đảng viên, gương mẫu trong công tác và trong cuộc sống, cùng tập thể Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh phát huy truyền thống đoàn kết, thống nhất, vượt qua mọi khó khăn, thách thức để đưa tỉnh Quảng Nam phát triển toàn diện.

“Tôi sẽ luôn nâng cao trách nhiệm cá nhân, vai trò người đứng đầu HĐND tỉnh, nỗ lực phấn đấu, học tập, rèn luyện; tận tâm, tận lực hoàn thành tốt nhiệm vụ theo đúng chức trách, quyền hạn được giao; phát huy trí tuệ của tập thể, đoàn kết, dân chủ, trách nhiệm; kế thừa và phát huy những kinh nghiệm và thành tựu của các thế hệ tiền nhiệm; tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của HĐND tỉnh trên mọi lĩnh vực, đặc biệt là việc ban hành các quyết sách đúng đắn, tạo động lực đột phá, thúc đẩy phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ 22 đã đề ra”, ông Nguyễn Đức Dũng nói.

Với nhiệm vụ mới, Tân Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Nam cho biết thêm, sẽ phấn đấu đưa Quảng Nam trở thành tỉnh phát triển khá của cả nước vào năm 2030; triển khai thực hiện nghiêm chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước; tổ chức giám sát chất lượng, hiệu quả việc thi hành pháp luật, tính khả thi trong thực hiện các quyết sách, khẳng định vị trí, vai trò của HĐND tỉnh - là cơ quan quyền lực Nhà nước ở địa phương, đại diện cho nhân dân..

Bên cạnh đó, trong quá trình thực thi chức trách, nhiệm vụ được giao, ông Dũng mong muốn và trân trọng đề nghị tiếp tục nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương, của Tỉnh ủy, các cán bộ trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy; sự quan tâm góp ý của các bậc lão thành cách mạng, các thế hệ lãnh đạo tiền nhiệm; sự phối hợp chặt chẽ của các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể, đặc biệt là sự ủng hộ, tin tưởng của các vị đại biểu HĐND tỉnh và nhân dân tỉnh.

"Sự tin tưởng, ủng hộ, giúp đỡ này chính là nguồn động lực to lớn để tôi hoàn thành tốt nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó”, ông Dũng nói.

Ông Nguyễn Đức Dũng phát biểu nhận chức Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Nam

Ngày 22/7, Tỉnh ủy Quảng Nam tổ chức Hội nghị thực hiện quy trình công tác cán bộ bầu Phó bí thư Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2020 - 2025, giới thiệu nhân sự để HĐND tỉnh bầu Chủ tịch HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021 - 2026. Tại hội nghị, Thiếu tướng Nguyễn Đức Dũng, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam được giới thiệu, bầu giữ chức Phó bí thư Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2020 - 2025, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Nam nhiệm kỳ 2021 - 2026”.

Kết quả bỏ phiếu có, 100% đại biểu có mặt đã bỏ phiếu thống nhất bầu Thiếu tướng Nguyễn Đức Dũng giữ chức danh Phó bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Ngày 6/8, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Nam đã tổ chức công bố Quyết định của Ban Bí thư Trung ương Đảng phê chuẩn chức danh Phó bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam đối với Thiếu tướng Nguyễn Đức Dũng, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam, giữ chức vụ Phó bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam nhiệm kỳ 2020- 2025.

Thiếu tướng Nguyễn Đức Dũng (57 tuổi), quê quán xã Phổ Văn, huyện Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi (nay là phường Phổ Văn, thị xã Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi); trình độ chuyên môn: Thạc sĩ chuyên ngành tội phạm học và điều tra tội phạm (Học viện Cảnh sát Nhân dân); trình độ lý luận chính trị: Cao cấp.

Trước khi được bầu giữ vị trí Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Nam, ông Nguyễn Đức Dũng từng giữ vị trí: Phó trưởng Phòng An ninh Điều tra Công an tỉnh Quảng Nam; Phó trưởng Công an huyện Nông Sơn, tỉnh Quảng Nam; Trưởng Phòng Bảo vệ chính trị; Trưởng Phòng Tham mưu Công an tỉnh Quảng Nam; Phó giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam; Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam; Phó bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam.

Từ tháng 3/2020 ông Dũng được Ban Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam (khóa XII) chuẩn y chức danh Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Nam nhiệm kỳ 2015 - 2020.