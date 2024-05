Vụ bác sĩ bị kính rơi trúng người ở The Coffee House: Hai bên đồng thuận về giải pháp bồi thường

Bác sĩ Trần Quang Trung thăm hỏi tình trạng sức khoẻ của nữ bệnh nhân Hoàng Minh Lý

Tròn 1 tháng sau khi bị tấm kính tại The Coffee House Thái Hà rơi trúng người gây bị đa chấn thương, liệt 2 chân, nữ bác sĩ Hoàng Minh Lý (29 tuổi, quê Nghệ An) vẫn đang được điều trị tại Bệnh viện Đại học Y Hà Nội.

Trao đổi với VietTimes, bác sĩ Trần Quang Trung - người trực tiếp điều trị cho bệnh nhân Lý - cho biết: Sức khoẻ của nữ bác sĩ tiến triển tốt. Phổi và cột sống đã ổn định, tuy nhiên 2 chân vẫn bị liệt.

Trong vài ngày tới, bệnh nhân sẽ được chuyển đến Khoa Phục hồi chức năng của Bệnh viện Đại học Y Hà Nội ở Hoàng Mai để tập luyện, phục hồi chức năng.

Về việc bồi thường, gia đình chị Lý đã nhận lời xin lỗi và thiện chí với cách giải quyết của The Coffee House.

Chiều nay, The Coffee House cũng lên tiếng: "Chúng tôi chân thành xin lỗi các khách hàng của The Coffee House vì sự chậm trễ thông tin và có nhiều luồng dư luận trong những ngày qua liên quan đến sự việc tại The Coffee House 01 Thái Hà vào tối 20/4. Chúng tôi hiểu điều này đã làm khách hàng quan tâm và lo lắng".

The Coffee House cho biết sau quá trình trao đổi, hai bên đã cùng đồng thuận về giải pháp giải quyết sự việc. "Một lần nữa, chúng tôi gửi lời xin lỗi đến chị H.M.L và gia đình vì những gì chị và gia đình đang phải trải qua", thông cáo của hãng cà phê này đề cập.

Ngoài ra, để đảm bảo an toàn cho khách hàng và nhân viên tại cửa hàng, sau khi sự việc xảy ra, The Coffee House Thái Hàm đã yêu cầu toà nhà Việt Tower - 01 Thái Hà (bên cho thuê và vận hành tòa nhà) bảo trì gia cố tất cả các vách tường kính bao quanh khu vực cho The Coffee House thuê. Đơn vị này đã nhận được xác nhận từ Ban Quản Lý toà nhà về mức độ an toàn để hoạt động trở lại.

Với các cửa hàng còn lại trong hệ thống, The Coffee House đã tăng cường tiêu chuẩn và tần suất kiểm tra, bảo trì cơ sở hạ tầng.