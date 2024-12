Vụ án tại Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn SJC: Danh tính 6 người bị khởi tố

Thiếu tướng Hoàng Anh Tuyên, Phó chánh Văn phòng, người phát ngôn Bộ Công an cho biết cơ quan điều tra đã khởi tố 6 bị can về tội Tham ô tài sản và Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Chiều 31/12, tại phiên họp Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, lãng phí tiêu cực, Thiếu tướng Hoàng Anh Tuyên, Phó chánh văn phòng, người phát ngôn Bộ Công an đã thông tin vụ án xảy ra tại Công ty TNHH MTV vàng bạc đá quý Sài Gòn (Công ty SJC) và các đơn vị có liên quan.

Theo đó, sau khi khởi tố vụ án ngày 16/9, đến nay Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố 6 bị can với 2 nhóm tội danh. Trong đó, bị can Hoàng Lệ Huê, Giám đốc Chi nhánh miền Trung Công ty SJC và kế toán chi nhánh này là Nguyễn Thị Lộc cùng bị khởi tố tội Tham ô tài sản.

Thiếu tướng Hoàng Anh Tuyên thông tin tại phiên họp. Ảnh: Nguyễn Thanh.

Các bị can Lê Thúy Hằng, Giám đốc Công ty SJC; Mai Quốc Viễn, Giám đốc xưởng vàng Công ty SJC; Trần Tấn Phát, Phó giám đốc xưởng vàng Công ty SJC và Nguyễn Thị Huệ, Giám đốc Chi nhánh Hải Phòng - Công ty SJC, cùng bị khởi tố tội Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Thiếu tướng Tuyên cho hay bước đầu cảnh sát xác định các bị can đã lợi dụng việc mua, bán vàng bình ổn giá, lập khống chứng từ, sổ sách để chiếm đoạt tiền, hưởng lợi bất chính. Cơ quan điều tra đang củng cố chứng cứ, mở rộng điều tra và quyết tâm truy thu toàn bộ tài sản đã bị chiếm đoạt, thất thoát.