Vibook tuyển dụng 20.000 nhân sự trên toàn quốc để đào tạo chuyển đổi số

VietTimes – Ngày 7/3 vừa qua, SVDCA đã tham dự Hội nghị thường niên Hiệp hội Doanh nghiệp An Giang năm 2023 do Ban chấp hành Hiệp hội Doanh nghiệp nhiệm kỳ IV (2019 – 2024) tổ chức tại Thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang.