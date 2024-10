Vì sao Su-57 của Nga bắn hạ “đồng đội” UAV S-70 Okhotnik?

S-70 bị đồng đội bắn hạ

Thực ra, bản thân vụ rơi của máy bay không người lái S-70 Okhotnik “Hunter” (Thợ săn) không quá phức tạp.

Các đoạn video lan truyền trên mạng xã hội cho thấy nó bị bắn hạ trên khu vực Konstantinovka của Donetsk. Chiếc máy bay không người lái (UAV) bốc cháy, xoay vòng tròn và rơi xuống đất. Sau đó các binh sĩ Ukraine ập đến kiểm tra các mảnh vỡ của nó. Chiếc UAV này sử dụng bố cục cánh bay, cũng phù hợp với đặc điểm ngoại hình của S-70 Okhotnik-B.

The Warzone khẳng định S-70 đã bị Su-57 của Nga bắn hạ.



UAV S-70 Okhotnik là UAV tàng hình tấn công tiên tiến nhất của Nga. Nó sử dụng bố cục cánh bay có khả năng tàng hình cao và được trang bị khoang vũ khí bên trong, có thể mang nhiều loại tên lửa và bom dẫn đường, do đó đảm bảo khả năng công kích mặt đất mạnh mẽ.

Máy bay nặng khoảng 20 tấn, tốc độ tối đa 1.400 km/h và tầm bay khoảng 6.000 km. Điều đặc biệt đáng nói là chiếc UAV này ngay từ đầu đã được thiết kế để sử dụng cùng với máy bay chiến đấu có người lái và có thể đóng vai trò là "trợ thủ trung thành" cho máy bay chiến đấu tàng hình Su-57 của Lực lượng Hàng không Vũ trụ Nga, bao gồm trinh sát trước khi thực hiện nhiệm vụ và tấn công mặt đất có độ rủi ro cao.

Do S-70 Okhotnik bị bắn hạ ở khu vực tiền tuyến của cuộc xung đột và rơi xuống khu vực do quân đội Ukraine kiểm soát nên ban đầu người ta suy đoán nguyên nhân có thể là do nó trúng tên lửa phòng không quân đội Ukraine triển khai ở khu vực tiền tuyến, hoặc cuộc tấn công bất ngờ của máy bay tiêm kích của Không quân Ukraine.

Tuy nhiên, các video lan truyền trên mạng xã hội sau đó cho thấy một máy bay chiến đấu của Lực lượng Hàng không Vũ trụ Nga đã phóng một tên lửa không đối không từ phía sau và bắn hạ S-70.

Một binh sĩ Ukraine đứng trên mảnh vỡ cánh chiếc S-70 (Ảnh: Thewarzone).



Trang web The Warzone của Mỹ cho biết các nhân chứng cho rằng chính máy bay chiến đấu tàng hình Su-57 của Lực lượng Hàng không Vũ trụ Nga đã bắn hạ chiếc máy bay không người lái S-70 Okhotnik.

Mặc dù tuyên bố này chưa được xác nhận nhưng cũng hợp lý, vì hai dự án này có mối liên hệ trực tiếp với nhau. Ngay từ khi xung đột Nga-Ukraine bùng phát năm 2022, việc thử nghiệm hiệp đồng tác chiến giữa Su-57 và S-70 đã diễn ra. Bài viết cho rằng Nga thường gửi các trang thiết bị mới tới vùng chiến sự để thử nghiệm thực tế nên có thể Su-57 đang được thử nghiệm ở tiền tuyến với S-70.

Hơn nữa, những bức ảnh từ hiện trường cho thấy có thể nhìn thấy rõ phần mũi của ít nhất một quả bom dẫn đường chính xác UMPB D-30SN trong các mảnh vỡ của S-70. Đây là lần đầu tiên thế giới bên ngoài xác nhận rằng UAV S-70 được trang bị loại bom lượn dẫn đường kiểu mới này.

Loại bom này thực chất là phiên bản "bom đường kính nhỏ" của Nga so với dòng bom lượn UMPK, bom được hoán cải dựa trên bom sắt truyền thống, thiết kế tinh tế hơn và cách sử dụng linh hoạt hơn. Nó có thể được mang theo bằng các bệ phóng tên lửa và nhiều loại máy bay chiến đấu khác nhau.

Do đó, một số nhà phân tích cho rằng Không quân Nga có thể đang thực sự thử nghiệm hiệu quả chiến đấu của S-70 mang loại bom dẫn đường mới này trên chiến trường.

Bom dẫn đường chính xác UMPB D-30SN treo trên cánh chiếc S-70 và tìm thấy trong đám mảnh vỡ chiếc máy bay rơi (Ảnh: NetEasy).



Vì sao Su-57 bắn hạ UAV S-70 Okhotnik?

Vậy tại sao máy bay chiến đấu của Nga lại bắn hạ UAV của chính họ? Một số nhà phân tích cho rằng xét đến môi trường chiến đấu điện từ phức tạp ở tuyến đầu của cuộc xung đột Nga-Ukraine, các hệ thống UAV chiến đấu dựa vào công nghệ điều khiển từ xa có thể gặp trục trặc. Nếu không bị bắn hạ, S-70 mang theo công nghệ nhạy cảm có thể rơi trong tình trạng bán nguyên vẹn xuống khu vực do Ukraine kiểm soát, nguy cơ rò rỉ công nghệ là rất cao.

Mỹ đã học được một bài học đau đớn về vấn đề này: Năm 2011, Iran đã sử dụng công nghệ gây nhiễu GPS để điều khiển thành công máy bay trinh sát tàng hình RQ-170 cực kỳ bí mật của Mỹ hạ cánh xuống Iran gần như nguyên vẹn. Lầu Năm Góc sau đó buộc phải loại bỏ sớm loại mẫu UAV được phát triển với chi phí rất lớn này khỏi trang bị.

Phần đầu động cơ của chiếc S-70 trong đám mảnh vỡ (Ảnh: NetEasy).



Trang web The Warzone viết: "Đối với Ukraine và các cơ quan tình báo phương Tây, đây có thể là một báu vật trời cho rất đáng giá".

Mảnh vỡ của S-70 rơi vào tay Ukraine có thể sẽ nhanh chóng được vận chuyển đi nơi khác để phân tích thêm.

Đặc biệt, UAV S-70 sử dụng một số lượng lớn thiết kế và linh kiện giống với máy bay chiến đấu tàng hình Su-57 nhằm nâng cao khả năng hiệp đồng tác chiến và giảm bớt khó khăn trong quá trình phát triển. Vì vậy, một số nhà phân tích cho rằng sau khi mảnh vỡ của S-70 rơi vào tay cơ quan tình báo Ukraine và phương Tây, nó sẽ không chỉ tiết lộ các chi tiết công nghệ của máy bay không người lái tiên tiến này mà còn có thể rò rỉ nhiều thông tin về máy bay chiến đấu tàng hình Nga.

Một đoạn video quay cảnh chiếc Su-70 rơi sau khi trúng tên lửa (Nguồn: X).



Nguy cơ rò rỉ công nghệ ở mức độ nào?



Tuy nhiên, các chuyên gia Nga khá im ắng về điều này. Tờ Vzglyad của Nga ra ngày 7/10 dẫn lời các chuyên gia bày tỏ hoài nghi về việc liệu quân đội Ukraine có thể thu được thông tin hữu ích bằng cách nghiên cứu mảnh vỡ của chiếc máy bay không người lái hay không.

"Trong loại vũ khí này, thiết bị có giá trị nhất thường đã được đặt ở chế độ tự hủy. Có lý do để tin rằng các nội dung của máy tính trên máy bay và hệ thống định vị của chiếc S-70 Okhotnik sẽ không trở thành đối tượng nghiên cứu trong tay đối thủ. Khi máy bay không người lái bốc cháy trên không, hệ thống chính chịu trách nhiệm vận hành thiết bị đã bị đốt cháy, hoặc có thể UAV đã kích hoạt chế độ tự hủy khi bị rơi”, bài viết có đoạn.

Chuyên gia quân sự Nga Vasily Kashin cũng cho rằng nếu S-70 thực sự bị Su-57 bắn hạ thì có lý do chính đáng để làm như vậy: "Lời giải thích khả dĩ nhất là chiếc UAV đã mất kiểm soát và phi công máy bay chiến đấu đã bắn hạ để ngăn nó rơi vào tay kẻ thù”.

Tuy nhiên, truyền thông Nga thừa nhận, vì rất khó để biết được thông tin đầy đủ về mức độ hoàn chỉnh của mảnh vỡ chiếc máy bay không người lái S-70 Okhotnik nên các cơ quan tình báo phương Tây dù ít hay nhiều chắc có thể thu được một số thông tin tình báo quân sự của Nga từ nó.

Theo NetEasy