Vì sao đại gia Phan Thị Hoa không bị xem xét trách nhiệm hình sự khi chuyển nhượng dự án Đại Ninh?

Thỏa thuận chuyển nhượng dự án bị kiến nghị thu hồi

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an vừa hoàn tất kết luận điều tra vụ án sai phạm tại dự án Đại Ninh, huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng. Ngoài 10 bị can bị đề nghị truy tố, cơ quan điều tra còn nhắc đến nữ đại gia bà Phan Thị Hoa - người có giao dịch trực tiếp với bị can Nguyễn Cao Trí (Tổng Giám đốc Công ty Sài Gòn Đại Ninh).

Kết luận điều tra xác định bà Phan Thị Hoa - Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc, người đại diện pháp luật Công ty Sài Gòn Đại Ninh. Doanh nghiệp này được tỉnh Lâm Đồng cấp Giấy đăng ký kinh doanh lần đầu ngày 7/1/2010, vốn điều lệ 300 tỷ đồng.

Ngày 10/10/2017, Công ty Sài Gòn Đại Ninh đăng ký thay đổi lần 7, tăng vốn điều lệ lên 2.000 tỷ đồng.

Ngoài doanh nghiệp trên, bà Phan Thị Hoa còn thành lập và đứng tên Giám đốc, đại diện theo pháp luật Công ty TNHH MTV Đầu tư du lịch SGĐN Lavender, vốn điều lệ 800 tỷ đồng.

Theo kết luận điều tra, ngày 30/12/2010, UBND tỉnh Lâm Đồng cấp phép Công ty Sài Gòn Đại Ninh thực hiện dự án Khu đô thị thương mại, du lịch, nghỉ dưỡng sinh thái Đại Ninh tại huyện Đức Trọng; với tổng vốn đầu tư hơn 25 tỷ đồng, thời gian hoạt động 50 năm.

Tuy nhiên, đến năm 2019, Công ty Sài Gòn Đại Ninh không có năng lực tài chính để triển khai dự án. Ngày 12/6/2020, Thanh tra Chính phủ đã ban hành kết luận thanh tra số 929 kiến nghị thu hồi đất, chấm dứt hoạt động đầu tư tại Dự án Đại Ninh.

Biết dự án Đại Ninh bị Thanh tra Chính phủ kiến nghị thu hồi, bị can Nguyễn Cao Trí, khi đó là Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư và quản lý giáo dục Văn Lang đã thỏa thuận mua lại Dự án Đại Ninh từ bà Phan Thị Hoa bằng hình thức mua lại cổ phần của Công ty Sài Gòn Đại Ninh do bà Hoa và người thân nắm giữ.

Ông Nguyễn Cao Trí.

Đến ngày 2/10/2020, bị can Trí và bà Hoa ký thỏa thuận đặt cọc về việc chuyển nhượng Dự án Đại Ninh với giá 3.000 tỷ đồng. Trong tháng 10/2020, Trí đặt cọc cho bà Hoa với tổng số tiền là 119,8 tỷ đồng.

Đến ngày 2/12/2020, bị can Trí thống nhất với bà Hoa ký hợp đồng mua bán cổ phần Công ty SGĐN (thực chất là mua Dự án Đại Ninh) và làm thủ tục vay tiền của Ngân hàng Sacombank, để có 1.000 tỷ đồng thanh toán cho bà Hoa. Qua đó, ông Trí sở hữu 51% cổ phần Công ty Sài Gòn Đại Ninh.



Như vậy, từ 2/10/2020 đến 5/2/2021, bà Hoa được Trí thanh toán tổng số hơn 985 tỷ đồng (gồm: 119,83 tỷ đồng đặt cọc tiền mặt và 865,45 tỷ đồng vay vốn của Sacombank) để mua 100% vốn điều lệ Công ty Lavender để sở hữu 51% cổ phần Công ty Sài Gòn Đại Ninh.

Dù mới thanh toán hơn 985 tỷ đồng nhưng bà Hoa và bị can Trí thống nhất đã thanh toán đủ 1.000 tỷ đồng; số tiền 15 tỷ đồng chênh lệch, bà Hoa ủng hộ Trí làm từ thiện, đối ngoại tỉnh Lâm Đồng. Trí sử dụng 2 tỷ đồng tài trợ Quỹ bảo trợ trẻ em tỉnh, 3 tỷ đồng tài trợ Trung tâm xúc tiến Đầu tư thương mại tỉnh; còn lại số tiền 10 tỷ đồng phục vụ các chi phí khác của Trí.

Ngoài ra, ngày 4/6/2021, bà Hoa còn cho bị can Trí 20 tỷ đồng để ủng hộ phòng, chống dịch Covid-19.

Phong tỏa 3 tài khoản đứng tên bà Phan Thị Hoa

Sau đó, Công ty Lavender với Công ty Thiên Vương (thuộc Tập đoàn Novaland) ký hợp đồng chuyển nhượng dự án trên với tổng trị giá 27.600 tỷ đồng. Novaland đã thanh toán 2.700 tỷ đồng cho Công ty Lavender.

Công ty Lavender đã sử dụng số tiền 2.700 tỷ đồng vào nhiều mục đích khác nhau, trong đó có 680 tỷ đồng chuyển cho bà Hoa để thanh toán tiền mua 7% cổ phần tại Công ty Sài Gòn Đại Ninh. Tổng cộng ông Trí và bà Hoa đã ghi nhận với nhau việc bị can Nguyễn Cao Trí thanh toán 1.700 tỷ đồng.

"Bị can Trí không trao đổi, bàn bạc với bà Hoa; bà Hoa cũng không biết bị can Trí đưa tiền cho những ai, bao nhiêu tiền, từ nguồn nào. Số tiền 35 tỷ đồng nhận từ bà Hoa, bị can Trí sử dụng, không bàn bạc, thỏa thuận với bà Hoa là chi tiền cho ai, chi vào mục đích gì", kết luận nêu.

Theo kết luận điều tra, đối với số tiền 1.700 tỷ đồng Phan Thị Hoa đã nhận từ bị can Nguyễn Cao Trí thông qua việc ký hợp đồng chuyển nhượng cổ phần Dự án Đại Ninh trái pháp luật, bà Phan Thị Hoa đã tự nguyện giao nộp 9 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (theo trình bày của bà Hoa có trị giá khoảng 1.700 tỷ đồng), để phục vụ yêu cầu giải quyết vụ án.

Dự án khu đô thị Đại Ninh.

Do đó, cơ quan điều tra thấy không có căn cứ để xem xét trách nhiệm hình sự đối với bà Phan Thị Hoa với vai trò đồng phạm, giúp sức cho bị can Nguyễn Cao Trí.

Tuy nhiên, cơ quan Cảnh sát điều tra đã phong tỏa 3 tài khoản đứng tên bà Phan Thị Hoa, với tổng số tiền hơn 3 tỷ đồng.

Theo luận điều tra,, các bị can, cá nhân liên quan trong vụ án đã nộp khắc phục tổng số tiền hơn 109 tỷ đồng vào tài khoản tạm giữ của Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an.