Vi phạm về thuế, VNPAY bị phạt và truy thu hơn 4,4 tỷ đồng

Do khai sai thuế, sử dụng hóa đơn không đúng, chậm nộp tiền thuế nên Công ty Cổ phần Giải pháp Thanh toán Việt Nam (VNPAY) bị phạt tiền thuế truy thu, tiền phạt và tiền chậm nộp hơn 4,4 tỷ đồng.

VNPAY sử dụng hóa đơn không hợp pháp, chậm nộp tiền thuế

Cục Thuế TP.Hà Nội vừa ban hành kết luận thanh tra thuế tại Công ty Cổ phần Giải pháp thanh toán Việt Nam (VNPAY) có mã số thuế 0102182292.

Theo kết luận thanh tra, VNPAY đã mở sổ sách kế toán để theo dõi, hoạch toán kết quả kinh doanh theo quy định, nhưng công ty kê khai doanh thu, thuế giá trị gia tăng được khấu trừ không đúng quy định.

Ngoài ra, VNPAY khai, quyết toán thuế và khấu trừ thuế không đúng quy định; kê khai sai chỉ tiêu tổng số thuế thu nhập cá nhân đã khấu trừ trên tờ khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân năm 2022, 2023 nhưng không đúng dẫn đến thiếu số tiền phải nộp theo quy định.

Về việc sử dụng hóa đơn, kết luận của Cục Thuế Hà Nội xác định tại thời điểm kiểm tra, rà soát hóa đơn mua hàng hóa dịch vụ niên độ năm 2022, 2023, Đoàn kiểm tra phát hiện VNPAY kê khai khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào, hạch toán chi phí của 2 số hóa đơn mua vào của các doanh nghiệp theo kết luận tại Bản án số 115/2023/HS-ST ngày 29/12/2023 của Tòa án nhân dân tỉnh Phú Thọ. Năm 2022, giá trị 26,5 triệu đồng, thuế giá trị gia tăng 2,1 triệu đồng.

Ngoài ra, VNPAY kê khai khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào, hạch toán chi phí của 250 số hóa đơn mua hàng hóa dịch vụ của doanh nghiệp bỏ địa chỉ kinh doanh và không hoạt động tại địa chỉ đăng ký trước thời điểm Cơ quan thuế phát hành thông báo. Năm 2022, giá trị gần 1,7 tỷ đồng; thuế giá trị gia tăng gần 148 triệu đồng. Năm 2023, giá trị 1,48 tỷ đồng; thuế giá trị gia tăng 129 triệu đồng.

VNPAY cũng kê khai khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào, hạch toán chi phí của 6 số hóa đơn mua hàng hóa dịch vụ của doanh nghiệp có rủi ro về hóa đơn theo các công văn cảnh báo của cơ quan thuế và các cơ quan chức năng khác. Năm 2022, giá trị 27,6 triệu đồng; thuế giá trị gia tăng 2,2 triệu đồng.

Kết luận nêu công ty này đã có Công văn số 1546/CV-VNPAY ngày 30/9/2024 giải trình về việc sử dụng hóa đơn và đề nghị điều chỉnh giảm thuế giá trị gia tăng đầu vào được khấu trừ, giảm chi phí hạch toán trong kỳ của 250 số hóa đơn mua hàng hóa dịch vụ của doanh nghiệp bỏ địa chỉ kinh doanh và 6 số hóa đơn mua hàng hóa dịch vụ của doanh nghiệp có dấu hiệu rủi ro nêu trên.

“Đoàn kiểm tra ghi nhận theo nội dung đề nghị tại công văn này của VNPAY, sau này nếu phát hiện có chênh lệch hoặc có kết luận của các cơ quan chức năng khác liên quan đến các số hóa đơn nêu trên thì công ty chịu hoàn toàn trách nhiệm và bị xử lý theo quy định của pháp luật”, kết luận của Cục Thuế Hà Nội nêu rõ.

Theo kết quả thanh tra, tổng số tiền thuế truy thu qua thanh tra đối với VNPAY hơn 3,1 tỷ đồng, trong đó thuế giá trị gia tăng hơn 1,9 tỷ đồng (năm 2022 gần 1,8 tỷ đồng; năm 2023 là 136 triệu đồng); thuế thu nhập doanh nghiệp 984 triệu đồng đồng (năm 2022 hơn 543 triệu đồng; năm 2023 là 440 triệu đồng); thuế thu nhập cá nhân 225 triệu đồng (năm 2022 là 106 triệu đồng; năm 2023 là 118 triệu đồng).

Cục Thuế TP. Hà Nội yêu cầu VNPAY khắc phục ngay các tồn tại nêu trên, thực hiện điều chỉnh kế toán theo quy định của Luật Kế toán đối với những nội dung có chênh lệch tại Biên bản thanh tra để làm cơ sở hạch toán, kê khai thuế kỳ sau.

Đồng thời, VNPAY phải nộp tiền thuế truy thu, tiền phạt và tiền chậm nộp kể từ ngày nhận được quyết định xử phạt vi phạm hành chính về thuế vào tài khoản của Cục Thuế TP Hà Nội mở tại Kho bạc Nhà nước quận Đống Đa.

Cụ thể, công ty này phải nộp tổng số tiền thuế truy thu qua thanh tra hơn 3,1 tỷ đồng; nộp tiền phạt 14,8 triệu đồng do có hành vi sử dụng hóa đơn không hợp pháp để khai thuế làm giảm số thuế phải nộp; nộp tiền phạt 627 triệu đồng do hành vi kê khai dẫn đến thiếu số tiền thuế phải nộp; đóng tiền chậm nộp hơn 662 triệu đồng do có hành vi chậm nộp tiền thuế.

Như vậy, tổng số tiền thuế truy thu, tiền phạt và tiền chậm nộp VNPAY phải đóng là hơn 4,4 tỷ đồng.

VNPAY là một trong những công ty đầu tiên được cho phép thực hiện thí điểm cung ứng dịch vụ thanh toán Ví điện tử.

VNPAY của ai?

VNPAY được thành lập vào tháng 3/2007, có trụ sở chính tại phố Láng Hạ, phường Láng Hạ, quận Đống Đa, Hà Nội. Hoạt động chính trong lĩnh vực thanh toán điện tử với ngành kinh doanh cốt lõi là tài chính – ngân hàng.

Trong số các ứng dụng trung gian thanh toán có doanh thu cao nhất, không thể không nhắc đến VNPAY.

Năm 2009, VNPAY trở thành một trong những công ty đầu tiên được Thống đốc Ngân hàng Nhà nước cho phép thực hiện thí điểm cung ứng dịch vụ thanh toán Ví điện tử theo Quyết định số 675/QĐ-NHNN. Đến tháng 10/2015, VNPAY chính thức được Ngân hàng Nhà nước cấp giấy phép hoạt động cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán.

Theo giới thiệu trên website, hiện VNPay đã liên kết với 35 ngân hàng trong nước như: Agribank, Vietcombank, BIDV, Vietinbank, Techcombank, ABBank, ACB, Bac A Bank, BIDC, GPbank, HDbank, OCB...

Ngoài ra, doanh nghiệp này đang cung cấp dịch vụ thanh toán điện tử cho 5 công ty viễn thông và hơn 20.000 doanh nghiệp, với các dịch vụ tiêu biểu như mobile banking, cổng thanh toán VNPay-QR, website thương mại điện tử Vban.vn, thanh toán hoá đơn VnPayBill, đặt vé máy bay VnTicket, nạp tiền điện thoại VnTopup…

Theo tìm hiểu của VietTimes, VNPAY có 3 cổ đông sáng lập là Chủ tịch HĐQT Trần Trí Mạnh (sinh năm 1975), Tổng giám đốc Lê Tánh (sinh năm 1976) và ông Trần Văn Kỳ.

Về vốn điều lệ, dữ liệu cho thấy, vào tháng 2/2016, VNPay thực hiện tăng vốn từ 100 tỷ đồng lên 150 tỷ đồng, trong đó ông Lê Tánh góp 5%, Trần Trí Mạnh góp 28,15%, Trần Văn Kỳ góp 21,67%, các cổ đông còn lại không được tiết lộ.

Sau nhiều lần tăng vốn, tới ngày 16/2/2023, vốn của VNPay tăng lên 3.568,5 tỷ đồng. Tại đăng ký thay đổi gần nhất vào tháng 3/2024, đại diện pháp luật của doanh nghiệp này là ông Lê Tánh kiêm Tổng giám đốc công ty.

VNPAY chính là hạt nhân lõi trong hệ sinh thái của Công ty Cổ phần Tập đoàn Cuộc Sống Việt (VNLife). Tập đoàn này do ông Trần Trí Mạnh nắm vị trí Chủ tịch HĐQT. Ông Mai Thanh Bình và ông Mạnh cùng là đại diện pháp luật của công ty.