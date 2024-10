Giá vàng và bitcoin hôm nay 22/10: Giá vàng tiếp đà tăng

(VietTimes) – Giá Bitcoin giao dịch ở mức 66.675,15 USD/BTC, giảm 3,77% trong 24 giờ qua. Trong khi đó, giá vàng miếng SJC 9999 tăng 1 triệu ở cả hai đầu so với chốt phiên giao dịch hôm qua.

Giá Bitcoin giảm 3,77%

Theo dữ liệu của Coindesk, cập nhật tới 7h50 ngày 22/10 (theo giờ Việt Nam), giá Bitcoin giao dịch ở mức 66.675,15 USD/BTC, giảm 3,77% trong 24 giờ qua. Thanh khoản của đồng tiền mã hóa có giá trị vốn hóa lớn nhất thị trường ở mức 66,79 tỉ USD, tăng 92,66% so với ngày 21/10.

Giá trị vốn hóa thị trường của Bitcoin đạt 1.320 tỉ USD, chiếm 55,79% tổng giá trị vốn hóa của thị trường tiền mã hóa.

Giá trị Bitcoin trong 24 giờ qua (Ảnh: Coin Desk)

Giá trị vốn hóa toàn bộ thị trường được ghi nhận vào thời điểm 8h00 là 2.381,47 tỉ USD giảm 2,98% so với 24 giờ trước.

Được biết, đồng ETH có xu hướng giảm 4,36%, giao dịch ở mức 2.632,73 USD/ETH. Theo đó, hàng loạt đồng tiền mã hóa khác cũng có xu hướng điều chỉnh trong 24 giờ qua. XRP và SOL - những đồng tiền mã hóa phổ biến khác - có xu hướng giảm.

Vào lúc 7h55, trong số 10 đồng tiền mã hóa có giá trị vốn hóa lớn nhất, có 8 đồng có xu hướng giảm so với 24h trước đó. Trong khi đó, TRX là đồng có xu hướng tăng lớn nhất ở mức 0,82%.

10 đồng tiền có vốn hóa lớn nhất thị trường tiền mã hóa (Ảnh: Coin Glass)

Thị trường tiền mã hóa đang trải qua một giai đoạn điều chỉnh ngắn hạn, được thể hiện qua sự sụt giảm của Bitcoin và các đồng tiền lớn khác như XRP, BNB, và DOGE. Sự suy giảm này một phần đến từ thanh khoản giảm mạnh và các yếu tố biến động tài chính toàn cầu. Tuy nhiên, trong dài hạn, triển vọng tăng trưởng của Bitcoin và các loại tiền mã hóa khác vẫn tích cực.

Mặc dù không thể dự đoán chính xác giá Bitcoin trong tương lai, nhiều nhà phân tích kỳ vọng giá có thể vượt mốc 70.000 USD vào cuối năm 2024 nếu các yếu tố hỗ trợ tăng trưởng như sự chấp thuận tiền mã hóa rộng rãi và các khung pháp lý ổn định tiếp tục duy trì.

Giá vàng tiếp đà tăng

Cập nhật giá vàng lúc 9h15 sáng nay, giá vàng miếng và vàng nhẫn tiếp tục đà tăng so với những ngày gần đây. Theo đó, Công ty TNHH MTV Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết giá vàng miếng SJC 9999 tăng 1 triệu ở cả hai đầu so với với chốt phiên giao dịch hôm qua với mức 89 triệu đồng/lượng bán ra và mua vào ở mức 87 triệu đồng/lượng. Nhà vàng PNJ hay Doji cũng niêm yết giá tương tự.

Đối với vàng nhẫn 9999, tiếp tục lập đỉnh với mức giá cao nhất hơn 86 triệu đồng. Cụ thể, PNJ giao dịch ở mức 86.750.000 đồng/ lượng và 85.800.000 đồng/ lượng ở chiều bán ra và mua vào. Doji giao dịch ở mức 87.100.000 đồng/ lượng và 86.100.000 đồng/ lượng ở chiều bán ra và mua vào. Trong khi vàng nhẫn 9999 được SJC bán ra ở mức 86.400.000 đồng/ lượng và mua là 85.100.000 đồng/ lượng.

BẢNG GIÁ VÀNG NHẪN (đơn vị: đồng/lượng)

CÔNG TY VÀNG BÁN RA (21/10) MUA VÀO (21/10) BÁN RA (22/10) MUA VÀO (22/10) SJC 85.700.000 84.400.000 86.400.000 85.100.000 PNJ 85.700.000 84.700.000 86.750.000 85.800.000 DOJI 85.700.000 84.700.000 87.100.000 86.100.000

Theo GoldPrice, giá vàng thế giới ghi nhận rạng sáng nay theo giờ Việt Nam giao ngay ở mức 2,724.24 USD/Ounce, tăng 2,78 USD/Ounce so với hôm qua. Quy đổi theo tỷ giá USD, tại ngân hàng BIDV (25.430 VND/USD), vàng thế giới có giá khoảng 83.560.000 đồng/lượng (chưa tính thuế, phí). Như vậy, giá vàng miếng SJC đang cao hơn giá vàng quốc tế là khoảng 5.5 triệu đồng/lượng.

Biểu đồ giá vàng trong và ngoài nước theo đơn vị tính triệu đồng. Ảnh: VietTimes.

Trong ngày 21/10, giá kim loại quý này giằng co giữa sự phục hồi của đồng USD cùng lợi suất trái phiếu và lực cầu trú ẩn an toàn, do lo ngại bất ổn ngày càng gia tăng xung quanh cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ và xung đột tại Trung Đông.

Theo chiến lược gia thị trường cấp cao Daniel Pavilonis của RJO Futures, trong khi lợi suất trái phiếu kỳ hạn 10 năm tăng đang gây áp lực lên vàng, những diễn biến trước thềm cuộc bầu cử tại Mỹ, diễn biến địa chính trị ở Trung Đông đang hạn chế đà giảm của kim loại quý này.

Lợi suất trái phiếu kho bạc kỳ hạn 10 năm đã tăng lên mức cao nhất trong 12 tuần. Chỉ số US Dollar Index cũng tăng, khiến vàng trở nên đắt hơn đối với người mua ở nước ngoài.