Giá vốn tăng cao, Âu Lạc của bà Ngô Thu Thuý báo lỗ sau 3 năm

(VietTimes) – Dù đã cố gắng tiết kiệm các loại chi phí nhưng do giá vốn tăng nhanh hơn doanh thu, Công ty Cổ phần Âu Lạc báo lỗ trước thuế quý III 19 tỷ đồng. Kể từ quý III/2021, đây là quý thua lỗ đầu tiên của công ty.

Âu Lạc vừa công bố báo cáo tài chính quý III/2024. Theo đó, doanh thu thuần tăng trưởng 13% so với cùng kỳ năm ngoái, đạt 373,5 tỷ đồng. Do giá vốn tăng cao hơn doanh thu nên lợi nhuận gộp lại sụt giảm 87% so với cùng kỳ, còn 11 tỷ đồng.

Trong kỳ, công ty giảm đáng kể chi phí tài chính từ 22 tỷ đồng xuống 14 tỷ đồng, tương ứng giảm 36%. Ngược lại, chi phí quản lý và chi phí bán hàng phát sinh thêm 3 tỷ đồng, đạt 17,5 tỷ đồng.

Kết quả, Âu Lạc lỗ thuần từ hoạt động kinh doanh 19 tỷ đồng; lỗ trước thuế 19 tỷ đồng. Đây là quý thua lỗ đầu tiên của công ty kể từ quý III/2021.

Dù quý III lỗ song nhờ kết quả kinh doanh nửa đầu năm tốt nên luỹ kế 9 tháng, lợi nhuận sau thuế của Âu Lạc vẫn tăng trưởng 17% so với cùng kỳ, đạt 195 tỷ đồng. Kết quả này đã vượt xa kế hoạch lãi trước thuế 187 tỷ đồng được cổ đông thông qua.

Tại ngày 30/9/2024, tổng tài sản của Âu Lạc tăng 10% so với đầu năm lên 2.169,5 tỷ đồng. Hãng vận tải biển này duy trì lượng tiền và tương đương tiền tương đối dồi dào hơn 826 tỷ đồng, chiếm 38% tổng tài sản.

Tại ngày kết thúc quý III, Âu Lạc tất toán toàn bộ danh mục đầu tư chứng khoán trong khi đầu năm ghi nhận khoản đầu tư 79 tỷ đồng cổ phiếu ACB của Ngân hàng TMCP Á Châu. Trước đó, trong năm 2022, Âu Lạc mua vào 14 triệu cổ phiếu ACB với giá gốc 365,5 tỷ đồng.

(Tổng hợp từ BCTC Âu Lạc)

Âu Lạc được biết đến là một trong những doanh nghiệp vận tải biển tốp đầu tại TP.HCM, trở thành công ty đại chúng từ năm 2007, từng có kế hoạch đưa cổ phiếu lên sàn chứng khoán. Song, kế hoạch này bị trì hoãn nhiều năm qua, trở thành vấn đề nóng mỗi mùa đại hội cổ đông thường niên.

Tại Âu Lạc, bà Ngô Thu Thuý - Chủ tịch HĐQT và chồng là Nguyễn Đức Hinh - Phó Chủ tịch HĐQT, không nắm giữ cổ phần nào. Tuy vậy, hai người con là Nguyễn Thiên Hương Jenny và Nguyễn Đức Hiếu Johnny lần lượt sở hữu 12,81% và 9,82% vốn Âu Lạc.

Hai người con của bà Ngô Thu Thuý cũng xuất hiện trong danh sách cổ đông nắm giữ trên 1% vốn của Ngân hàng ACB. Họ sở hữu tổng cộng tổng cộng 2,41% vốn điều lệ Ngân hàng ACB. Sở hữu cổ phần của người có liên quan 2 cổ đông cá nhân này cũng lên tới gần 5,4% nhà băng này.

Ngoài ra, Công ty Cổ phần Làng Giáo dục Quốc tế Thiên Hương, đơn vị do bà Thuý làm Chủ tịch HĐQT, sở hữu 58,5 triệu cổ phiếu ACB, tương đương 1,344% vốn ngân hàng. Tổng cộng, nhóm liên quan bà Thuý đang nắm giữ 3,7% vốn điều lệ ACB.