Ưu đãi trọn gói tiệc cuối năm tại Grand Mercure Danang

Grand Mercure Danang là sự lựa chọn tuyệt vời cho quý khách từ buổi tiệc chiêu đãi đối tác dịp cuối năm đến những buổi tiệc tất niên thân mật cho công ty.

Thực đơn đa dạng với sự lựa chọn set menu hoặc buffet hấp dẫn theo phong cách Á trong không gian phòng tiệc sang trọng cùng hệ thống âm thanh ánh sáng và các ưu đãi độc quyền dựa trên từng gói tiệc như: Miễn phí màn hình led*, photo booth chụp hình, 1 đơn vị nước uống không cồn cho mỗi khách, voucher Dim sum All-you-can-eat cho 2 người,.... ( *Áp dụng cho tiệc từ 100 khách trở lên).

Khách sạn Grand Mercure Danang - TOP 10 khách sạn sang trọng nhất Việt Nam

Grand Mercure Danang, khách sạn 5 sao quản lý bởi tập đoàn Accor, vinh dự nhận được giải thưởng danh giá TRIPADVISOR® TRAVELLERS’ CHOICE® BEST OF THE BEST 2023. Tọa lạc tại trung tâm thành phố Đà Nẵng và cách sân bay quốc tế Đà Nẵng chỉ 5 phút, Grand Mercure Danang sẽ là địa điểm lý tưởng cho MICE, các cuộc họp, sự kiện kinh doanh và tiệc cuối năm cho tối đa 800 khách tại Đà Nẵng. Với các phòng nghỉ đẳng cấp thế giới, trang thiết bị tổ chức hội nghị hiện đại, Grand Mercure Danang hứa hẹn mang đến cho bạn một trải nghiệm mà bạn sẽ không bao giờ quên./.