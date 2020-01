Ứng viên Đảng Dân chủ Mỹ đồng loạt chỉ trích cuộc tấn công Iran và cảnh báo chiến tranh

Cựu Phó Tổng thống Joe Biden nói rằng: “Tổng thống Trump vừa “chọc vào tổ kiến lửa””. Chiến dịch của ông đã phát hành một quảng cáo trực tuyến dài 30 giây, miêu tả về Biden như một ứng cử viên “đã qua thử thách và được tin tưởng trên toàn thế giới”, trái ngược với một vị Tổng thống “thất thường, không kiên định” như ông Trump.

Thượng nghị sĩ Đảng Dân chủ Elizabeth Warren phát biểu: "Chúng ta đang ở bên bờ vực của một cuộc chiến khác ở Trung Đông. Chúng ta không ở đây một cách tình cờ. Chúng ta ở đây vì một tổng thống liều lĩnh. Đồng minh và chính quyền của ông ta đã mất nhiều năm để đẩy chúng ta đến đây.”

Cái chết của Soleimani, nhân vật được coi là có quyền lực thứ hai ở Iran, đã trở thành một sự leo thang kịch tính của chiến sự ở Trung Đông giữa Iran với Mỹ cùng các đồng minh.

Các cuộc thăm dò dư luận cho thấy người Mỹ nhìn chung phản đối các can thiệp quân sự của Mỹ ở nước ngoài. Một cuộc khảo sát hồi năm ngoái của Hội đồng toàn cầu Chicago về các vấn đề toàn cầu cho thấy chỉ có 27% người Mỹ tin rằng các can thiệp quân sự làm cho Mỹ an toàn hơn, và gần một nửa số người tham gia khảo sát thì cho rằng điều đó làm cho đất nước kém an toàn.

Ông Buttigieg, cựu sĩ quan của Cục Dự trữ Hải quân, từng phục vụ ở Afghanistan cho rằng: “Có một số câu hỏi nghiêm túc về cách quyết định này được đưa ra và liệu chúng ta có được chuẩn bị cho hậu quả của nó hay không.”

Trong khi đó, ông Trump cho biết, cuộc tấn công nhằm ngăn chặn nguy cơ của các cuộc tấn công nhằm vào người Mỹ. Các nghị sĩ đảng Cộng hòa của ông đã ca ngợi tổng thống vì khôi phục được sức mạnh và sự lãnh đạo của Mỹ.

Chiến lược gia của đảng Cộng hòa Ron Bonjean cho rằng: “Vào thời điểm mà tổng thống đang bị đảng Dân chủ luận tội, không có gì sai khi ông ấy thể hiện sức mạnh và quyết tâm đối mặt với một mối đe dọa từ nước ngoài.”

Trong khi đảng Dân chủ đã thống nhất lên án quyết định của ông Trump, thì lại có một số điểm mâu thuẫn trong lập luận của họ. Ông Biden và Buttigieg đều xem Soleimani là mối đe dọa an ninh đã gieo rắc sự hỗn loạn trong khu vực, trong khi ông Sanders và bà Warren nói về Soleimani một cách trung lập hơn.

Ông Sanders là người luôn phản đối sự can thiệp của quân đội Mỹ ở nước ngoài, đã phản đối cuộc tấn công, để dành sự ưu tiên cho các nhu cầu trong nước về chăm sóc sức khỏe, cải thiện cơ sở hạ tầng và hành động để chống biến đổi khí hậu.

Ông Sanders tuyên bố trong một sự kiện chiến dịch ở Anamosa, Iowa: “Chúng ta phải đầu tư vào những nhu cầu của người dân Mỹ, chứ không phải là chi hàng nghìn tỷ cho các cuộc chiến tranh không hồi kết.”

Ông cũng đề cập đến cuộc tranh cử của ông năm 2002, trong đó đã chống lại việc ủy quyền chiến tranh ở Iraq, điều mà ông thường sử dụng như một sự đối nghịch với ông Biden, cựu chủ tịch của Ủy ban Đối ngoại Thượng viện, người ủng hộ cuộc chiến.

Bà Tulsi Gabbard, nữ nghị sĩ đồng thời là cựu quân nhân Vệ binh Quốc gia trong cuộc chiến tranh Iraq, phản đối các can thiệp của quân đội Mỹ và khẳng định rằng cuộc tấn công đã cho thấy “Mỹ cần phải rời khỏi Iraq và Syria ngay lập tức.”

Bà cũng đã viết trên Twitter rằng: “Đó là cách duy nhất mà chúng ta ngăn chặn đất nước khỏi bị lôi kéo ngày càng sâu hơn vào vũng lầy của cuộc chiến với Iran”.

