Các tính năng mới được đưa vào VNeID 2.1.10 bao gồm: Tích hợp thông tin người nộp thuế (Tổng cục thuế); Tra cứu thông tin sử dụng điện (EVN); Điều chỉnh cập nhật sổ sức khỏe điện tử (Bộ Y tế); Tích hợp giấy chuyển tuyến, giấy hẹn khám lại (Bảo hiểm Y tế); Sửa lỗi tồn tại trên ứng dụng.

Ứng dụng tài khoản định danh điện tử VNeID đến nay được tích hợp nhiều lĩnh vực, từ thủ tục hành chính, giấy tờ cho đến khám chữa bệnh, giúp người dân thuận tiện hơn khi chỉ cần sử dụng một ứng dụng duy nhất để thực hiện thay vì mang nhiều giấy tờ cồng kềnh.

Những tiện ích mà VNeID mang lại gồm:

Tích hợp giấy tờ cá nhân dạng điện tử: Toàn bộ các hệ thống giấy tờ quan trọng của người dân đã được kết nối và triển khai trên ứng dụng VNeID. Những giấy tờ này gồm Căn cước công dân, Thẻ Bảo hiểm Y tế, Bảo hiểm xã hội, Giấy phép lái xe,…

Đăng ký thường trú, tạm trú và tạm vắng: Với VNeID, người dân hoàn toàn có thể thực hiện thủ tục này ngay tại nhà. Toàn bộ mọi thao tác đều nhanh chóng và dễ dàng.

Thực hiện các giao dịch trực tuyến: Việc giao dịch thông qua nền tảng VNeID do Bộ Công an xây dựng có mức độ an toàn cao, thông tin cá nhân của người dùng được bảo mật tối đa.

Chức năng Tố giác tội phạm: VNeID có hướng dẫn chi tiết cho người mới và giữ bí mật danh tính cho người tố giác.

Nếu chưa đăng ký tài khoản VNeID, người dân có thể cài đặt ứng dụng VNeID thông qua kho ứng dụng Google Play (Android) hoặc App Store (iOS). Khi hoàn tất quá trình cài đặt, người dân chỉ cần đến cơ quan công an phường/xã gần nhất để làm VNeID mức độ 2, sau đó kích hoạt tài khoản và tích hợp các giấy tờ cần thiết vào ứng dụng.

Lưu ý, người dùng không nên tải ứng dụng này từ trang web của bên thứ ba hoặc không nên cài đặt file APK do bên thứ ba cung cấp, do thời gian qua đã xuất hiện tình trạng đối tượng xấu lừa đảo người dân tải ứng dụng VNeID giả mạo để chiếm đoạt tài sản.