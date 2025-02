Các quan chức Ukraine nói với tạp chí The Economist rằng nước này sẽ sớm không có lựa chọn nào khác ngoài việc tuyển những thanh niên trẻ tuổi vào quân đội.

Theo The Economist, Kiev đang chịu áp lực phải tăng cường huy động lực lượng để duy trì cuộc xung đột với Nga. Trong khi nhà lãnh đạo Ukraine Volodymyr Zelensky nỗ lực khuyến khích nam giới trẻ tình nguyện, các quan chức của ông thừa nhận rằng việc tăng cường nghĩa vụ quân sự bắt buộc có thể là điều không thể tránh khỏi.

Năm ngoái, Kiev đã cải tổ hệ thống nghĩa vụ quân sự, hạ tuổi nhập ngũ xuống 25 và áp dụng các hình phạt nghiêm khắc hơn đối với hành vi trốn nghĩa vụ quân sự. Tuy nhiên, những biện pháp này được cho là đã không đạt được mục tiêu tuyển dụng. Tờ The Economist hôm thứ Tư đưa tin rằng các cố vấn phương Tây đang thúc giục Kiev tuyển quân những người trẻ hơn, coi đây là con đường nhanh nhất để củng cố quân đội.

Về mặt công khai, ông Zelensky đã phản đối việc hạ thấp tuổi nhập ngũ, tuy nhiên, các quan chức của ông đã thừa nhận rằng điều đó có thể sẽ cần thiết. Một quan chức cấp cao nói với tạp chí Anh rằng “việc thắt chặt quy định sẽ tiếp tục vì chưa ai nghĩ ra giải pháp tốt hơn”.

Với thương vong ở tiền tuyến ngày càng tăng, nhiều người đàn ông đủ điều kiện đã trốn tránh các sĩ quan quân dịch hoặc thậm chí chống cự. Tờ The Economist ghi nhận một sự việc gần đây ở Poltava, nơi một quan chức quân sự bị bắn chết trong một cuộc đột kích tuyển quân. Trong khi cơ quan an ninh Ukraine đổ lỗi cho “những kẻ xâm nhập Nga”, binh lính lại nghi ngờ bạo lực có thể là do người ở trong nước, cảnh báo nguy cơ gia tăng bất hòa.

Chính phủ Ukraine đã khởi xướng một chương trình thu hút tình nguyện viên trẻ tuổi vào quân đội. Các quan chức nói với The Economist rằng mục tiêu của họ là tuyển dụng 4.000 người mỗi tháng bằng cách đưa ra mức lương hậu hĩnh và lời hứa xuất ngũ sau 1 năm, mặc dù nhiều người đã bày tỏ sự hoài nghi.

“Dù sao thì quân đội cũng không tôn trọng các điều khoản của hợp đồng – gần đây chúng tôi có một số người được chuyển đến từ một lữ đoàn công binh. Họ đã đăng ký trở thành thợ chế tạo phao, giờ họ là bộ binh”, một sĩ quan thủy quân lục chiến Ukraine nói với The Times tuần trước.

Trong khi đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump đang ủng hộ một giải pháp nhanh chóng cho cuộc xung đột Ukraine, chỉ ra số người chết và sự tàn phá mà cả hai bên phải gánh chịu. Các quan chức ở Washington coi cuộc xung đột là trở ngại cho việc cải thiện quan hệ với Moscow. Ông Trump cũng đã thúc đẩy một thỏa thuận về khoáng sản đất hiếm với Ukraine, điều mà ông tin rằng sẽ bù đắp chi phí của Mỹ cho cuộc xung đột trong những năm qua.

Ngược lại, EU và một số thành viên NATO ở châu Âu đã cam kết tiếp tục đổ nguồn lực vào cuộc xung đột. Ông Zelensky nhấn mạnh rằng các cuộc đàm phán hòa bình sẽ chỉ có thể thực hiện được dựa trên “vị thế mạnh”.