Năm 2015, Vương Kiện Lâm qua mặt tỉ phú Hong Kong Lý Gia Thành để trở thành người Hoa giàu nhất thế giới với 260 tỉ NDT; năm 2016, ông giành giải Thành tựu trọn đời của Forbes; năm 2017, ông trở thành người giàu nhất châu Á với tài sản ròng 31,3 tỉ USD; năm 2022, ông chỉ xếp thứ 39 trong "Danh sách người giàu Trung Quốc đại lục năm 2022" với 7,4 tỉ USD.

Vào thời điểm đỉnh cao, hình ảnh Vương Kiện Lâm rất nổi, đâu đâu cũng thấy bàn luận về “người đàn ông giàu nhất họ Vương”.

Tại Hội nghị thường niên của Wanda năm 2017, Vương Kiện Lâm mặt mày rạng rỡ lên sân khấu hát liên tiếp bốn bài, tạo thành liên khúc: "Hãy nghe tôi nói về ‘Bạn bè’, đừng ‘Chờ’, hãy nhanh chóng đặt ra ‘Mục tiêu nhỏ’ để ‘Vợ chồng đều trở về nhà’, nếu không bạn sẽ ‘Trắng tay’”.

7 năm đã trôi qua, Vương Kiện Lâm đã trải qua vô số sóng gió, nay đã đến lúc bối rối, áp lực rất lớn.

Năm 2015, Vương Kiện Lâm trở thành người Hoa giàu nhất thế giới với tài sản 260 tỉ NDT (Ảnh: Sohu).



Wanda đang ở vào thời điểm trả nợ

Theo một thông báo tối ngày 23/7, Công ty TNHH Đầu tư Wanda Bắc Kinh (Beijing Wanda Investment gọi tắt là "Wanda Bắc Kinh") đã tiến hành thay đổi cổ đông, 49% vốn cổ phần của Wanda Investment đã được chuyển cho Công ty TNHH Sản xuất Phim và Truyền hình Ruyi Thượng Hải (gọi tắt là "Shanghai Ruyi").

Hiện tại, các công ty đầu tư đối ngoại của Beijing Wanda Investment bao gồm Qingdao Wanda Culture Investment Co., Ltd.; Wanda Film Co., Ltd. và Beijing Wanda Film Distribution Co., Ltd.

Thị trường điện ảnh đang dần phục hồi, trong nửa đầu năm nay, Wanda Films ghi nhận doanh thu từ 6,7 tỉ đến 6,9 tỉ NDT, tăng 35,6% so với cùng kỳ năm ngoái lên 39,7% .Về lợi nhuận, lợi nhuận ròng thuộc về cổ đông của các công ty niêm yết trong nửa đầu năm là 380 triệu đến 420 triệu NDT, là một bước ngoặt so với khoản lỗ 581 triệu NDT cùng kỳ năm ngoái.

Vốn dĩ, Vương Kiện Lâm có thể đợi để bán Beijing Wanda Investment với giá tốt hoặc không bán, nhưng lúc này, ông không thể đợi được nữa. Theo thông tin công khai: tính đến cuối tháng 6/2023, nợ trái phiếu trong nước của Wanda Commercial Management là 12,341 tỉ NDT (1,72 tỉ USD) và quy mô nợ trái phiếu ở nước ngoài là khoảng 1,8 tỉ USD. Trong số đó, Wanda Commercial Management nợ trái phiếu trị giá 400 triệu USD với ngày đáo hạn là 23/7.

Để trả nợ, cần phải bán một số tài sản. 49% cổ phần của Beijing Wanda Investment đã được bán với giá 2,262 tỉ NDT (316 triệu USD).

Năm 2022, Vương Kiện Lâm đã tụt xuống đứng thứ 39 Trung Quốc với tài sản chỉ còn 7,4 tỉ USD (Ảnh: Sohu).



Sau khi chuyển nhượng, Beijing Wanda Investment sẽ do Wanda Cultural Industry Group nắm giữ 49,8% cổ phần, Shanghai Ruyi nắm giữ 49% và cá nhân Vương Kiện Lâm chỉ còn nắm giữ 1,2%.

Trên thực tế, vài năm qua, Vương Kiện Lâm chỉ bán cổ phần, cố gắng làm nhẹ việc vận hành. Vương Kiện Lâm đã phải 3 lần bán cổ phần của Beijing Wanda Investment chỉ trong tháng 7.

Vào tối ngày 11/7, Wanda Film thông báo rằng Beijing Wanda Investment dự định chuyển nhượng 180 triệu cổ phiếu của công ty do họ nắm giữ cho Lục Lệ Lệ, vợ của người kiểm soát thực sự của Oriental Fortune, thông qua phương thức chuyển nhượng thỏa thuận, chiếm 8,26% tổng vốn cổ phần của công ty với giá chuyển nhượng là 12,07 NDT một cổ phiếu.

Vào ngày 18/7, Wanda Film một lần nữa thông báo rằng Beijing Wanda Investment và Shenxian Rongzhi, người đồng hành của họ, đã ký "Thỏa thuận chuyển nhượng cổ phần của Wanda Film Co., Ltd." dự định chuyển cho Shenxian Rongzhi 177 triệu cổ phiếu có thể giao dịch không hạn chế của Wanda Film (chiếm 8,14% tổng vốn cổ phần của Wanda Film), với giá chuyển nhượng là 13,17 NDT mỗi cổ phiếu.

Tổng cộng hơn 4,5 tỉ NDT (630 triệu USD) đã thu được từ hai lần chuyển nhượng cổ phần của Wanda Films.

Tỉ phú Vương Kiện Lâm hiện không còn giữ được phong thái tự tin như trước (Ảnh: Yahoo).



Lý do Vương Kiện Lâm tiếp tục bán cổ phần của Beijing Wanda Investment một mặt cho thấy tính cấp thiết của vấn đề, mặt khác cũng cho thấy trong tay ông không còn nhiều con bài chất lượng cao.

Tình hình hiện nay đã nghiêm trọng đến mức nào? Về cơ bản, ông đang ở vào thời điểm trả nợ. Ví dụ, vợ chủ sở hữu của Oriental Fortune được yêu cầu thanh toán gấp đợt đầu tiên trị giá 1 tỉ NDT (140 triệu USD) và khoản thanh toán còn lại sẽ được hoàn thành trong vòng 30 ngày.

Trong giao dịch với Ruyi, người mua đã đặt cọc 200 triệu NDT (28 triệu USD) ngay sau khi thỏa thuận được ký kết (ngày 21/7) và trả khoản vay không lãi suất 800 triệu tệ (112 triệu USD) cho Công ty Văn hóa Wanda Bắc Kinh trong vòng 5 ngày làm việc. Khoản vay sẽ được chuyển thành giá chuyển nhượng cổ phần vào một ngày cụ thể khác, qua đó có thể thấy độ "khát" tiền của Wanda đã đạt đến một mức nhất định.

Chạy đua với thời gian

Tuy nhiên, tin tức bán tài sản nổi tiếng nhất của Wanda là việc bán mảng kinh doanh khách sạn: Vào tháng 7/2017, R&F Properties đã mua lại toàn bộ cổ phần của 76 khách sạn Wanda và 70% cổ phần của khách sạn Wanda Vista Yên Đài với giá 19,906 tỉ NDT (2,78 tỉ USD).

Sau đó, R&F và Wanda đã hai lần ký các thỏa thuận bổ sung, Wanda lần lượt từ bỏ 70% cổ phần trong các khách sạn Hilton Sanya Wanda, Hilton Guangzhou Wanda, Hilton Nanjing Wanda và Wanda Vista Yên Đài. Giá trị giao dịch cuối cùng đạt được là 18,955 tỉ NDT (2,65 tỉ USD).

Nhiều Wanda Plaza như thế này đã được Wanda bán để trả nợ (Ảnh: Sohu).



Phần lớn các Thành phố Du lịch Văn hóa Wanda đều đã được bán cho Tập đoàn Sunac với giá khoảng 44 tỉ NDT (6,1 tỉ USD). Ngoài ra, Wanda vẫn đang có kế hoạch bán liên tiếp các tài sản khác.

Vào cuối tháng 5, Wanda cũng đã lên kế hoạch bán giấy phép thanh toán để lấy 1 tỉ NDT để nhanh chóng cứu nguy, Byte Dance đang liên hệ sơ bộ và giao dịch vẫn chưa được hoàn tất.

Vào tháng 6, Bất động sản Wanda đã chuyển nhượng 85,7206% cổ phần của Đối tác đầu tư Vũ Hán Huada Nine mà họ nắm giữ cho Công ty TNHH quản lý tài sản Huarong Trung Quốc.

Từ đầu năm đến nay Wanda đã bán một số Wanda Plaza. Theo các cơ quan truyền thông, Wanda đã bán Shanghai Songjiang Wanda Plaza, Xining Haihu Wanda Plaza và Jiangmen Taishan Wanda Plaza cho Bảo hiểm nhân thọ Dajia Life vào đầu tháng 6.

Wanda đang chạy đua với thời gian, hy vọng tránh được kết cục tồi tệ nhất.

Tập đoàn Quản lý thương mại Wanda có thể niêm yết thành công?

Một mặt, Wanda đang cố gắng bán tài sản để trả nợ, mặt khác, Wanda Commercial Management Group Co.,Ltd. muốn niêm yết cổ phiếu nhưng lại nhiều lần bất thành.

Ngày 28/6, theo trang web chính thức của Sở giao dịch chứng khoán Hong Kong, Công ty quản lý thương mại Wanda Chu Hải đã nộp đơn đăng ký IPO lên Sở giao dịch chứng khoán Hong Kong, đây đã là lần thứ tư.

Báo chí Trung Quốc đưa tin Vương Kiện Lâm bán 49% cổ phần của Beijing Wanda Investment để trả nợ USD đáo hạn ngày 23/7 (Ảnh: Sohu).



Trước đó, Zhuhai Wanda Commercial Management đã ba lần gửi tài liệu đăng ký niêm yết tới Sở giao dịch chứng khoán Hong Kong vào tháng 10/2021, tháng 4/2022 và tháng 10/2022, nhưng cả ba lần đều không thành công.

Đằng sau sự háo hức niêm yết là Công ty quản lý thương mại Chu Hải Wanda đang phải đối mặt với "giới hạn" của thỏa thuận VAM đang đến gần.

Bản cáo bạch cho thấy Wanda Commercial Management đã hứa với các nhà đầu tư rằng nếu không hoàn thành việc niêm yết vào cuối năm 2023, Dalian Wanda Commercial Management có nghĩa vụ mua lại cổ phần từ các nhà đầu tư trước IPO. Trong số đó, 22 nhà đầu tư tổ chức tham gia Pre-IPO bao gồm gia tộc Trịnh Dục Đồng và các tổ chức nổi tiếng: Country Garden, CITIC Capital, Ant, Tencent, PAG Investors…

Nếu Dalian Wanda Commercial Management, một công ty con của Dalian Wanda Commercial Management, không thể niêm yết thành công vào cuối năm 2023, thì Dalian Wanda Commercial Management sẽ phải trả khoảng 30 tỉ NDT (4,2 tỉ USD) để mua lại vốn cổ phần cho các nhà đầu tư trước khi niêm yết. Trong khi đó, trong tay Vương Kiện Lâm không có nhiều tiền.

Tỷ phú Vương Kiện Lâm từng ngự trị trên ngai vàng của giới kinh doanh Trung Quốc trong thời gian dài (Ảnh: Sohu).

Khó khăn chồng chất

Năm 2017, khi Vương Kiện Lâm tham dự một cuộc phỏng vấn, ông nói rằng nếu những người trẻ tuổi muốn trở thành người giàu nhất thì trước tiên họ phải đặt ra một mục tiêu nhỏ. "Ví dụ: trước tiên tôi cần kiếm được 100 triệu NDT", ông nói.

Câu nói này đã trở thành câu vàng ngọc trên mạng trong thời gian dài "Mục tiêu nhỏ" đã thay thế bằng "100 triệu NDT" trên mạng và trở thành một đơn vị đo lường mới.

Vào thời điểm đó, Vương Kiện Lâm đang rất phấn chấn.

Sau khi Vương Kiện Lâm giúp đỡ người nghèo ở Quý Châu và xây dựng Thị trấn Wanda ở Danzhai, khi đó Huyện trưởng đã yêu cầu Wanda giữ lại tất cả lợi nhuận.

Đầu tiên Vương Kiện Lâm nói về công việc xóa đói giảm nghèo, sau đó nói: "Tôi sẽ đưa cho ông 500 triệu NDT! 500 triệu NDT đối với chúng tôi rất đơn giản và chúng tôi chỉ cần tiết kiệm ít chi tiêu là có".

Thông tin được truyền tải trong video này rất phong phú, nhưng khí thế của Vương Kiện Lâm thực sự được bộc lộ đầy đủ.

Tuy nhiên, theo thời gian, hiện nay Vương Kiện Lâm đã thực sự thiếu tiền, mặc dù Wanda Dalian không thể niêm yết nhưng điều đó có thể không ảnh hưởng đến cuộc sống cá nhân của ông.

Nhưng đối với Vương Kiện Lâm, sự thành công trong sự nghiệp của ông có lẽ quan trọng hơn việc có thể tiếp tục sống một cuộc sống sung túc và tốt đẹp, ông rất khác với một số người giàu có. Vương Kiện Lâm đã từng hát bài "Trắng tay". Nay có vẻ điều này đang vận vào ông.

Theo Sohu