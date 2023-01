Tử vi 12 con giáp năm Quý Mão theo góc nhìn của chuyên gia Trung Quốc

Phần lớn mọi người đều nắm được kiến thức cơ bản nhất: 12 con giáp của Trung Quốc, hay cung hoàng đạo của Trung Quốc theo cách nói của người phương Tây, bao gồm 12 con vật. Tuổi của một người được quyết định bởi năm sinh của họ.

Tuy nhiên, đó mới chỉ là khởi đầu. Tìm hiểu sâu hơn, một năm không chỉ được xếp theo một loài động vật, mà còn cả một hệ thống can chi phức tạp gồm 10 can (heavenly stem) và 12 chi (earthly branch).

Can và chi

Tên của một năm được ghép bởi 1 trong số 10 can (giáp, ất, bính, đinh, mậu, kỷ, canh, tân, nhâm, quý) với 1 trong số 12 chi (tí, sửu, dần, mão, thìn, tị, ngọ mùi, thân, dậu, tuất, hợi).

Quý Mão – năm con mèo ở Việt Nam, và là năm con thỏ ở Trung Quốc và nhiều nước khác – được ghép từ chữ “Quý” thuộc mệnh thủy và “Mão” đại diện cho con giáp. Như vậy, theo truyền thống của Trung Quốc thì 2023 là năm của con thỏ mệnh thủy, còn ở Việt Nam thì là con mèo mệnh thủy.

“Quý Mão, năm con thỏ là một năm khá đặc biệt – khi mọi nguyên tố trong một năm đều là âm,” Thierry Chow, chuyên gia phong thủy Trung Quốc tại Hong Kong, cho hay. “Cũng là điều hiếm thấy khi kết hợp mệnh thủy và con thỏ. Con thỏ đại diện cho mộc, nước nuôi dưỡng mộc.”

Vị nữ chuyên gia nói rằng, những ngành nghề liên quan tới gỗ (mộc) – như văn hóa, in ấn, nông nghiệp và đồ gỗ - sẽ ăn nên làm ra trong năm 2023. Còn những ngành liên quan tới lửa (hỏa) – như kỹ thuật số hay công nghệ - có thể chịu ảnh hưởng do năm nay là năm thủy.

“Năm của con thỏ mệnh thủy sẽ là một năm yên bình hơn. Chúng ta sẽ có thời gian để tĩnh tâm. Chúng ta đã ở trong đường hầm suốt vài năm gần đây, và giờ ánh sáng đã rõ ràng hơn ở phía trước,” bà Chow nói.

Sao chiếu mệnh

Nhiều người tin rằng đối với mỗi con giáp, vận may sẽ phụ thuộc vào vị trí của "Tai Sui". Theo chiêm tinh học Trung Quốc, Tai Sui có nghĩa là thần hộ mệnh của năm. Tai Sui trùng với 12 con giáp và chi phối tất cả vận may của một năm cụ thể.

Để tính toán xem một người sẽ gặp vận may/rủi như thế nào trong một năm cụ thể, một chuyên gia tư vấn cần nhìn vào biểu đồ ngày sinh của người đó, bao gồm rất nhiều yếu tố - như ngày sinh, giờ sinh của họ - để xem họ sẽ tương tác ra sao với các đặc tính của năm.

Sự kết hợp này đóng vai trò quan trọng đối với những người tin vào nó, giúp họ đưa ra những quyết định lớn trong năm, như thời điểm mà họ nên tổ chức đám cưới, hay xây nhà…

Thường thì mỗi bậc thầy phong thủy sẽ đưa ra những cách đọc khác nhau về vận mệnh. Tuy nhiên, có một sự thống nhất chung giữa họ là, tác động của một năm đối với các con giáp đều dựa vào vị trí của các chòm sao, đặc biệt là Tai Sui.

Nếu con giáp của một người xung khắc với Tai Sui trong một năm cụ thể, giới chuyên gia cho rằng người đó có thể gặp vận hạn trong năm đó. Để giải hạn, người này có thể tìm đến một ngôi chùa để cúng sao.

“Kể cả khi bạn không tin vào nó 100%, tôi nghĩ nó sẽ giúp bạn cảm thấy thoải mái hơn về mặt tâm lý,” bà Chow nói.

Vị chuyên gia cũng đưa ra nhận định về vận mệnh của từng con giáp cụ thể trong năm 2023 như sau:

Mão

Những người sinh năm Mão sẽ gặp năm hoàng đạo của mình, theo tiếng Trung là “Ben Ming Nian”. Do vậy mà những người này sẽ đối mặt với sự bất ổn và chia rẽ trong năm 2023.

“Những người sinh năm Thỏ (Mão) sẽ có những sự thay đổi lớn về sức khỏe, sự nghiệp và trong các mối quan hệ. Sẽ có nhiều vấn đề căng thẳng, đặc biệt là với những người không hợp với mệnh thủy,” bà Chow lý giải. “Nhưng nên nhớ rằng không phải mọi thứ đều tồi tệ. Nó cũng có thể mang ý nghĩa là một cơ hội để phát triển.”

Người tuổi Mão nên cố gắng thu hút năng lượng tích cực và tham gia những sự kiện mang lại niềm vui nếu có thể. Họ cũng nên đi đến những địa điểm nằm ở hướng Nam – không quan trọng là hướng Nam trong thành phố của họ hay bên ngoài đất nước họ - theo bà Chow.

Thìn

2023 sẽ là một năm rất tốt với người tuổi Thìn, bởi họ không có chòm sao xấu nào chiếu mệnh trong năm nay.

“Không có những mối quan ngại nào lớn, ngoại trừ một vài vấn đề về sức khỏe đối với những người sinh trong mùa Hè và mùa Thu. Họ có thể dễ dàng cảm thấy căng thẳng,” bà Chow nói, thêm rằng người tuổi Thìn nên thận trọng khi đưa ra những quyết định trong sự nghiệp. “Không hẳn là họ nên suy nghĩ quá độ. Chỉ là hãy để cho mọi chuyện diễn ra lâu hơn trước khi đưa ra một quyết định.”

Những người tuổi Thìn đang độc thân cũng có thể gặp được người thương của họ trong năm nay. Màu sắc may mắn của tuổi này là màu kim loại, ví dụ như vàng hoặc bạc. Về hướng di chuyển, người tuổi Thìn nên đi về hướng Tây để tìm kiếm vận may, theo bà Chow.

Tị

Những người tuổi Tị sẽ đón nhận nhiều tin mừng cùng sự sung túc trong năm nay, nhờ được chòm sao chủ về di chuyển, Yi Ma Xing, và chòm sao chủ về vận may, Cai Xing, chiếu mệnh.

“Những người tuổi Tị sẽ có thêm nhiều cơ hội thuận lợi, hướng phát triển mới trong sự nghiệp,” bà Chow lý giải. “Nhưng họ cần phải tìm được sự cân bằng trong cuộc sống và nghỉ ngơi khi cần.”

Người tuổi Tị cũng có thể tìm thấy tình yêu của họ trong khi đang đi du lịch trong năm nay. Bà Chow đưa ra lời khuyên rằng người tuổi Tị nên mang theo những vật màu xanh biển hoặc màu vàng, và đi về hướng Tây hoặc Bắc.

Ngọ

“Năm nay, người tuổi Ngọ sẽ được sao đào hoa (Taohua Xing) chiếu mệnh. Đó luôn luôn là tin tốt,” bà Chow nói.

Những người này sẽ nhận được nhiều cơ hội mới và gặp gỡ rất nhiều quý nhân phù trợ. Họ sẽ hưởng lợi ích từ những mối quan hệ tốt, và 2023 là năm thuận lợi để tuổi Ngọ đính hôn hay tổ chức đám cưới.

Tuy nhiên, bà Chow nhắc nhở rằng những người tuổi Ngọ cần chú ý tới sức khỏe và tâm lý của gia đình họ.

“Họ có thể mặc trang phục nhiều màu như hồng, cam và một chút màu vàng. Về di chuyển, họ có thể hướng về phía Nam,” bà nói.

Mùi

Năm nay, tuổi Mùi hợp với Tai Sui, do vậy mà sẽ nhận được tác động tích cực đối với vận may của họ. Tuy nhiên, 2023 cũng là sẽ một năm mệt mỏi đối với họ. Đó là lý do những người tuổi này nên chăm sóc tốt cho sức khỏe và nghỉ ngơi khi cần thiết.

“Cần có khoảng thời gian để hiểu rõ hơn về bản thân. Về sự nghiệp, tuổi Mùi cần phải giữ thái độ khiêm nhường trong công việc. Hãy quan sát nhiều hơn, thể hiện ít hơn và những cơ hội sẽ đến với họ vào đúng thời điểm,” bà Chow nói.

Về các mối quan hệ, những người tuổi Mùi sẽ có một năm suôn sẻ.

“Họ sẽ gặp nhiều người mới, có nhiều người bạn mới và thậm chí tìm thấy tình yêu trong năm nay,” bà Chow giải thích, thêm rằng người tuổi Mùi nên đeo ít vàng và di chuyển về hướng Tây để gặp may mắn.

Thân

Tin tốt cho những người tuổi Thân là con giáp này hòa hợp với Tai Sui trong năm nay. Theo bà Chow, tuổi Thân sẽ nhận được sự ngưỡng mộ từ những người đồng nghiệp của họ.

Nhưng điều đó không có nghĩa rằng họ nên sống một cách phó mặc. Thay vào đó, bà nói rằng “họ nên thận trọng trong năm nay, đặc biệt là những người đam mê những môn thể thao mạo hiểm.”

Về quan hệ, người tuổi Thân có xu hướng bị lôi kéo vào các cuộc tranh cãi hay những sự vụ rắc rối, nhưng có thể tránh được bằng cách cải thiện cách giao tiếp của mình. Vàng và be là 2 màu hợp với người tuổi Thân trong năm 2023, và họ nên di chuyển về hướng Tây để tìm vận may, theo bà Chow.

Dậu

Người tuổi Dậu cần phải hết sức thận trọng trong năm nay do xung khắc với Tai Sui, có nghĩa rằng những tháng tới đây có thể là khoảng thời gian đầy bất ổn và nhiều thách thức với họ.

Lời khuyên từ bà Chow: Hết sức thận trọng, giữ mình trong lúc hỗn loạn và di chuyển nhiều hơn.

“Thu hút nhiều năng lượng tích cực nhất có thể và nhận thức rõ rằng các bạn rất dễ bị kéo vào các cuộc xung đột trong năm nay,” bà nói. “Nhưng nên nhớ rằng những sự thay đổi đó sẽ mang đến điều tốt đẹp hơn.”

Để giảm nhẹ vận rủi, người tuổi Dậu nên mang nhiều đồ màu vàng và nâu, đi về hướng Tây hoặc Bắc.

Tuất

Hội tụ với Tai Sui, người tuổi Tuất sẽ có một năm thuận lợi, thăng tiến trong sự nghiệp và vấn đề tài chính.

Tuy nhiên, người tuổi này nên tự nhắc nhở bản thân phải khiêm tốn và lắng nghe người khác, đặc biệt là bạn bè và những người mà họ tin tưởng, theo bà Chow. Họ sẽ nói với người tuổi Tuất những điều quan trọng, mang lại nhiều lợi ích to lớn trong năm nay.

“Màu may mắn của họ là bạc và xanh biển, nên di chuyển về hướng Bắc,” bà nói.

Hợi

Do hợp với Tai Sui nên người tuổi Hợi sẽ có một năm tích cực. Mặt khác, Tai Sui sẽ ảnh hưởng tới sức khỏe của họ, chủ yếu do làm việc quá sức.

“Bạn cần phải cân bằng giữa công việc và nghỉ ngơi,” bà Chow nói.

Những người tuổi Hợi cũng có thăng tiến trong sự nghiệp nếu như sẵn sàng tập trung làm việc theo nhóm.

“Về mối quan hệ, đây sẽ là một năm rất tốt cho tuổi Hợi. Bạn sẽ gặp gỡ nhiều bạn bè mới và có thể là cả tình yêu mới,” bà Cho nói thêm.

Để tăng vận may, người tuổi Hợi có thể mang đồ màu hồng hoặc tím, di chuyển về hướng Nam.

Tí

Những người sinh năm Tí xung khắc với Tai Sui. “Nhìn chung, năm nay là một năm khó khăn đối với họ,” bà Chow lý giải. “Nhưng ở đâu có âm, thì đều có cả dương. Nên nhớ rằng, mọi chuyện không phải lúc nào cũng hoàn toàn xấu.”

Những người tuổi này nên thận trọng về sức khỏe và công việc. Họ có thể bị một số chấn thương nhỏ hoặc vạ miệng trong năm nay.

Theo bà Chow, người tuổi Tí nên mang những màu sắc phấn khởi – như hồng hoặc cam – và tìm đến những nơi ấm áp.

Sửu

Tuổi Sửu sẽ có một năm thuận lợi nhờ các chòm sao tốt chiếu mệnh.

“Họ sẽ tìm thấy nhiều vận hội mới và tiền tài sẽ tăng lên một tầm cao mới. Họ có thể di chuyển nhiều hơn vì lý do công việc hoặc cá nhân. Nhưng nhờ việc di chuyển và làm việc nhiều hơn, họ nên quan tâm hơn tới sức khỏe,” bà Chow nói.

Người tuổi Sửu đang độc thân có thể có tin mừng trong năm nay. Họ có thể đi về hướng Bắc để tìm vận may.

Dần

Năm hoàng đạo (Ben Ming Nian) của tuổi Dần đã qua đi. “Điều đó có nghĩa là, dù cho họ có đang trải qua những thời điểm khó khăn hay bất ổn như thế nào đi chăng nữa, nó cũng sẽ sớm qua,” bà Chow nói. “Nhưng sự kiên nhẫn chính là chìa khóa, bởi sự thay đổi sẽ không thể diễn ra ngay lập tức.”

Tuổi Dần, đặc biệt là những người sinh vào mùa Xuân và mùa Hè, nên dành thời gian để phục hồi trong nửa đầu năm, và chỉ đưa ra những quyết định quan trọng trong nửa sau của năm 2023, theo bà Chow.

Người tuổi Dần nên tiếp cận chậm rãi trong các mối quan hệ và “dành đôi chút thời gian cho chính bản thân.”

Màu may mắn của tuổi Dần là xanh biển, vàng và nâu. Họ nên di chuyển về hướng Bắc hoặc Tây.

