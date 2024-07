Trung Quốc: Giới tài xế kêu cứu vì bị dịch vụ taxi robot Baidu cướp việc

VietTimes – Các tài xế taxi địa phương đang liên tục kiến ​​nghị lên cơ quan giao thông Vũ Hán hạn chế sử dụng Apollo Go tại thành phố hơn 13 triệu dân này.

Một đội gồm hơn 500 xe taxi không người lái do Baidu điều hành tại Vũ Hán, thủ phủ của tỉnh Hồ Bắc, miền trung Trung Quốc đang nhanh chóng thu hút được khách hàng bất chấp những lời phàn nàn từ người dân địa phương và cánh tài xế taxi, cho thấy sự phức tạp khi cung cấp dịch vụ như vậy ở khu vực thành thị.

Dịch vụ Apollo Go, ra mắt vào tháng 8/2022, đã trở nên rất phổ biến ở thành phố 13,7 triệu dân này đến nỗi các tài xế taxi địa phương đang gửi đơn kiến ​​nghị lên cơ quan quản lý giao thông thành phố để kìm hãm dịch vụ này.

Một lá thư được gửi vào cuối tháng 6 bởi Wuhan Jianshe Automotive Passenger Transportation, một công ty vận tải địa phương, cho biết 4 trong số 159 xe taxi của công ty đã ngừng hoạt động kể từ tháng 4 do thu nhập giảm. Công ty cáo buộc xe taxi robot đã "lấy mất việc làm của những người lao động".

Baidu cho biết vào tháng 5 rằng họ đã báo cáo với cảnh sát một số trường hợp liên quan đến việc phát tán thông tin sai lệch về Apollo Go trên mạng xã hội và hơn 10 nghi phạm đã bị bắt giữ.

Sau nhiều năm "đốt tiền", dự án xe tự lái của Baidu cuối cùng cũng đi trên con đường có lãi , Wang Yunpeng, người đứng đầu nhóm phát triển thông minh của công ty, đã nói với nhân viên trong một cuộc họp nội bộ vào tháng 4.

Ông Chen Zhuo, tổng giám đốc bộ phận xe tự lái của Baidu, cho biết gần đây gã khổng lồ về trí tuệ nhân tạo có trụ sở tại Bắc Kinh kỳ vọng Apollo Go sẽ mở rộng đội xe ở Vũ Hán lên 1.000 chiếc và đặt mục tiêu hòa vốn vào cuối năm nay.

Thành phố Vũ Hán, nơi tiên phong trên toàn quốc trong việc mở cửa các khu vực đô thị cho dịch vụ taxi robot, được mệnh danh là “khu vực dịch vụ vận hành xe tự lái lớn nhất thế giới”.

Các thành phố khác, như Thâm Quyến và Thượng Hải, cũng đã cho phép taxi robot hoạt động trên các tuyến đường hoặc khu vực được chỉ định, mặc dù vậy khu vực áp dụng vẫn chưa lớn bằng Vũ Hán. Baidu đặt mục tiêu sớm áp dụng những "trải nghiệm thành công của Vũ Hán" tại các thành phố khác trong tương lai. Trước đó, công ty đã chia sẻ rằng họ có kế hoạch triển khai Apollo Go tại 100 thành phố vào cuối thập kỷ này.

Mặc dù Baidu cho biết hành khách nhìn chung hài lòng với Apollo Go, đạt điểm trung bình 4,9/5 về chất lượng dịch vụ, nhưng đội xe của hãng này cũng là chủ đề của hơn 300 khiếu nại do người dân Vũ Hán ghi nhận trên một trang web quản lý giao thông do chính quyền điều hành, cáo buộc rằng xe taxi phản ứng quá chậm với đèn giao thông.

Một vụ tai nạn đầu tuần này liên quan đến một chiếc xe taxi robot Baidu ở Vũ Hán cũng làm dấy lên lo ngại về tính an toàn. Theo đó, đây là vụ va chạm nhỏ với một chiếc xe máy điện vượt đèn đỏ.

Người lái xe máy điện đã được đưa ngay đến bệnh viện, không bị thương nghiêm trọng và hiện đang được theo dõi y tế, một đại diện của Apollo Go cho biết, đồng thời cho biết thêm rằng công ty đang hợp tác với các cuộc điều tra của cảnh sát.

Theo SCMP