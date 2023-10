Trên tay Pixel 8 và Pixel 8 Pro: Siêu phẩm mới nhất của Google

Trong vài tháng qua, gần như liên tục có những tin đồn và rò rỉ về Pixel thế hệ thứ tám, đến mức chúng ta đã biết khá nhiều thứ trước khi Rick Osterloh đặt chân lên sân khấu Made by Google vào đêm ngày hôm qua để chính thức giới thiệu về mẫu điện thoại Pixel mới của Google.

Bài viết lần này sẽ đưa đến cho bạn cái nhìn tổng quan về mẫu điện thoại Google Pixel 8 và Pixel 8 Pro mới được ra mắt của Google.

Pixel 8: Mẫu smartphone nhỏ gọn và thực dụng

Thiết kế và cảm nhận

Về mặt thiết kế, Pixel 8 không có nhiều khác biệt khi so sánh với Pixel 7 hay thậm chí Pixel 6. Thay đổi đáng kể duy nhất trong năm nay là kích thước của điện thoại. Với kích thước 150,5 x 70,8 x 8,9mm, đây hiện là điện thoại Pixel nhỏ nhất kể từ mẫu Pixel 5.

Mặc dù những chiếc điện thoại nhỏ đã không còn được ưa chuộng trong vài năm qua – hãy nhìn vào sự khai tử của dòng iPhone Mini – nhưng Pixel 8 cho cảm giác hoàn hảo khi cầm nắm. Nó không quá lớn và cũng không quá nhỏ. Những người có bàn tay nhỏ hoặc những người chán ngấy việc vất vả khi sử dụng điện thoại bằng một tay sẽ yêu thích nó.

Tuy nhiên, thật không may là Google đã không làm được gì nhiều với thiết kế này. Thanh camera lớn hơn một chút để chứa hai ống kính máy ảnh mới (camera chính 50MP mới và camera siêu rộng 12MP), nhưng điều đó không tạo nên quá nhiều điểm khác biệt về mặt thiết kế so với phiên bản tiền nhiệm. Tương tự, Pixel 8 vẫn giữ nguyên phần thanh nhôm và một mặt kính bóng ở mặt sau. Loại kính này thậm chí còn giống với loại kính Gorilla Glass Victus, vì vậy bạn thậm chí không nhận được bản cập nhật lên Gorilla Glass Victus 2 mới nhất.

Trên thực tế thiết kế của Pixel 7 hay thậm chí là Pixel 6 vẫn được đánh giá là một thiết kế đẹp và tiện dụng với người dùng. Vì vậy không có lý do gì Google phải thay đổi quá nhiều về mặt thiết kế trên dòng Pixel 8.

Nói về vẻ ngoài đẹp mắt, các cách phối màu mới chính là điểm nhấn về mặt ngoại hình của Pixel 8. Obsidian (đen) là màu tiêu chuẩn dành cho những người thích sự đơn giản. Hazel có tông màu xám/xanh ngọt ngào, trông sang trọng và bắt mắt. Và Peony là một sắc hồng thú vị.

Ấn tượng ban đầu

Google Pixel 8 là đại diện cho câu nói:”Nếu nó không bị hỏng thì đừng sửa nó”. Google giữ lại mọi thứ mà người dùng yêu thích trên điện thoại Pixel hiện đại và đáp ứng được nhu cầu của người dùng mong muốn một chiếc smartphone nhỏ gọn.

Google Pixel 8 Pro: Trên tay một cỗ máy hoàn toàn mới

Pixel 8 có thể không thay đổi nhiều nhưng Pixel 8 Pro có nhiều điểm khác biệt trong năm nay. Nó cũng cung cấp nhiều nâng cấp mà Pixel 8 không có, do đó làm tăng khoảng cách giữa nó và các dòng Pixel cơ bản.

Thiết kế và cảm nhận

Có hai thay đổi lớn về thiết kế trong năm nay đối với Pixel 8 Pro. Đầu tiên là sự ra đời của màn hình phẳng. Điều này đánh dấu lần đầu tiên Pro Pixel có mặt kính phẳng. Điều đó cũng có nghĩa là không có thiết bị dòng Pixel 8 nào có màn hình cong. Bất kỳ ai gặp khó khăn khi sử dụng cử chỉ điều hướng của Android vì những đường cong dốc của Pixel 7 Pro hoặc Pixel 6 Pro sẽ thích sự thay đổi này.

Sự thay đổi lớn khác trong năm nay là việc giới thiệu mặt lưng bằng kính mờ. Được làm bằng kính Gorilla Glass Victus 2, mặt kính mới sẽ không để lại dấu vân tay khi chạm vào. Điều này trái ngược hoàn toàn với Pixel 7 Pro và Pixel 6 Pro, vốn có mặt lưng bằng kính bóng bẩy, giống như gương, bám dấu vân tay và quá trơn. Mặt lưng được làm mờ của Pixel 8 Pro khiến chúng ta nhớ về phần mặt lưng của dòng Pixel 5.

Ngoài hai thay đổi quan trọng này, Pixel 8 Pro còn có thêm những thay đổi tinh tế khác. Cụm camera đã được thay đổi hoàn toàn về mặt thiết kế so với phiên bản tiền nhiệm. Cụm camera trên Pixel 8 Pro hiện được đặt gọn gàng trong thiết kế hình “viên thuốc” thay vì hệ thống “viên thuốc + vòng tròn” của Pixel 7 Pro. Kích thước gần như giống nhau, mặc dù Pixel 8 Pro lớn hơn Pixel 7 Pro một chút (chỉ vài milimet)

Tùy chọn màu sắc trên Google Pixel 8 Pro hơi khác so với Pixel 8. Pixel 8 Pro vẫn giữ phiên bản màu Obsidian giống với Pixel 8, nhưng Google đã thêm cho Pixel 8 Pro màu sứ thay cho màu Peony như trên phiên bản Pixel 8. Tương tự như vậy, Pixel 8 Pro có màu xanh lam và có thể sẽ là lựa chọn phổ biến nhất cho những người muốn điện thoại của họ trông bắt mắt hơn.

Ấn tượng ban đầu

Pixel 8 Pro rõ ràng là một chiếc điện thoại có thiết kế tốt hơn so với phiên bản tiền nhiệm. Mặt kính mờ giúp loại bỏ đi tình trạng bám dấu vân tay, màn hình phẳng giúp việc sử dụng điện thoại trở nên dễ chịu hơn rất nhiều và kích thước đem đến cho người dùng trải nghiệm sử dụng thoải mái. Tất nhiên, nó vẫn là một chiếc điện thoại lớn và khá nặng. Nhưng nếu bạn muốn một chiếc điện thoại nhỏ gọn thì chắc chắn bạn sẽ không quan tâm đến Pixel 8 Pro.

Những nâng cấp lớn nhất

Những nâng cấp quan trọng nhất trên dòng Pixel 8 và Pixel 8 Pro không đến từ những thông số kỹ thuật phần cứng hay những thứ gì đó bạn có thể chạm vào. Google đã làm nên lịch sử ngày hôm nay khi thông báo rằng dòng Pixel 8 sẽ nhận được hỗ trợ phần mềm kéo dài 7 năm. Điều đó có nghĩa là có bảy phiên bản Android, 84 bản vá bảo mật hàng tháng và 28 bản Pixel Feature Drops hàng quý. Nói cách khác, Pixel 8 và Pixel 8 Pro sẽ được Google hỗ trợ cho đến năm 2030, điều này thật điên rồ.

Điều này hiện đặt Google lên trên tất cả các đối thủ cạnh tranh trực tiếp. Apple không nêu rõ ràng họ hỗ trợ iPhone trong bao lâu, nhưng thường là 5 hoặc 6 năm - hiếm khi là 7 năm. Samsung cung cấp 5 năm hỗ trợ và chỉ có 4 bản nâng cấp Android. Fairphone không phải là đối thủ cạnh tranh đáng kể với Google, nhưng ngay cả lời hứa mười năm được ca ngợi nhiều của nó cũng chỉ bao gồm năm bản nâng cấp Android.

Thật không may, Google đã không đề cập đến việc liệu chính sách này có được áp dụng cho các điện thoại Pixel khác hay không. Ví dụ: Google Pixel Fold trị giá 1.800 USD xứng đáng nhận được mức hỗ trợ tương tự nếu xét đến số tiền mọi người chi cho nó. Tuy nhiên, hiện tại chỉ có dòng Pixel 8 có cam kết hỗ trợ cập nhật phần mềm trong vòng 7 năm.

Thông số kỹ thuật của Google Pixel 8 và Pixel 8 Pro

Cả hai điện thoại đều nhận được silicon mới nhất do Google sản xuất đó chính là Google Tensor G3. Mọi khía cạnh của chipset này đã được nâng cấp so với Tensor G2, giúp nó đem đến cho dòng Pixel 8 hiệu năng cao hơn, thực hiện các tác vụ AI và học máy tốt hơn trên thiết bị. Một số tính năng AI thú vị trên Pixel 8 bao gồm Best Take (ghép nhiều ảnh nhóm lại với nhau để tạo ra bức ảnh đẹp nhất), Magic Editor (như Magic Eraser trên steroid) và nhiều bản cập nhật Trợ lý Google khác nhau.

Cả hai điện thoại cũng có màn hình tốt hơn mà Google gọi là màn hình Actua. Màn hình Actua của Pixel 8 có khả năng đạt độ sáng tối đa 2.000 nits, ngang bằng với dòng iPhone 15 Pro. Trong khi đó, màn hình Super Actua của Pixel 8 Pro có độ sáng lên tới 2.400 nits, một con số thật điên rồ.

Trên tay các mẫu Google Pixel 8: Vẫn giữ được nét đặc trưng của Pixel

Google đang thực sự tỏ ra nghiêm túc với dòng điện thoại thông minh Pixel. Một ngôn ngữ thiết kế nhất quán gắn kết tất cả các điện thoại với cùng một dòng. Google đang cập nhật điện thoại với những tính năng mà mọi người thực sự quan tâm đồng thời tinh chỉnh một cách tinh tế giao diện của thiết bị để giúp người dùng có được trải nghiệm sử dụng tốt nhất có thể. Dòng Pixel 8 mới được ra mắt chính là đỉnh cao của mọi thứ mà Google đã làm cho đến thời điểm hiện tại.

Theo Android Authority