Tranh chấp biên giới Trung - Ấn: Bộ trưởng Quốc phòng Ấn Độ tuyên bố cứng rắn

Trang tin Hoa ngữ Đa Chiều ngày 15/6 dẫn nguồn Thông tấn xã Anadolu của Thổ Nhĩ Kỳ vào ngày 14/6 đưa tin, Bộ trưởng Quốc phòng Ấn Độ Rajnath Singh nói cùng ngày 14, cuộc đối thoại với Trung Quốc về tranh chấp biên giới vẫn đang tiếp diễn, nhưng Ấn Độ sẽ không bao giờ thỏa hiệp trên "niềm tự hào dân tộc".

Bộ trưởng Quốc phòng Rajnath Singh: “Ấn Độ không còn là một quốc gia nhược tiểu”

Tại một cuộc mít tinh tại khu vực tranh chấp ở bang Jammu & Kashmir, ông Rajnath Singh tuyên bố rằng Ấn Độ không còn là một quốc gia "nhược tiểu" và khả năng an ninh của quốc gia đã được tăng cường.

Ông Singh nói: "Các cuộc hội đàm ngoại giao và quân sự với Trung Quốc đang diễn ra. Trung Quốc cũng bày tỏ hy vọng rằng các vấn đề sẽ được giải quyết thông qua các cuộc đàm phán. Tôi muốn nói với phe đối lập rằng chính phủ của chúng tôi sẽ không để bị ai lừa dối”.

Đồng thời, ông Singh tuyên bố rằng việc bãi bỏ địa vị đặc biệt gây tranh cãi của Jammu & Kashmir đã mang lại sự phát triển toàn diện cho khu vực.

Ông nói thêm rằng New Delhi sẽ tiến hành phát triển rộng khắp trong khu vực để khiến người Kashmir sống trong khu vực do Pakistan kiểm soát muốn trở thành một phần của Ấn Độ.

Theo báo The New India Express ngày 12/6, các nguồn tin tiết lộ rằng trong ngày hôm đó, Bộ trưởng Quốc phòng Rajnath Singh đã tổ chức một cuộc họp bàn bạc, xem xét tình hình với Tổng Tham mưu trưởng Bipin Rawat và 3 tướng Tham mưu trưởng các đơn vị Lục quân để đánh giá tình hình đường kiểm soát thực tế giữa Trung Quốc và Ấn Độ (Line of Actual Control - LAC) hiện nay và những gì cần phải được thực hiện từ nay về sau.

Bộ trưởng Quốc phòng Ấn Độ Rajnath Singh: Ấn Độ sẽ không bao giờ thỏa hiệp và không còn là một quốc gia “nhược tiểu” (Ảnh: Đa Chiều).



Bộ trưởng Rajnath Singh đã xem xét tình hình trên mặt đất trong toàn bộ đường kiểm soát thực tế giữa Trung Quốc và Ấn Độ, bao gồm bang Arunachal do Ấn Độ kiểm soát mà người Trung Quốc gọi là Tạng Nam.

Ngoài ra, theo báo The Indian Express ngày 12/6, các nguồn tin quân sự Ấn Độ tiết lộ rằng tháng trước, Trung Quốc và Ấn Độ không chỉ triển khai quân đội ở phía đông Ladakh, mà còn triển khai quân ở cả ba đoạn biên giới phía đông, phía Tây và miền Trung đang có tranh chấp trên đường biên giới Trung Quốc-Ấn Độ dài 3.488 km.

Ấn Độ tiếp tục làm đường, PLA lẩn tránh vấn đề hồ Pangong

Theo trang tin Đa Chiều ngày 15/6, cuộc đối đầu quân sự giữa Trung Quốc và Ấn Độ ở khu vực Ladakh ở biên giới đã kéo dài hơn một tháng. Mặc dù hai bên đã rút một số quân đội, song cuộc đối đầu tại Bangong Tso vẫn tiếp tục và Ấn Độ cũng đẩy nhanh việc xây dựng cơ sở hạ tầng.

Trang web tin tức The Print của Ấn Độ ngày 13/6 cho biết khi cuộc đối đầu với Trung Quốc trên tuyến kiểm soát thực tế ở Đông Ladakh tiếp diễn, Ấn Độ vẫn đang gấp rút hoàn thành cây cầu lớn ở Thung lũng Galwan, trong khi Trung Quốc phản đối Ấn Độ xây dựng cây cầu này.

Một cây cầu trên tuyến cao tốc Ấn Độ đang xây dựng (Ảnh: BBC).



Các nguồn tin chính phủ cho biết Ấn Độ sẽ tiếp tục xây dựng cây cầu bê tông này thay thế cây cầu gỗ hiện có. Ấn Độ đã nói rõ với người Trung Quốc rằng họ sẽ tiếp tục phát triển cơ sở hạ tầng biên giới. The Print viết, mối quan tâm chủ yếu của Trung Quốc ở Thung lũng Galwan chính là cây cầu này.

Một quan chức cấp cao của cơ quan an ninh và quốc phòng Ấn Độ yêu cầu giấu tên, nói: "Cây cầu này nằm cách đường kiểm soát thực tế khoảng 7 đến 7,5 km. Công việc xây dựng đã bắt đầu từ lâu; khoảng ngày 10/5, người Trung Quốc biết về việc xây dựng này và đưa ra sự phản đối. Tuy nhiên, việc xây dựng cây cầu vẫn tiếp tục. Các vấn đề (biên giới) đang diễn ra chỉ khiến chúng tôi đẩy nhanh việc xây dựng cây cầu này”.

Theo bài báo, cây cầu này là một phần của mạng lưới đường bộ đang được xây dựng ở Ấn Độ, kết nối con đường chiến lược quan trọng Shyok-Daulat Beg Oldi, được đích thân Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Rajnath Singh khởi công vào năm ngoái.

Quan chức này nói: "Phía Trung Quốc thể không phản đối đường cao tốc Shyok-Daulat Beg Oldi nằm cách đường kiểm soát thực tế (LAC) từ 9 đến 10 km. Sự phản đối của Trung Quốc là cây cầu chúng tôi đang xây dựng. Chúng tôi đã nói rõ, công việc xây dựng đang tiến hành thuận lợi ở bên trong lãnh thổ Ấn Độ và sẽ tiếp tục diễn ra”.

Người này nhấn mạnh rằng mặc dù cả hai bên đang tập trung quân đội trên đường kiểm soát thực tế, nhưng trọng tâm là giải quyết vấn đề thông qua đàm phán.

Binh sĩ Ấn Độ giương biểu ngữ yêu cầu quân đội Trung Quốc rút khỏi lãnh thổ Ấn Độ (Ảnh: Đa Chiều)



Các nguồn tin chính phủ Ấn Độ cho rằng một trong những nguyên nhân khiến Trung Quốc phản đối việc xây dựng cây cầu có thể là sự nghi ngờ về ý định của Ấn Độ. Ấn Độ trước đây đã chia Jammu và Kashmir thành hai lãnh thổ thuộc liên bang (một trong số đó là Ladakh) và sau đó cũng nhiều lần lên tiếng về khu vực Aksai Chin (Trung Quốc chiếm trong Chiến tranh 1962).

Theo các nguồn tin, Ấn Độ đã thông báo cho Trung Quốc rằng các hoạt động xây dựng cơ sở hạ tầng trên lãnh thổ mình là quyền của mỗi quốc gia và Ấn Độ trước nay chưa bao giờ phản đối các hoạt động xây dựng của Trung Quốc bên kia LAC. Họ cũng nói rằng Trung Quốc không yên tâm về sự phát triển của cơ sở hạ tầng. Sự phát triển cơ sở hạ tầng của Ấn Độ đã bắt đầu khoảng 20 năm trước, nhưng đã gia tăng trong những năm gần đây.

Một nguồn tin nói: "Trung Quốc lo ngại ưu thế chiến thuật của họ trong việc triển khai và cơ động nhanh chóng trên tuyến kiểm soát thực tế sẽ bị xói mòn".

Đồng thời, The Indian Express ngày 13/6 đưa tin Bộ trưởng Quốc phòng Ấn Độ Rajnath Singh đã gặp các quan chức quân sự cấp cao vào ngày 12 để đánh giá lại tình hình ở phía đông Ladakh, mặc dù Trung Quốc đã đồng ý rút quân khỏi một số địa điểm dọc theo LAC, nhưng cho đến nay, Trung Quốc vẫn chưa đáp lại những lo ngại của Ấn Độ về hồ Pangong. Cuộc đối đầu giữa hai đội quân tại đây vẫn tiếp tục.

Tàu của Trung Quốc trên hồ Pangong, điểm nóng hiện nay trên biên giới Trung - Ấn (Ảnh: Đa Chiều)



Trước đó, từ ngày 5 đến tối 6/5, quân đội hai bên đã đụng độ trên bờ hồ gây tranh cãi này, dẫn đến việc hai bên triển khai quân đội tại nhiều địa điểm dọc theo tuyến kiểm soát thực tế ở phía đông Ladakh.

Các nguồn tin quân sự Ấn Độ ngày 12/6 nói với The Indian Express rằng mặc dù người Trung Quốc chấp nhận quan điểm của Ấn Độ về các vấn đề khác trong khu vực, nhưng họ không chấp nhận hoặc trả lời những quan ngại của Ấn Độ về tình hình trên bờ hồ Pangong. Tại khu vực hồ Pangong, quân đội Trung Quốc không cho phép Ấn Độ tuần tra ra bên ngoài Finger-4.

Các cựu quan chức Ấn Độ cho biết, việc hai bên ngăn chặn các cuộc tuần tra của nhau và ngăn cản nhau hoàn thành mục tiêu không phải là chuyện lạ. Đối với quân đội Ấn Độ, hoạt động tuần tra là tới khu vực Finger-8, và đối với quân đội Trung Quốc, mục đích của cuộc tuần tra là đến được khu vực Finger-4.

Nhưng giờ đây, quân đội Trung Quốc đã chặn tất cả các lối đi bên ngoài khu vực Finger-4, khống chế một khu vực rộng khoảng 60 km2. Sau cuộc chiến quy mô lớn giữa các lực lượng Ấn Độ và Trung Quốc vào ngày 5 và 9 tháng 5 trên hồ Pangong ở khu vực Ladakh và đường kiểm soát thực tế ở Sikkim, đàm phán hai bên đã tan vỡ và Trung Quốc tăng 5.000 quân tới bốn hoặc năm điểm đối đầu ở hồ Pangong, Demchok và Thung lũng Gallevan thuộc đông Ladakh. Trong khuôn khổ thỏa thuận đạt được giữa hai bên, các tranh chấp ở bắc Sikkim đã được giải quyết tại địa phương, trong khi tranh chấp ở phía đông Ladakh bị trì hoãn không giải quyết được.

Liên quan đến nguyên nhân của cuộc đối đầu này, Bloomberg hôm 27/5 đưa tin, một quan chức chính phủ Ấn Độ giấu tên cho rằng, nguyên nhân căng thẳng hiện nay giữa Trung Quốc và Ấn Độ có thể là do việc Ấn Độ xây dựng đường cao tốc và cây cầu ở Thung lũng Galwan ở đông Ladakh.

Mặc dù Trung Quốc và Ấn Độ đã tổ chức nhiều vòng đàm phán và hai bên cũng đã rút quân khỏi nhiều địa điểm đối đầu, nhưng cuộc đối đầu ở hồ Pangong vẫn tiếp tục và đây là vấn đề lớn nhất. Mối quan tâm chính của Trung Quốc là việc xây dựng cơ sở hạ tầng của Ấn Độ.

Pháo phản lực cỡ nòng lớn của quân đội Ấn Độ (Ảnh: moderndiplomacy)



Truyền thông Ấn Độ cảnh báo về ý đồ thực sự của Trung Quốc

Đáng chú ý, giữa lúc liên tiếp xảy ra nguy cơ đối đầu giữa hai bên tại khu vực Ladakh, truyền thông Ấn Độ đã đăng bài cho rằng, cần phân tích và dự báo kế hoạch, mục tiêu chính trị và quân sự tiếp theo của Trung Quốc và tìm hiểu nguyên nhân phía sau cục diện bế tắc hiện nay.

Trang web tin tức The Print ở New Dehli ngày 11/6 viết, mục tiêu chính trị của Trung Quốc là nhằm chiếm ưu thế trước Ấn Độ bằng cách kích hoạt các sự cố biên giới; tiếp tục lợi dụng vấn đề biên giới chưa được giải quyết để khống chế Ấn Độ và ngăn không cho Ấn Độ trở thành đối thủ cạnh tranh trên vũ đài quốc tế về chính trị, quân sự và kinh tế, đặc biệt là trong Hành lang kinh tế Trung Quốc-Pakistan (CPEC), Biển Đông và Ấn Độ-Thái Bình Dương. Ngoài ra, ngăn chặn Ấn Độ phát triển cơ sở hạ tầng biên giới đe dọa Aksai Chin và các khu vực yếu kém khác của Trung Quốc.

Mục tiêu quân sự của Trung Quốc là kích hoạt các vụ việc ở biên giới và chiếm giữ các khu vực quan trọng về mặt chiến thuật để cắt đứt liên lạc chiến lược của Ấn Độ đang đe dọa Aksai Chin và các khu vực dễ bị tổn thương khác. Dựa trên phản ứng của Ấn Độ, Trung Quốc có thể thực hiện các hoạt động hạn chế trong thời gian ngắn để chiếm giữ Phân khu phía Bắc cho đến Demochok và Chumar ở bờ phía bắc hồ Pangong.

Những khu vực này sẽ nối đường biên giới từ dãy núi Karakoram, dọc theo sông Shyok, đến bờ bắc Pangong Tso, qua dãy núi Kailash đến De Mohawk và Chuma. Những lợi ích này cũng sẽ đe dọa Thung lũng Nubra và sông băng Siachen và đảm bảo cho việc Trung Quốc hợp tác với Pakistan để ngăn chặn mọi mối đe dọa.

Quân đội Trung Quốc diễn tập ở gần biên giới Ấn Độ hồi đầu tháng 6 (Ảnh: CCTV).



Bài báo của The Print viết, thế giới đang thay đổi từ một đơn cực quanh Hoa Kỳ thời Chiến tranh Lạnh sang trung tâm lưỡng cực quanh Trung, Mỹ và trật tự thế giới mới thiên về Trung Quốc hơn...

Bài báo viết, sự trỗi dậy của Trung Quốc là không thể tránh khỏi; chúng ta phải học cách chấp nhận chủ nghĩa bành trướng của Trung Quốc. Bế tắc quân sự Trung Quốc tạo ra ở Ladakh là nhằm truyền đạt tới Ấn Độ thông điệp về địa vị thống trị ngày càng tăng của họ.

The Print viết, Trung Quốc cũng ý thức được rằng họ mạnh hơn Ấn Độ rất nhiều. Quy mô nền kinh tế của Trung Quốc là 14 nghìn tỷ USD trong khi Ấn Độ năm 2020 chỉ dưới 3 nghìn tỷ USD. Quy mô của Trung Quốc gấp 5 lần Ấn Độ. Trung Quốc cho rằng so với tất cả các nước láng giềng, hiện họ có đủ lợi thế về quân sự, kinh tế, chính trị và ngoại giao, vì vậy họ có thể dịch chuyển biên giới khi cần thiết.