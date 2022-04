Tổng thống Biden công bố bổ sung pháo hạng nặng và các loại vũ khí khác cho Ukraine

Ông hứa sẽ tìm kiếm nhiều hơn nữa từ Quốc hội để duy trì nguồn viện trợ súng, đạn dược và dòng tiền. Ông Biden cho biết, khoản viện trợ quân sự mới nhất sẽ được gửi “trực tiếp đến tiền tuyến của tự do”. “ Ông Putin đang lo lắng về việc chúng tôi mất đi sự quan tâm. Tổng thống Nga đang đánh cược rằng "sự thống nhất của phương Tây sẽ rạn nứt ... và một lần nữa chúng tôi sẽ chứng minh ông ấy sai", ông Biden nói.

Gói viện trợ quân sự mới bao gồm 800 triệu USD cho pháo hạng nặng cần thiết, 144.000 viên đạn và máy bay không người lái cho cuộc chiến đang leo thang ở vùng Donbass, miền đông Ukraine. Trước đó, khoản tiền 2,6 tỉ USD hỗ trợ quân sự đã được ông Biden phê duyệt.

Ngoài ra còn có khoản hỗ trợ kinh tế trực tiếp 500 triệu USD cho Ukraine để trả lương cho chính phủ, lương hưu và các chương trình khác, nâng tổng hỗ trợ kinh tế của Mỹ lên 1 tỉ USD kể từ khi cuộc chiến bắt đầu gần hai tháng trước.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky bày tỏ lòng biết ơn đối với Mỹ trong bài phát biểu hàng đêm ở Ukraine, nói rằng viện trợ quân sự “chính là những gì chúng tôi đang chờ đợi”. Trước đó, trong một bài phát biểu trực tuyến trước cuộc họp của Ngân hàng Thế giới ở Washington, ông cho biết Ukraine sẽ cần tới 7 tỉ USD mỗi tháng để bù đắp thiệt hại kinh tế. “Với hàng chục nghìn tòa nhà bị hư hại và cơ sở hạ tầng quan trọng bị đổ nát, Ukraine sẽ cần hàng trăm tỷ đô la để xây dựng lại”, ông Zelensky nói.

Tổng thống Biden nhấn mạnh sự cần thiết của Mỹ và các đồng minh phương Tây để tiếp tục ủng hộ Ukraine trong bối cảnh những dấu hiệu cho thấy người Mỹ có thể trở nên cảnh giác hơn với cuộc chiến.

Một cuộc thăm dò được công bố hôm 20/4 do Trung tâm Nghiên cứu Các vấn đề Công cộng của Associated Press-NORC thực hiện cho thấy mong muốn tham gia của người Mỹ ở Ukraine đã giảm đi phần nào. Khoảng 32% nói rằng Mỹ nên có vai trò chính trong cuộc xung đột. Con số này đã giảm so với mức 40% của tháng trước, mặc dù nó cao hơn một chút so với con số 26% vào tháng Hai. Thêm 49% nói rằng Mỹ nên đóng vai trò nhỏ.

Tổng thống Biden cho biết 6,5 tỉ USD hỗ trợ an ninh mà Quốc hội đã thông qua vào tháng trước như một phần của gói 13,6 tỉ USD cho Ukraine có thể sớm “cạn kiệt”.

Trong thông báo mới nhất, ông Biden cho biết đã phê duyệt khoảng 3,4 tỉ USD viện trợ quân sự kể từ ngày 24/2, khoảng 6,8 tỉ USD hỗ trợ kinh tế trực tiếp để chăm sóc người tị nạn và cung cấp viện trợ kinh tế cho các đồng minh trong khu vực bị ảnh hưởng bởi chiến tranh - và tài trợ bổ sung cho các cơ quan liên bang để thực thi các biện pháp trừng phạt kinh tế chống lại Nga và bảo vệ khỏi các mối đe dọa mạng. “Tuần tới, tôi sẽ phải gửi tới Quốc hội một yêu cầu bổ sung ngân sách để duy trì việc triển khai vũ khí và đạn dược mà không bị gián đoạn,” ông Biden nói.

Quốc hội Mỹ đã báo hiệu rằng họ có thể tiếp nhận các yêu cầu thêm và cũng kỳ vọng rằng người Ukraine sẽ cần thêm sự giúp đỡ. Nhưng vấn đề có thể trở nên phức tạp hơn khi đan xen với những cuộc chiến giữa các đảng phái về chi tiêu giữa đại dịch và nhập cư ở Mỹ.

Phát biểu tại Shelbyville, Kentucky hôm 18/4, lãnh đạo phe thiểu số Thượng viện Mitch McConnell đã bày tỏ sẵn sàng xem xét thêm viện trợ cho Ukraine trong những tuần tới đây. “Tôi nghĩ chúng tôi cần nói rằng chúng tôi muốn người Ukraine giành chiến thắng và chúng tôi chuẩn bị làm mọi thứ có thể để giúp họ giành chiến thắng,” ông McConnell nói.

“Chúng tôi muốn làm nhiều hơn nữa”, Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi nói với các phóng viên tại Đồi Capitol, khi xuất hiện cùng Thủ tướng Ukraine Denys Shmyhal. Bà cho biết các nhà lập pháp sẽ tìm hiểu thêm về yêu cầu tài trợ mới nhất của Tổng thống Biden “quyết định sẽ được đưa ra sớm nhất có thể trong ngày hôm sau hoặc lâu hơn. Có thể là tuần tới."

Theo một quan chức Nhà Trắng, Tổng thống Biden đã chọn Trung tướng đã nghỉ hưu Terry Wolff, một quan chức Hội đồng An ninh Quốc gia dưới thời chính quyền Tổng thống Obama, để giám sát việc điều phối hỗ trợ an ninh cho Ukraine.

Hỗ trợ quân sự mới của Mỹ bao gồm 72 pháo cỡ 155mm, 144.000 viên đạn pháo, 72 phương tiện dùng để kéo pháo lên chiến trường, và hơn 121 máy bay không người lái chiến thuật Phoenix Ghost, cũng như thiết bị và phụ tùng dã chiến.

Thư ký báo chí Lầu Năm Góc John Kirby cho biết máy bay không người lái được phát triển bởi Không quân và phù hợp với nhu cầu cụ thể của các lực lượng Ukraine trong trận chiến giành Donbass. Máy bay không người lái này được sản xuất bởi công ty Aevex Aerospace, trong một chương trình bắt đầu trước khi Nga bắt đầu cuộc chiến vào ngày 24/2. Ông Kirby cho biết Phoenix Ghost tương tự như máy bay không người lái Switchblade vũ trang mà Lầu Năm Góc đang cung cấp cho Ukraine.