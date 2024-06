TikTok có thể trở thành nhân tố quyết định trong cuộc bầu cử tổng thống Mỹ 2024?

Hai ứng viên tổng thống tham gia TikTok

Bất chấp những lời chỉ trích rộng rãi về TikTok từ cả hai chính đảng Mỹ, các ứng viên của đảng Dân chủ và Cộng hòa đều đang có những hành động cho thấy ứng dụng do Trung Quốc sở hữu sẽ đóng vai trò rất quan trọng trong việc tiếp cận cử tri, đặc biệt là những người trẻ tuổi, trước kỳ bầu cử tháng 11.

Tổng thống Joe Biden và cựu Tổng thống Donald Trump đều kêu gọi lệnh cấm TikTok, tuy nhiên cả hai người đều đã có tài khoản trên nền tảng mạng xã hội phát triển nhanh nhất ở Mỹ.

Vào tối 1/6, ông Trump – người từng cố gắng cấm TikTok ở Mỹ bằng một sắc lệnh hành pháp – đã ra mắt tài khoản cá nhân của mình với một đoạn clip dài 13 giây, trong đó Chủ tịch UFC Dana White tuyên bố: “Tổng thống hiện đang sử dụng TikTok”.

Chỉ trong vòng chưa đầy 24 giờ, cựu Tổng thống đã thu hút được hơn 2 triệu người theo dõi trên ứng dụng này. Tính đến sáng 4/6, ông có 5 triệu người theo dõi. Bài đăng duy nhất của ông trên nền tảng này đã được xem hơn 78 triệu lần.

“Dù tốt hay xấu, năm 2024 sẽ là cuộc bầu cử TikTok”, James Haggerty, Chủ tịch kiêm giám đốc điều hành của công ty truyền thông chiến lược PRCG, nhận định. “Nó có thể bị cấm vào năm 2025, nhưng đối với cuộc bầu cử năm 2024, TikTok sẽ vẫn tồn tại”.

Ông Trump không phải là ứng viên tổng thống duy nhất thay đổi quan điểm của mình về TikTok. Sau nhiều tháng tránh xa ứng dụng gây tranh cãi vì lo ngại về quyền riêng tư và an ninh quốc gia, liên quan đến quyền sở hữu của Trung Quốc đối với TikTok, chiến dịch tranh cử của ông Biden đã nhượng bộ và tham gia vào nền tảng này, đăng tải đoạn clip đầu tiên với tiêu đề “xin chào các bạn”.

Tháng 4 năm nay, ngay cả sau khi ông Biden ký luật sẽ cấm TikTok trên toàn quốc nếu công ty mẹ ByteDance có trụ sở tại Bắc Kinh không bán ứng dụng này trước tháng 1/2025, chiến dịch tái tranh cử của ông cho biết họ có kế hoạch tiếp tục sử dụng ứng dụng này cho đến ngày bầu cử.

“Một môi trường truyền thông rời rạc đòi hỏi chúng tôi phải xuất hiện và gặp gỡ cử tri ở nơi họ đang có mặt - và điều đó bao gồm cả không gian trực tuyến”, chiến dịch tranh cử của ông Biden cho biết trong một tuyên bố. “TikTok là một trong số những nơi mà chúng tôi chắc chắn rằng nội dung mà chúng tôi đưa ra được các cử tri nắm bắt”.

Chiến dịch tranh cử của ông Biden cho biết họ có "một chiến dịch năng động để tiếp cận các cử tri trẻ tuổi và đưa họ đến các cuộc bỏ phiếu", và đã "xây dựng một đội ngũ người đưa tin đáng tin cậy trên các nền tảng truyền thông xã hội có từ năm 2020...và vẫn đang tiếp tục phát triển”.

Chiến dịch tranh cử của ông Trump cũng đưa ra lời giải thích sau khi ông gia nhập TikTok, nói trong một tuyên bố rằng: “Chúng tôi sẽ không để bất cứ mặt trận nào bị thất thế, và điều này thể hiện bằng việc tiếp tục tiếp cận những người trẻ tuổi hơn xem nội dung ủng hộ ông Trump và phản đối ông Biden”.

Cả hai ứng viên đều muốn tiếp cận với các cử tri trẻ tuổi ở nơi mà họ đang ở (Ảnh: Fox News)

Giúp tiếp cận cử tri trẻ tuổi

Cố vấn chính trị Jay Townsend nhận định rằng mặc dù cả hai ứng cử viên đều chỉ trích TikTok và quyền sở hữu nó, nhưng rõ ràng cả hai chiến dịch tranh cử đều đi đến kết luận rằng ứng dụng này rất quan trọng để tiếp cận các cử tri trẻ tuổi.

“Cả hai ứng cử viên đều cảm thấy buộc phải tiếp xúc với các cử tri trẻ tuổi, điều đó có nghĩa là cả hai phe đều lo lắng về nhóm nhân khẩu học trẻ đã trưởng thành trong 8 năm qua”, Townsend nói. "Với tư cách là một nhóm, họ độc lập hơn nhiều so với nhóm người lớn tuổi hơn, có nhiều khả năng không liên kết với một trong hai đảng, tự do và sẵn sàng để các bên giành giật. Trong chính trị, bạn phải gặp gỡ cử tri của mình ở nơi họ ở".

Tính đến ngày 21/3, TikTok có 150 triệu người dùng hoạt động tích cực ở Mỹ. Nhưng cũng có một khoảng cách thế hệ rõ ràng trong cơ sở người dùng của nó. Một cuộc khảo sát của Trung tâm Nghiên cứu Pew công bố vào tháng 1 cho thấy 62% người trong nhóm tuổi 18-29 tuổi sử dụng TikTok, so với chỉ 10% ở những người từ 65 tuổi trở lên. Facebook ước tính có khoảng 243 triệu người dùng ở Mỹ.

Theo một cuộc khảo sát của Trung tâm nghiên cứu CIRCLE, vào năm 2024, chỉ riêng thế hệ Gen Z sẽ chiếm hơn 40 triệu cử tri tiềm năng và gần 1/5 tổng số cử tri Mỹ. Cuộc thăm dò được thực hiện từ ngày 25/10 đến ngày 2/11/2023 cho thấy 57% người từ 18-34 tuổi nói rằng họ "rất có khả năng" sẽ bỏ phiếu trong cuộc bầu cử tổng thống năm nay, nhưng chỉ có 19% theo dõi tin tức từ các đảng phái chính trị hoặc các chiến dịch.

Cuộc khảo sát của CIRCLE cho thấy 51% cử tri trẻ rất có khả năng ủng hộ ứng cử viên đảng Dân chủ và chỉ 30% rất có khả năng ủng hộ ứng cử viên đảng Cộng hòa. Tuy nhiên, các cuộc thăm dò gần đây cho thấy ông Trump có thể đang thu hút được nhiều sự ủng hộ trong giới trẻ hơn.

Cuộc thăm dò ý kiến ​​nhóm cử tri trẻ tuổi của Harvard thực hiện đầu năm nay, công bố vào tháng 4, cho thấy ông Biden dẫn trước ông Trump với khoảng cách 8 điểm, 45% so với 37% theo thứ tự, trong nhóm cử tri dưới 30 tuổi. Khoảng cách dẫn đầu của Biden lớn hơn đối với nhóm phụ nữ trẻ.

“Các chiến dịch tranh cử của Trump và Biden đều đang cố gắng tìm ra cách sử dụng TikTok một cách hiệu quả để thu hút vừa đủ số cử tri trẻ tuổi, những người sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc đưa họ lên hàng đầu”, ông Haggerty nói.

Việc ông Trump chịu phán quyết có tội đối với 34 tội danh mới đây được cho là sẽ tác động tới chiến dịch tranh cử của ông (Ảnh: Politico)

Còn nhiều yếu tố khác ngoài TikTok

TikTok cũng là một nền tảng phổ biến cho hai nhóm nhân khẩu học lớn khác trong cuộc bầu cử năm nay. Gần một nửa số người trưởng thành gốc Tây Ban Nha có sử dụng TikTok, so với 39% người trưởng thành da đen, 29% người trưởng thành châu Á và 28% người trưởng thành da trắng. Phụ nữ cũng sử dụng nền tảng này với tỷ lệ cao hơn nhiều so với nam giới, với tỷ lệ 40% so với 25%, theo thứ tự.

Nhưng mặc dù TikTok có thể đóng một vai trò lớn hơn trong năm nay so với các cuộc bầu cử trước đây, sự trỗi dậy của nó cũng mang ý nghĩa khác. Dave Karpf, phó giáo sư tại Đại học George Washington chuyên về truyền thông kỹ thuật số và chính trị, nói rằng mức độ phổ biến của TikTok “chủ yếu báo hiệu sự suy giảm liên tục của các nền tảng khác”.

“TikTok đang lấp đầy khoảng trống trên mạng xã hội mà Twitter (nay là X) để lại”, ông Karpf cho biết và thêm rằng có những yếu tố lớn hơn làm rung chuyển cuộc đua vào Nhà Trắng.

“Tôi không hy vọng rằng việc sử dụng TikTok của cả hai chiến dịch sẽ có tác động nhiều đến kết quả bầu cử cuối cùng”, ông nói. "Như việc ông Donald Trump sẽ bị tuyên án vào thời điểm chỉ 4 ngày trước Đại hội toàn quốc của đảng Cộng hòa năm nay. Đây là điều chưa từng có. Việc ông ta phạm phải 34 tội danh nghiêm trọng sẽ có tác động mạnh hơn bất kỳ đoạn clip nào mà chiến dịch tranh cử của ông ấy đăng lên mạng xã hội".

Theo Newsweek