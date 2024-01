Viêm phổi là một bệnh nhiễm trùng phổi gây viêm túi khí của phổi, có thể gây tử vong nếu không được điều trị kịp thời.

Bệnh khởi phát bằng các triệu chứng sốt, ớn lạnh, đau ngực, ho và khó thở. Khi thấy xuất hiện các dấu hiệu này, bệnh nhân cần đến bệnh viện để thăm khám và điều trị.

Mặc dù viêm phổi không thể chữa khỏi hoàn toàn tại nhà, người bệnh có thể tăng cường sức đề kháng và phục hồi nhanh chóng bằng cách tuân thủ chế độ dinh dưỡng và nghỉ ngơi theo chỉ định của bác sĩ sau khi qua giai đoạn nguy kịch.

Dưới đây là một số loại thực phẩm giúp người bệnh viêm phổi nhanh phục hồi :

1. Thực phẩm có hàm lượng vitamin C cao

Ăn nhiều thực phẩm giàu vitamin C có lợi cho người mắc bệnh viêm phổi. Vitamin C là chất dinh dưỡng quan trọng, có tác dụng tăng cường miễn dịch và khả năng chống nhiễm trùng của cơ thể.

Theo Viện Y tế Quốc gia Hoa Kỳ (NIH), lượng vitamin C được khuyến nghị hàng ngày đối với hầu hết mọi người là 75–90 mg. Thông thường, ruột non có thể hấp thụ tới 100 mg vitamin C mỗi ngày.

Vitamin C có tác dụng tăng cường miễn,chống nhiễm trùng

Do đó, những người bị viêm phổi nên tăng cường tiêu thụ các loại quả có hàm lượng vitamin C cao như cam, quýt, bưởi, ổi, kiwi... để giúp cơ thể chống lại bệnh tật. Việc bổ sung đủ vitamin C thông qua chế độ dinh dưỡng hợp lý sẽ giúp quá trình điều trị viêm phổi nhanh chóng và hiệu quả hơn.

2. Các sản phẩm ngũ cốc nguyên hạt

Các sản phẩm ngũ cốc nguyên hạt có nhiều lợi ích đối với người bị bệnh viêm phổi:

Ngũ cốc nguyên hạt giàu chất xơ, giúp cải thiện hệ tiêu hóa, tăng cường hấp thu dinh dưỡng. Điều này giúp tăng sức đề kháng cho cơ thể chống lại bệnh tật.

Các sản phẩm ngũ cốc nguyên hạt giúp tăng sức đề kháng cho cơ thể chống lại bệnh tật.

Các loại ngũ cốc nguyên hạt chứa nhiều vitamin, khoáng chất cần thiết cho quá trình phục hồi sức khỏe của người bệnh.

Ngũ cốc nguyên hạt cung cấp năng lượng từ từ, ổn định, giúp duy trì sức khỏe và khả năng miễn dịch tốt hơn.

3. Nước và đồ uống ấm

Uống nước và các loại đồ uống ấm có lợi cho người bị bệnh viêm phổi như sau:

Nước và đồ uống ấm sẽ giúp giãn nở phế quản, giảm co thắt đường thở, giúp bệnh nhân thở dễ dàng hơn.

Uống nước ấm sẽ giúp làm loãng đờm, giảm tắc nghẽn đường thở do đờm đọng.

Uống nước và các loại đồ uống ấm có lợi cho người bệnh

Các loại trà ấm như trà gừng, sả chanh... có tác dụng long đờm, giảm ho và cảm lạnh cho người bệnh.

4. Mật ong

Mật ong có tác dụng kháng khuẩn, giảm ho, làm loãng đờm, tăng cường miễn dịch và hỗ trợ điều trị viêm phổi,vì vậy bệnh nhân bị viêm phổi có thể bổ sung mật ong vào chế độ ăn uống của mình.

Mật ong có có tác dụng kháng khuẩn, giảm ho, làm loãng đờm

5. Gừng

Gừng có tính ấm, giúp giãn nở phế quản, giảm co thắt đường thở, giúp người bệnh thở dễ dàng hơn.Tinh dầu và các hợp chất trong gừng có tác dụng kháng khuẩn, kháng viêm.

Ngoài ra,một nghiên cứu được công bố trên Tạp chí Ethnopharmacology cho thấy gừng tươi cho thấy các đặc tính kháng vi-rút có khả năng chống lại nhiễm trùng đường hô hấp.

Tinh dầu và các hợp chất trong gừng có tác dụng kháng khuẩn, kháng viêm.

Gừng còn kích thích tiết mồ hôi, giúp hạ sốt hiệu quả ở người bệnh.Sử dụng gừng thường xuyên sẽ giúp tăng cường sức đề kháng, phòng ngừa cảm lạnh và các bệnh về đường hô hấp.