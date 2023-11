Chỉ đạo này được nêu trong Công điện về điều hành tăng trưởng tín dụng những tháng cuối năm 2023 gửi Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) vừa được Thủ tướng Phạm Minh Chính ký ban hành.

Cụ thể, Thủ tướng yêu cầu NHNN rút kinh nghiệm việc điều hành tăng trưởng tín dụng chậm năm 2022, khẩn trương rà soát toàn diện kết quả cấp tín dụng của hệ thống các tổ chức tín dụng đối với nền kinh tế, từng ngành, từng lĩnh vực.

Người đứng đầu Chính phủ cũng giao NHNN rà soát kết quả cấp tín dụng của từng tổ chức tín dụng, ngân hàng thương mại đến thời điểm hiện tại để theo thẩm quyền và quy định của pháp luật có biện pháp điều hành tăng trưởng tín dụng năm 2023 kịp thời, hiệu quả, khả thi, bảo đảm cung cấp đủ vốn tín dụng phục vụ nền kinh tế và an toàn hệ thống các tổ chức tín dụng, tuyệt đối không để tắc nghẽn, ách tắc, chậm trễ, không đúng thời điểm.

Trường hợp có nội dung vượt thẩm quyền, NHNN báo cáo, đề xuất cấp có thẩm quyền theo quy định; chịu trách nhiệm trước Chính phủ, Thủ tướng về việc điều hành tăng trưởng tín dụng; báo cáo Thủ tướng kết quả thực hiện trước ngày 1/12/2023.

Phó Thủ tướng Lê Minh Khái được giao theo dõi, chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc xử lý theo thẩm quyền. Văn phòng Chính phủ theo dõi, đôn đốc theo chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền được giao; báo cáo Thủ tướng những vấn đề vượt thẩm quyền.

Trước đó, NHNN cho biết tính đến ngày 27/10/2023, tăng trưởng tín dụng vẫn chậm, chỉ đạt 7,1% so với cuối năm ngoái. So với mục tiêu tăng trưởng tín dụng cả năm là 14%, các ngân hàng còn dư địa tăng trưởng tín dụng gần 7%.

Nguyên nhân tín dụng tăng chậm chủ yếu xuất phát từ các yếu tố như: Cầu tín dụng thấp do doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi các yếu tố khách quan (cầu đầu tư, sản xuất kinh doanh, tiêu dùng giảm); một số khách hàng có nhu cầu nhưng chưa được vay vốn do chưa đáp ứng điều kiện vay vốn, nhất là nhóm doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Ở hướng ngược lại, các tổ chức tín dụng không thể hạ chuẩn tín dụng do phải bảo đảm an toàn hệ thống; dư nợ cho vay đối với doanh nghiệp nhà nước có xu hướng giảm về quy mô do ít phát sinh dự án lớn./.