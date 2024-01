Thủ tướng chỉ đạo khẩn

Công điện nêu rõ: Theo báo cáo nhanh của Bộ Công an, vào lúc 0h30 ngày 23/1, tại km36+400 đường cao tốc La Sơn - Hòa Liên (thuộc địa bàn xã Hòa Bắc, huyện Hòa Vang, TP Đà Nẵng) đã xảy ra vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng, do xe ô tô khách BKS 47B-010.67 của nhà xe Quỳnh Hương lao xuống vực sâu. Hậu quả của vụ tai nạn khiến 2 người tử vong và nhiều người bị thương.

Ngay khi nhận được thông tin vụ tai nạn, Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo gửi lời thăm hỏi, chia buồn sâu sắc tới thân nhân, gia đình các nạn nhân tử vong, động viên, thăm hỏi các nạn nhân bị thương trong vụ tai nạn, đồng thời, chỉ đạo lực lượng Công an và lãnh đạo TP Đà Nẵng đến hiện trường để chỉ đạo khắc phục hậu quả và thăm hỏi các nạn nhân trong vụ tai nạn.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Chủ tịch UBND kiêm Trưởng Ban An toàn giao thông TP Đà Nẵng chỉ đạo các cơ quan, đơn vị chức năng của TP tập trung tối đa lực lượng y bác sĩ, thuốc men, thiết bị, vật tư y tế để cứu chữa các nạn nhân bị thương; tạo điều kiện thuận lợi để gia đình nhanh chóng tiếp cận các nạn nhân trong vụ tai nạn, làm các thủ tục liên quan đến nạn nhân tử vong; tổ chức thăm hỏi, hỗ trợ động viên gia đình các nạn nhân tử vong và các nạn nhân bị thương trong vụ tai nạn;

Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng trực tiếp chủ trì tổ chức hội nghị với các cơ quan, lực lượng chức năng đánh giá nguyên nhân, triển khai các giải pháp khắc phục tồn tại, bất cập, đồng thời xem xét xử lý nghiêm trách nhiệm của tổ chức, cá nhân liên quan theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 19/4/2023 về tăng cường công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ trong tình hình mới;

Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng của Bộ Công an, Bộ GTVT, UBND tỉnh Đắk Lắk kiểm tra toàn diện về việc chấp hành các quy định về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô đối với doanh nghiệp vận tải trong vụ tai nạn; xử lý nghiêm theo đúng quy định pháp luật đối với các hành vi vi phạm.

Hiện trường vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng trên tuyến cao tốc La Sơn - Tuý Loan (Đà Nẵng)

Thủ tướng yêu cầu Bộ Công an chỉ đạo Công an TP Đà Nẵng và Công an các đơn vị có liên quan khẩn trương điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn và xử lý nghiêm theo đúng quy định của pháp luật đối với tổ chức, cá nhân vi phạm quy định, gây ra vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng nêu trên; xác định làm rõ nguyên nhân trực tiếp gây tai nạn giao thông và các nguyên nhân có liên quan đến trách nhiệm của các tập thể, cá nhân trong công tác quản lý nhà nước liên quan đến vụ tai nạn giao thông nêu trên để phục vụ công tác phòng ngừa tai nạn giao thông tương tự trong thời gian tới.

Bộ GTVT chỉ đạo Cục Đường bộ Việt Nam phối hợp với các cơ quan có liên quan tiến hành rà soát và tăng cường tổ chức giao thông để nâng cao an toàn của hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông trên tuyến La Sơn - Hòa Liên; chú trọng bổ sung các kết cấu hộ lan, hốc cứu nạn tại các đoạn đèo dốc trên các tuyến quốc lộ trong cả nước.

Bên cạnh đó, Thủ tướng yêu cầu Chủ tịch UBND các tỉnh, TP trực thuộc trung ương đẩy mạnh công tác tuyên truyền, hướng dẫn, tổ chức thực hiện nghiêm các chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 19/4/2023 về tăng cường công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ trong tình hình mới; chủ động có giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, kịp thời, hiệu quả để đẩy lùi, giảm thiểu tai nạn giao thông, bảo đảm tốt nhất an toàn tính mạng, sức khỏe và tài sản cho Nhân dân.

Đã xác định nguyên nhân ban đầu vụ tai nạn

Chiều cùng ngày, kết quả điều tra ban đầu của cơ quan chức năng cho thấy, nguyên nhân vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng là do trời mưa, sương mù, trời tối làm hạn chế tầm nhìn, lái xe buồn ngủ nên gây ra tai nạn.

Trước đó, sáng cùng ngày, ngay sau khi tiếp nhận thông tin vụ tai nạn, ông Lê Trung Chinh - Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng - đã đến Bệnh viện Đà Nẵng và Trung tâm Y tế huyện Hòa Vang, Trung tâm y tế quận Liên Chiểu, thăm hỏi, động viên các nạn nhân bị thương trong vụ TNGT xảy ra rạng sáng cùng ngày trên đường Hồ Chí Minh (đoạn La Sơn - Túy Loan, thuộc xã Hòa Bắc, huyện Hòa Vang, Đà Nẵng)...

Tại bệnh viện, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng và lãnh đạo Sở GTVT, Ban An toàn giao thông TP Đà Nẵng đã động viên, thăm hỏi các nạn nhân, đồng thời hỗ trợ 5 triệu đồng/người cho gia đình có nạn nhân tử vong, 2 triệu đồng/người cho nạn nhân bị thương.

Chiếc xe bị biến dạng hoàn toàn

Như VietTimes đã thông tin, rạng sáng nay (23/1), tại Km 36+400 (đường Hồ Chí Minh, đoạn La Sơn - Túy Loan, thuộc xã Hòa Bắc, huyện Hòa Vang, Đà Nẵng), trong lúc đang di chuyển, xe khách 45 chỗ ngồi, BKS 47B - 010.67 của nhà xe Quỳnh Hương chạy tuyến Đắk Lắk - Hải Dương do tài xế Phương Thanh Tùng (SN 1988, trú huyện Eaka, tỉnh Đắk Lắk) điều khiển, trên xe chở 22 người (19 hành khách, 3 nhân viên nhà xe) đã bất ngờ lao ra khỏi đường, đâm vào hộ lan cứng bê tông cốt thép và rơi xuống vực sâu gần 30m, khiến nhiều nạn nhân thương vong.

Ngay khi nhận thông tin, lực lượng Công an đã triển khai lực lượng thực hiện công tác cứu hộ, cứu nạn, hỗ trợ người bị nạn; tổ chức điều tra, xác minh nguyên nhân vụ tai nạn.

Hậu quả, bước đầu xác định, 2 người chết tại hiện trường, 20 người bị thương được đưa đi cấp cứu tại các bệnh viện; đồng thời cẩu kéo phương tiện lên trên để điều tra vụ việc.

Vị trí xảy ra tai nạn là đoạn đường cong, dốc, đường có 2 làn xe, không có dải phân cách giữa, nằm ngoài khu đông dân cư. Mặt đường bê tông nhựa, mặt cắt ngang 11m, có hệ thống biển báo, vạch sơn kẻ đường đầy đủ... Tuy nhiên, do trời mưa, sương mù, trời tối làm hạn chế tầm nhìn, lái xe buồn ngủ nên gây ra tai nạn.

Bên cạnh đó, tại vị trí tai nạn, địa hình vực sâu thời tiết mưa sương mù, trời tối nên việc cứu nạn các nạn nhân gặp nhiều khó khăn.