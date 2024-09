Ngày 27/8/2024, Thường trực Ban Bí thư Lương Cường đã ký Quyết định 1517/QĐNS-TW của Ban Bí thư về việc chỉ định nhân sự giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên nhiệm kỳ 2020-2025.

Theo đó, Ban Bí thư quyết định ông Nguyễn Huy Dũng, Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông thôi giữ chức Ủy viên Ban Cán sự đảng Bộ Thông tin và Truyền thông; điều động, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên, nhiệm kỳ 2020-2025.

Ông Nguyễn Huy Dũng, sinh ngày 7/11/1983, quê quán TP. Hà Nội.

Ông từng là cựu học sinh Khối Phổ thông chuyên toán Đại học Sư phạm Hà Nội, sinh viên Đại học Bách Khoa Hà Nội, nhận học bổng toàn phần của Chính phủ Singapore và Chính phủ Việt Nam đi du học chuyên ngành Công nghệ thông tin tại Đại học Công nghệ Nanyang (NTU), Singapore.

Năm 2007, sau khi tốt nghiệp, ông Dũng nhận công tác tác với vị trí Chuyên viên Văn phòng tại Bộ Thông tin và Truyền thông và lần lượt đảm nhiệm các chức vụ: Trưởng phòng Thư ký - Tổng hợp, Văn phòng Bộ Thông tin và Truyền thông; Phó Cục trưởng, Cục trưởng Cục An toàn thông tin; Cục Tin học hóa (nay là Cục Chuyển đổi số quốc gia), Bộ Thông tin và Truyền thông.

Tháng 11/2020, ông Nguyễn Huy Dũng được Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm giữ chức Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông.

Ông Nguyễn Huy Dũng tham gia nghiên cứu, tham mưu, chủ trì biên tập và tổ chức triển khai các văn bản chỉ đạo của Đảng, pháp luật của Nhà nước, hoàn thiện hành lang pháp lý, hệ thống tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật về an toàn, an ninh mạng của Việt Nam, trong đó, tiêu biểu là Luật An toàn thông tin mạng và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Ông cũng là người có nhiều đóng góp trong việc cải thiện thứ hạng của Việt Nam trên bảng xếp hạng toàn cầu về an toàn, an ninh mạng do Liên Hợp Quốc đánh giá, từ thứ 100 lên thứ 50 trong giai đoạn 2017-2019; là người tham mưu, chủ trì biên tập và tổ chức triển khai Chương trình Chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030.

Những kết quả công tác của ông Nguyễn Huy Dũng trong các lĩnh vực chính phủ số, kinh tế số, xã hội số đã góp phần cải thiện xếp hạng quốc gia của Việt Nam trong các lĩnh vực cung cấp dịch vụ công trực tuyến, cung cấp dữ liệu mở và nhất là an toàn, an ninh mạng… đã được ghi nhận trong nước và quốc tế.

Năm 2023, Diễn đàn Kinh tế thế giới (World Economics Forum) đã bình chọn ông Nguyễn Huy Dũng là Lãnh đạo trẻ tiêu biểu toàn cầu (Young Global Leaders).