Khoa Cấp cứu Bệnh viện E vừa tiếp nhận một bệnh nhân nam (34 tuổi ở Bắc Từ Liêm, Hà Nội) trong tình trạng yếu nửa người trái, nói khó… Bệnh nhân được các bác sĩ cấp cứu và xác định bị đột quỵ não.

Trước đó, anh T. có biểu hiện yếu nửa người, nói khó khi đang chơi bóng bàn tại cơ quan sau giờ làm việc… Mọi người đều nghĩ anh T. bị trúng gió, nhưng anh thấy yếu nửa người, nói khó… nên đã đến Khoa Cấp cứu, Bệnh viện E để khám và điều trị.

Tại đây, anh T. được bác sĩ chấn đoán là tắc mạch máu não cấp và đến cấp cứu trong “thời gian vàng”, chỉ sau 25 phút kể từ khi khởi phát triệu chứng. Anh T. đã được chụp CT và bác sĩ chỉ định sử dụng thuốc tiêu huyết khối tái tưới thông mạch máu não.

Một trường hợp khác là bệnh nhân 89 tuổi (trú Nam Trực, Nam Định) đã vượt 120 cây số với cơn đau vùng ngực sau xương ức, khó thở từ cơ sở y tế tuyến huyện, lên Bệnh viện Y học cổ truyền Hà Nội và chuyển sang cấp cứu tại Đơn vị đột quỵ và can thiệp mạch máu – Khoa Cấp cứu, Bệnh viện E.

Trước đó, vào trưa ngày 18/12, người bệnh có biểu hiện sốt, ho, khó thở, nên gia đình đã đưa bệnh nhân đi khám ở bệnh viện tuyến huyện với chẩn đoán bệnh lý mạch vành và được chuyển lên Bệnh viện Y học cổ truyền Hà Nội để theo dõi cơn đau thắt ngực kèm viêm phế quản…

Bác sĩ kiểm tra khả năng vận động của bệnh nhân đột quỵ trong quá trình điều trị

Tại Bệnh viện E, ngay lập tức, các bác sĩ trực cấp cứu đã khám và chẩn đoán bệnh nhân có nguy cơ nhồi máu cơ tim, nên đã hội chẩn khẩn với các bác sĩ Trung tâm tim mạch để đưa ra phương án điều trị kịp thời.

Các bác sĩ tiến hành siêu âm tim, điện tim, xét nghiệm cần thiết cho người bệnh. Kết quả men tim của người bệnh tăng gấp 30 lần so với ngưỡng thông thường là 14 ng/L. Bác sĩ xác định bệnh nhân đang ở tình trạng nguy hiểm do tổn thương cơ tim gây nên… Do đáp ứng tốt thuốc điều trị tim mạch nên bệnh nhân đã phục hồi tốt.

ThS.BS Nguyễn Ngọc Vĩnh Yên – Khoa Cấp cứu, Bệnh viện E - cho biết, thời tiết biến đổi đột ngột, nóng lạnh thất thường như những ngày qua khiến người bệnh nhập viện gia tăng đột biến, nhất là các bệnh đột quỵ não và tim mạch.

“Rất may cho người bệnh, nhờ áp dụng tiêu chí chất lượng điều trị đột quỵ thế giới, Bệnh viện E đã tối ưu hóa thời gian từ khi cấp cứu vào viện đến khi được can thiệp thành công chỉ từ 25-30 phút. Việc tiếp cận xử trí và điều trị người bệnh đột quỵ tại bệnh viện được tiếp cận nhiều kỹ thuật cao, tiên tiến trên thế giới như: Kỹ thuật tiêu huyết khối, lấy huyết khối cơ học, mở nửa sọ giảm áp cho người bệnh đột quỵ thiếu máu não, các phẫu thuật mở sọ lấy máu tụ, kẹp clipping cho túi phình động mạch vỡ trong chảy máu dưới nhện, các kỹ thuật hồi sức sọ não chuyên sâu như dẫn lưu não thất, theo dõi áp lực nội sọ, đo oxy não...” - ThS.BS Nguyễn Ngọc Vĩnh Yên cho hay.

Trước tình trạng đột quỵ xảy ra và trẻ hoá ở người bệnh, ThS.BS Nguyễn Ngọc Vĩnh Yên khuyến cáo người dân cần phòng tránh đột quỵ não và tim mạch mùa lạnh. Người dân cần tầm soát các yếu tố nguy cơ như: Huyết áp, mỡ máu, đái tháo đường, thuốc lá, bia rượu, chất kích thích… Đồng thời, trong khoảng thời gian vàng từ dưới 3 giờ đến 4,5 giờ đầu sau khi khởi phát đột quỵ, nếu người bệnh được đưa đến bệnh viện chữa trị kịp thời thì cơ hội sống sót và phục hồi rất cao.

Đối với những người có tiền sử bệnh tim mạch, cao huyết áp, đái tháo đường,... nếu thấy những đột ngột nói khó, liệt nửa người, nhìn mờ 1 bên mắt, liệt nửa mặt… thì gia đình chủ động gọi cấp cứu hoặc đưa đến bệnh viện sớm.

“Việc càng trì hoãn điều trị sớm, trong vòng vài phút nếu không được cung cấp đủ máu các tế bào não sẽ bắt đầu chết, thời gian kéo dài càng lâu, số lượng tế bào não chết càng nhiều sẽ ảnh hưởng lớn tới khả năng vận động và tư duy của cơ thể, thậm chí là tử vong. Do đó, bệnh nhân đột quỵ cần được sớm đưa vào bệnh viện để các bác sĩ cứu chữa trong thời gian vàng này”- ThS.BS Nguyễn Ngọc Vĩnh Yên chia sẻ.