Trang Military Leak, dẫn tuyên bố của Bộ Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ trong Cuộc giao ban Báo chí hàng tuần đưa tin, hệ thống tên lửa phòng không di động mới HISAR-O+ chính thức được đưa vào biên chế cho quân đội quốc gia này. Kết quả này đánh dấu một cột mốc quan trọng trong chiến lược liên tục củng cố và phát triển hệ thống phòng không nhiều lớp của Thổ Nhĩ Kỳ.

Hệ thống tên lửa phòng không tiên tiến HISAR-O+. Ảnh Military Leak

Hệ thống tên lửa phòng không tiên tiến HISAR-O+ là phiên bản nâng cấp của hệ thống phòng không tầm trung HISAR-O, do 2 công ty Roketsan và Aselsan phát triển từ năm 2007, một thành phần của dòng tên lửa phòng không HISAR do Thổ Nhĩ Kỳ nghiên cứu, thiết kế và phát triển nhằm tăng cường hơn nữa khả năng phòng không, phòng thủ tên lửa chống lại các mối đe dọa tiềm ẩn vũ khí công nghệ cao trong tương lai của Thổ Nhĩ Kỳ.

Theo nhận định của giới chuyên gia, HISAR-O+ đủ sức cạnh tranh với S-400 của Nga và Patriot của Mỹ.

HISAR-O, viết tắt theo tiếng Thổ Nhĩ Kỳ là Hệ thống tên lửa phòng không tầm phóng thẳng đứng lắp đặt trên khung gầm xe tải, được phát triển trên cơ sở kinh nghiệm sự thành công của những hệ thống phòng không tiền nhiệm thuộc dòng tên lửa HISAR. HISAR-O+ được các nhà sản xuất Roketsan và Aselsan xác định đây là Hệ thống tên lửa nâng cấp, hiện đại hóa của HISAR-O, được ứng dụng những công nghệ mới về nhiên liệu, động cơ đẩy, hệ thống dẫn đường tiên tiến mở rộng tầm bắn hiệu quả và tăng cường hiệu suất vượt trội so với những phiên bản trước đó.

Tháng 9/2020, Chủ tịch Công nghiệp Quốc phòng Ismail Demir thông báo, các phiên bản hiện đại hóa của hệ thống phòng không Hisar A và O sẽ là A+ và O+ đang được phát triển và hoàn thiện sau khi có những ý kiến phản hồi của quân đội về hiệu suất và hiệu quả tác chiến của các hệ thống. Những biến thể này cũng sẽ được hoàn thiện để để lấp đầy khoảng trống giữa Hisar O và Hisar U.

Hệ thống tên lửa phòng không HİSAR-O được thiết kế để bảo vệ các căn cứ quân sự, các lực lượng vũ trang, sân bay bến cảng và trung tâm kinh tế chiến lược quốc gia khác trước các mối đe dọa đường không ở độ cao trung bình và thấp hơn. Tên lửa có tầm bắn hiệu quả đến 25 km, phiên bản dẫn đường vô tuyến RF: hơn 35 km.

Hệ thống tên lửa phòng không HISAR-O+. Video Công nghiệp Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ.

Các thành phần của hệ thống tên lửa phòng không HISAR-O+

Hệ thống tên lửa phòng không HİSAR-O+ bao gồm tên lửa phòng không tầm trung, hệ thống phóng tên lửa di động, hệ thống điều khiển hỏa lực, radar phòng không gắn trên cột và cảm biến quang điện/hồng ngoại (EO/IR).

Hệ thống tên lửa phòng không dựa trên khung gầm xe tải quân sự Mercedes-Benz 6x6, vận chuyển 6 tên lửa phòng không HİSAR-O+ trong thùng vận tải – phóng container.

Đầu đạn và hệ thống dẫn đường tên lửa

Tên lửa có thiết kế mô-đun và phóng thẳng đứng. Một trong những cái tiến mới là quy trình từ phát hiện, xác định mục tiêu, phóng tên lửa được tự động cao độ trên nền tảng hệ thống điều khiển hỏa lực.

Tên lửa HİSAR-O+ sử dụng đầu đạn phân mảnh nổ phá mảnh, gắn ngòi nổ phi tiếp xúc kích hoạt laser tăng cường khả năng tiêu diệt các mục tiêu đường không có kích thước nhỏ, độ phản xạ hiệu dụng thấp.

Tên lửa được điều khiển bằng hệ thống dẫn đường quán tính (INS) trên cơ sở liên kết dữ liệu tần số vô tuyến (RF) trong giai đoạn giữa của chuyến bay. Giai đoạn cuối tên lửa được dẫn tới mục tiêu bằng thiết bị tìm kiếm quang ảnh hồng ngoại (IIR).

Hệ thống điều khiển hỏa lực

Hệ thống điều khiển hỏa lực của tổ hợp cung cấp chức năng chỉ huy, điều khiển và điều khiển hỏa lực cho tên lửa phòng không HİSAR-O từ các trạm chỉ huy khẩu đội thông qua liên kết dữ liệu Link 16.

Hoạt động tự động của tên lửa được thực hiện nhờ radar tìm kiếm 3D ở độ cao trung bình và cảm biến hình ảnh EO/IR.

Tính năng kỹ chiến thuật chung của hệ thống HISAR-O+. Ảnh Anadolu Ajansı.

Một trong những đặc điểm nổi bật của tổ hợp vũ khí là hệ thống HISAR-O+ được trang bị radar tìm kiếm và theo dõi mảng pha 3D quét điện tử chủ động Aselsan Kalkan với công nghệ tiên tiến hàng đầu thế giới. Được gắn trên nóc xe phóng, radar phát hiện, xác định và theo dõi các mục tiêu trên không, dẫn đạn đến mục tiêu.

Cảm biến hình ảnh Quang điện tử/Hồng ngoại EO/IR được tích hợp trong hệ thống điều khiển để kiểm soát, giám sát không phận, cho phép phát hiện, theo dõi, nhận dạng mục tiêu chính xác trong mọi điều kiện thời tiết, ngày đêm, mục tiêu kích thước nhỏ, độ phản xạ tín hiệu radar thấp, cung cấp nguồn dữ liệu hình ảnh cho hệ thống chỉ huy và điều khiển hỏa lực tự động.

Tên lửa của hệ thống HISAR-O+ tập trung vào các mối đe dọa mới nổi của chiến tranh hiện đại như tên lửa đạn đạo chiến thuật, tên lửa hành trình và máy bay không người lái các loại.

Tính linh hoạt của hệ thống HISAR-O+ còn được nhấn mạnh hơn nữa nhờ những tính năng kỹ chiến thuật trên cơ sở công nghệ Trí tuệ Nhân tạo như quản lý và phân phối thông tin chỉ huy, điều hành tác chiến và kiểm soát toàn diện, lập kế hoạch nhiệm vụ phòng không khu vực nhất thể hóa từ cấp độ khẩu đội đến tiểu đoàn, trung đoàn, khả năng tác chiến đa nhiệm đa tầng, cho phép đồng thời tấn công đến 9 mục tiêu trong cùng một thời điểm bằng loạt phóng liên tiếp.

Hệ thống HISAR-O+ hoạt động trong tình huống ngày và đêm, điều kiện thời tiết bất lợi do có độ tin cậy cao và khả năng thích ứng trong các môi trường tác chiến khắc nghiệt.

Hệ thống phòng không tầm trung HISAR-O+ được lắp trên khung gầm 6×6 của Mercedes Benz Zetros. Ảnh Aselsan

Do tên lửa phòng không có thể được phóng thẳng đứng, HISAR-O+ có phạm vi bao phủ khu vực hiệu quả 360°, có thể tấn công nhiều mục tiêu trên các độ cao khác nhau.

Hệ thống được trang bị khả năng mô phỏng nhúng dành cho huấn luyện, hệ thống nhận dạng bạn - thù (IFF), các bộ phận thành phần có cấu trúc mô-đun, hệ thống điều khiển lai (hybrid) radar – quang điện tử hồng ngoại. Những thuộc tính cho thấy các nhà sản xuất đã ứng dụng các công nghệ tiên tiến nhất cho hệ thống tên lửa phòng không HISAR-O+.

Sự kiện Bộ Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ đưa hệ thống tên lửa phòng không HISAR-O+ vào biên chế vũ khí trang bị không chỉ tăng cường và củng cố hệ thống phòng không quốc gia mà còn đánh dấu một thành tựu khoa học công nghệ quốc phòng của quốc gia này. Trong những năm vừa qua, ngành công nghiệp quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ đã có những bước tiến lớn, định vị vị thế của quốc gia này trên thị trường vũ khí quốc tế trong lĩnh vực phòng không và máy bay không người lái.

Hisar là dòng hệ thống tên lửa phòng không chủ chốt của Thổ Nhĩ Kỳ, bao gồm các hệ thống phòng không tầm ngắn, tầm trung và tầm xa do 2 Roketsan và Aselsan phát triển từ năm 2007. Hệ thống tên lửa do Roketsan phát triển và sản xuất, các hệ thống cảm biến và thiết bị điện tử do Aselsan phát triển. Dòng tên lửa bao gồm Hisar-A tầm ngắn, Hisar-O tầm trung, Hisar-U tầm xa 100 km và hệ thống phòng không SIPER có tầm bắn đến 150 km.

Theo Military Leak