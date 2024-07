Vượt qua hàng ngàn địa danh trên thế giới, phố cổ Hội An (Việt Nam) được vinh danh Top 4 trong danh sách 25 TP được yêu thích nhất thế giới.

Tạp chí du lịch danh tiếng Travel + Leisure vừa công bố Giải thưởng World’s Best Awards 2024 về điểm đến tốt nhất và yêu thích nhất thế giới năm 2024. Kết quả, phố cổ Hội An (Quảng Nam) là địa danh duy nhất của Việt Nam lọt vào Top 4 trong danh sách 25 TP được yêu thích nhất thế giới và Top 3 trong danh sách 25 TP được yêu thích nhất châu Á do độc giả bình chọn.

Hội An được UNESCO công nhận là Di sản văn hóa thế giới từ năm 1999. Từ đó đến nay, Hội An liên tiếp nhận được nhiều danh hiệu danh giá và công nhận giá trị văn hoá phi vật thể, di sản thế giới.

Một góc phố cổ Hội An

Đặc biệt, năm 2023, Hội An chính thức trở thành thành viên của Mạng lưới các TP sáng tạo toàn cầu của UNESCO trên lĩnh vực "Thủ công và Nghệ thuật dân gian".

Hiện Hội An sở hữu 5 làng nghề truyền thống với gần 50 ngành nghề thủ công đang hoạt động sôi nổi có thể kể đến như: nghề mộc, nghề gốm, nghề làm đèn lồng, nghề làm tre dừa, may mặc, làm đồ da... Trong đó có 3 làng nghề và 1 nghề truyền thống được công nhận Di sản phi vật thể quốc gia; 2 làng nghề khác đang làm hồ sơ đề nghị công nhận. Đặc biệt, năm 2017, Nghệ thuật Bài Chòi được UNESCO công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại.

Hội An được đánh giá là nơi lý tưởng dành cho sự trải nghiệm văn hoá và ẩm thực truyền thống, cùng các công trình kiến trúc đặc sắc, nổi tiếng như: Chùa Cầu độc đáo và các di tích đền, chùa, miếu cổ như chùa Ông Hội An, miếu Ông Địa, đình Sơn Phô, miếu Ngũ Hành Hy Hòa…

Chùa Cầu, Hội An

Các địa danh đứng Top đầu, xếp trên Hội An lần lượt là: San Miguel de Allende (Mexico), Udaipur (Ấn Độ), Kyoto (Nhật Bản). Cùng với Hội An (Việt Nam), các địa danh: Florence và Roma (Italia), Bangkok (Thái Lan), Tokyo (Nhật Bản), Seoul (Hàn Quốc), Porto (Bồ Đào Nha), Barcelona (Tây Ban Nha)... cũng lọt vào danh sách bình chọn này.