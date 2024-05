Thăm dò: Phần lớn người Mỹ coi TikTok là công cụ gây ảnh hưởng của Trung Quốc

VietTimes – Theo một cuộc thăm dò do Reuters/Ipsos thực hiện, đa số người Mỹ tin rằng Trung Quốc sử dụng TikTok để tác động tới dư luận Mỹ.

Khoảng 58% số người được hỏi trong cuộc thăm dò kéo dài 2 ngày, kết thúc vào hôm 30/4, đồng ý với luận điểm rằng chính phủ Trung Quốc sử dụng TikTok, thuộc sở hữu của ByteDance, để “gây ảnh hưởng đến dư luận Mỹ”. Khoảng 13% không đồng ý và số còn lại không chắc chắn hoặc không trả lời câu hỏi.

TikTok cho biết họ đã chi hơn 1,5 tỉ USD cho các nỗ lực bảo mật dữ liệu và sẽ không chia sẻ dữ liệu của 170 triệu người dùng ở Mỹ với chính phủ Trung Quốc. Công ty này đã nói với Quốc hội Mỹ vào năm ngoái rằng họ “không quảng bá hoặc xóa nội dung theo yêu cầu của chính phủ Trung Quốc”.

Tổng thống Mỹ Joe Biden tuần trước đã ký thông qua đạo luật trong đó cho ByteDance 270 ngày để thoái vốn tài sản của TikTok tại Mỹ nếu không sẽ phải đối mặt với lệnh cấm.

TikTok đã tuyên bố sẽ thách thức lệnh cấm vì vi phạm các biện pháp bảo vệ quyền tự do ngôn luận được quy định trong Tu chánh án đầu tiên của Hiến pháp Mỹ. Một thẩm phán ở Montana vào tháng 11 năm ngoái đã chặn lệnh cấm của tiểu bang này đối với TikTok, với lý do lo ngại về quyền tự do ngôn luận.

Cuộc thăm dò của Reuters/Ipsos cho thấy 50% người Mỹ ủng hộ việc cấm TikTok, trong khi 32% phản đối lệnh cấm và số còn lại không chắc chắn. Cuộc thăm dò chỉ khảo sát người lớn ở Mỹ và không phản ánh quan điểm của những người dưới 18 tuổi, những người chiếm một phần đáng kể trong cộng đồng người dùng TikTok ở Mỹ. Khoảng 6 trên 10 người tham gia cuộc thăm dò ở độ tuổi 40 trở lên ủng hộ lệnh cấm, trong khi 4 trên 10 người ở độ tuổi 18-39 ủng hộ.

Cuộc thăm dò cho thấy 46% người Mỹ đồng ý với luận điểm rằng Trung Quốc đang sử dụng ứng dụng này để "theo dõi hoạt động hàng ngày của người Mỹ", một cáo buộc mà Bắc Kinh đã bác bỏ.

Ứng dụng này hiện rất phổ biến ở Mỹ. Ngay cả chiến dịch tái tranh cử của ông Biden cũng đang sử dụng nó như một công cụ để lấy lòng cử tri trước cuộc bầu cử ngày 5/11. Đối thủ của ông Biden, Donald Trump, lại lên tiếng chỉ trích lệnh cấm.

Đa số người Mỹ, 60%, cho rằng việc các ứng viên chính trị Mỹ sử dụng TikTok để quảng bá chiến dịch của họ là không phù hợp.

Ông Biden đặt ra thời hạn chót để TikTok phải tự bán mình là vào ngày 19/1 - một ngày trước khi nhiệm kỳ của ông kết thúc - nhưng ông có thể gia hạn thời hạn thêm 3 tháng nếu xác định rằng ByteDance đang đạt được tiến bộ trong việc thoái vốn ứng dụng.

Cuộc thăm dò mới nhất được thực hiện trực tuyến, thu thập phản hồi từ 1.022 người Mỹ trưởng thành trên toàn quốc và có sai số khoảng 3 điểm phần trăm, theo Reuters.

