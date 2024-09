Tập đoàn hàng đầu Ấn Độ sẽ xây dựng nhà máy sản xuất chip 10 tỉ USD

VietTimes – Tập đoàn do tỉ phú Gautam Adani đứng đầu và Tower Semiconductor Ltd. của Israel sẽ thành lập cơ sở sản xuất chip tại Taloja ở ngoại ô Mumbai với khoản đầu tư lên tới 10 tỉ USD.

Tập đoàn Adani là một trong các tập đoàn lớn nhất Ấn Độ. Riêng trong lĩnh vực đầu tư cảng biển, Adani thuộc nhóm 5 công ty có tốc độ phát triển nhanh nhất thế giới và là công ty hàng đầu tại Ấn Độ trong phát triển, vận hành cảng, hệ thống hậu cần tích hợp. Adani có kế hoạch xây dựng một nhà máy chế tạo chất bán dẫn với đối tác Israel nhằm tăng cường năng lực sản xuất chip của Ấn Độ khi chất bán dẫn trở thành chiến trường địa chính trị quan trọng trên toàn cầu.

Tập đoàn do tỉ p hú Gautam Adani đứng đầu và Tower Semiconductor Ltd. của Israel sẽ thành lập cơ sở sản xuất chip tại Taloja ở ngoại ô Mumbai với khoản đầu tư lên tới 10 tỉ USD, Devendra Fadnavis, phó thủ hiến bang Maharashtra, miền Tây Ấn Độ, cho biết trong một bài đăng trên X.

Ông Fadnavis cho biết trong bài đăng rằng đơn vị này dự kiến ​​sẽ có công suất sản xuất 40.000 tấm wafer trong giai đoạn đầu tiên và 80.000 tấm wafer trong giai đoạn thứ hai, nhưng không chia sẻ bất kỳ mốc thời gian nào của dự án này.

Dự án này sẽ được xây dựng trong vòng 3 đến 5 năm, theo một nguồn tin của Bloomberg. Tập đoàn Adani sẽ tài trợ phần lớn cho dự án này.

Thỏa thuận hợp tác cùng Adani, cũng mang lại cho Tower Semiconductor một chỗ đứng vững chắc tại một thị trường đầy tiềm năng.

Mặc dù doanh số của Tower chỉ bằng một phần nhỏ so với các gã khổng lồ trong ngành là Intel và Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. nhưng công ty này đã có kinh nghiệm sản xuất linh kiện cho các khách hàng lớn như Broadcom Inc. và nhiều hãng xe điện.

Các con chip được sản xuất tại cơ sở sắp tới sẽ được sử dụng trong máy bay không người lái, ô tô, điện thoại thông minh và các ứng dụng viễn thông khác.

Thủ tướng Ấn Độ - Narendra Modi đang tìm cách biến quốc gia đông dân nhất thế giới thành siêu cường công nghệ, thu hút nhiều nhà sản xuất chip quốc tế hơn và cắt giảm sự phụ thuộc vào hàng nhập khẩu đắt đỏ.

Chính phủ Ấn Độ đã nhận được các đề xuất trị giá 21 tỉ USD để tăng cường năng lực sản xuất chất bán dẫn trên cả nước, với khoản đầu tư hơn 15 tỉ USD vào các nhà máy sản xuất chip đã được công bố vào đầu năm nay.

Ấn Độ cũng đã tạo ra một quỹ trị giá 10 tỉ USD để thu hút các nhà sản xuất chip đến nước này, quỹ này đã giúp nhà sản xuất bộ nhớ Micron Technology Inc. của Hoa Kỳ thành lập một cơ sở lắp ráp trị giá 2,75 tỉ USD tại Gujarat.

Theo Bloomberg