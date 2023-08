Tăng huyết áp cấp cứu và áp xe gan - những biến chứng nguy hiểm của đái tháo đường

VietTimes – Vừa qua, nhiều bệnh nhân bị tăng huyết áp cấp cứu và áp xe gan do biến chứng đái tháo đường phải nhập viện cấp cứu. Các bác sĩ lưu ý: Nếu không được điều trị kịp thời, bệnh nhân sẽ gặp nguy hiểm và tỷ lệ tử vong cao.

Cách đây ít ngày, ông L.Q.S (66 tuổi, trú tại huyện Thanh Thủy, tỉnh Phú Thọ) được đưa vào Bệnh viện Nội tiết Trung ương cấp cứu trong tình trạng sốt cao, da xanh, đường huyết tăng.

Gia đình bệnh nhân cho biết ông S. mắc bệnh đái tháo đường đã hơn 8 năm và vẫn điều trị bằng thuốc. Tuy nhiên, hơn một tháng trước, ông S. bỗng bị sốt rét, 2 - 3 cơn/ngày, sốt cao, mệt mỏi, ăn uống kém và gầy sút rất nhanh, tới 4 kg chỉ trong 6 tuần.

Mặc dù được điều trị ở tuyến dưới, nhưng bệnh tình không cải thiện, nên ông S. đã được chuyển lên Bệnh viện Nội tiết Trung ương. Ở đây, các bác sĩ của Khoa Điều trị tích cực đã chỉ định thăm dò chức năng toàn bộ và kết quả cận lâm sàng cho thấy bệnh nhân bị áp xe gan – đái tháo đường type 2.

Ths.BS. Nguyễn Đăng Quân – Phó Trưởng khoa Phụ trách Khoa Điều trị tích cực - cho biết, áp xe gan là sự hình thành ổ mủ nhiễm khuẩn trong tổ chức gan, có thể to hoặc nhỏ, đơn độc hay nhiều ổ mủ khác nhau do tác nhân vi khuẩn gây ra.

Vi khuẩn gây ra tình trạng áp xe gan hầu hết đều là thứ phát và có thể bắt nguồn từ những ổ nhiễm khuẩn trong ổ bụng thông qua đường mật, tĩnh mạch cửa, động mạch gan, chấn thương, xâm lấn từ nhiễm khuẩn do thủng tạng rỗng, đôi khi gặp sau khi chụp đường mật ngược dòng, sinh thiết gan... Tình trạng này thường gặp ở những người suy giảm miễn dịch, mắc bệnh đái tháo đường, người lớn tuổi, người mắc bệnh xơ gan…

Ths.BS. Nguyễn Đăng Quân cũng thông tin thêm: Dấu hiệu của áp xe gan do vi khuẩn thường khó nhận biết thông qua các biểu hiện lâm sàng, mà cần phải thực hiện các xét nghiệm cận lâm sàng. Áp xe gan do biến chứng đái tháo đường nếu không được phát hiện và điều trị kịp thời sẽ để lại biến chứng nguy hiểm và tỷ lệ tử vong cao. Do vậy, việc điều trị sớm rất quan trọng để hạn chế nguy cơ tử vong cho người bệnh.

May mắn, ông S. đã được phát hiện và điều trị bệnh sớm, đúng phác đồ, cùng với chế độ dinh dưỡng phù hợp, nên đã nhanh chóng ổn định.

Cũng thời gian gần đây, Bệnh Viện Nội tiết Trung ương tiếp nhận các bệnh nhân đái tháo đường bị tăng huyết áp cấp cứu ở mức nguy hiểm.

Nhiều bệnh nhân đái tháo đường bị tăng huyết áp cấp cứu đã được điều trị thành công ở Bệnh viện Nội tiết Trung ương

Bà Đ.T.NH (76 tuổi, ở Đông Hưng – Thái Bình) được đưa vào cấp cứu tại khoa Điều trị tích cực Bệnh Viện Nội tiết Trung ương do cơn tăng huyết áp, viêm phổi, đái tháo đường type 2, suy thận mạn/di chứng tai biến mạch não cũ. Huyết áp lúc nhập viện tới 220/120 mmHg.

Bệnh nhân lập tức được chỉ định chụp cắt lớp vi tính sọ não và kết quả cho thấy bị xuất huyết não cấp tính vùng đồi thị bên phải; các ổ tổn thương cũ nhân bèo và cạnh não thất bên bên trái.

Mới đây, Khoa Cấp cứu Bệnh viện Nội tiết Trung ương cũng tiếp nhận một bệnh nhân có cơn tăng huyết áp cứu là ông N.T.M (78 tuổi) mắc bệnh đái tháo đường và tăng huyết áp.

Bệnh nhân cho biết đang nằm điều trị hạ đường huyết tại bệnh viện tuyến cơ sở thì xuất hiện các triệu chứng: mệt nhiều, đau đầu, chóng mặt, buồn nôn, nôn, đường máu không ổn định, nên được chuyển cấp cứu đến Bệnh viện Nội tiết Trung ương.

Ở đây, các bác sĩ đã xác định bệnh nhân có cơn tăng huyết áp cấp cứu với huyết áp khi nhập viện là 195/90 mmHg.

Cả 2 bệnh nhân may mắn được các bác sĩ chuyên khoa có kinh nghiệm cấp cứu kịp thời, nên mặc dù ở tình trạng nguy hiểm vẫn qua khỏi.

Theo bác sỹ của Bệnh viện Nội tiết Trung ương, tăng huyết áp là yếu tố nguy cơ hàng đầu gây ra các biến cố cấp tính nguy hiểm như nhồi máu cơ tim cấp, đột quỵ, phù phổi cấp... Cơn tăng huyết áp bao gồm hai thể: Tăng huyết áp cấp cứu và tăng huyết áp khẩn cấp. Trong đó, tăng huyết áp cấp cứu có khả năng gây ra nhiều tổn thương ở tim, não, thận, nếu không được điều trị kịp thời và đúng cách.

Tăng huyết áp cấp cứu được chẩn đoán khi huyết áp tâm thu ≥ 180 mmHg, và/hoặc huyết áp tâm trương ≥ 120mmHg, có kèm theo tổn thương tim, não hoặc thận mới xuất hiện hoặc nặng hơn. Khi gặp phải tình trạng này, bệnh nhân cần nhập viện cấp cứu để được kiểm soát huyết áp bằng thuốc đường tĩnh mạch. Bởi nếu không được cấp cứu kịp thời, bệnh nhân dễ bị đột quỵ (xuất huyết hoặc nhồi máu não), nhồi máu cơ tim cấp, phù phổi cấp, phình tách động mạch chủ hoặc suy thận cấp.

Theo các bác sĩ, phương pháp điều trị tăng huyết áp khẩn cấp phổ biến là dùng thuốc uống và hạ huyết áp từ từ trong 24 – 48 giờ. Sở dĩ phải hạ huyết áp từ từ vì việc hạ huyết áp quá nhanh, đột ngột còn làm giảm tưới máu, từ đó gây tổn thương cơ quan đích nặng hơn, chẳng hạn như thiếu máu não hoặc thiếu máu cục bộ cơ tim.

Tuy nhiên, các bác sĩ lưu ý: Sử dụng thuốc phải phù hợp với từng bệnh nhân cụ thể, nên phải theo chỉ định của bác sỹ, tránh biến chứng nặng, gây nguy hiểm đến tính mạng.