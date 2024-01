Sở Y tế TP.HCM: Kêu gọi khách hàng đã làm dịch vụ thẩm mỹ tại PFIZERS hợp tác với cơ quan chức năng

VietTimes - Hộ kinh doanh PFIZERS không chấp hành quyết định xử phạt; sử dụng logo có dấu hiệu vi phạm để quảng cáo; không ghi địa chỉ trên biển hiệu sau khi Sở Y tế chuyển hồ sơ sang công an.

Ngày 3/1/2024, Thanh tra Sở Y tế TP.HCM đã thông tin thêm về việc xử lý vi phạm với hộ kinh doanh PFIZERS tại địa chỉ 2B – 2C Hồ Xuân Hương, phường Võ Thị Sáu, Quận 3.

Trước đó, vào ngày 20/6/2023, Phòng Y tế Quận 3 đã kiểm tra hộ kinh doanh PFIZERS. Ngày 27/6/2023, Ủy ban nhân dân Quận 3 đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính hộ này do sử dụng các chất, thiết bị để can thiệp vào cơ thể người làm thay đổi màu sắc da trên bộ phận cơ thể, đồng thời, đình chỉ hoạt động của cơ sở trong 4,5 tháng.

Tuy nhiên, hộ kinh doanh PFIZERS không những không chấp hành quyết định xử phạt trên, mà còn cố tình tái phạm, tiếp tục quảng cáo và điều trị sẹo, tiêm,… Vì thế, Sở Y tế đã chuyển toàn bộ hồ sơ vụ việc đến Công an Quận 3.

Không những vậy, cơ sở này quảng cáo trên mạng xã hội còn sử dụng logo có dấu hiệu vi phạm nhãn hiệu hàng hóa của Tập đoàn đa quốc gia Pfizer Inc., vi phạm pháp luật khi hành nghề và vẫn ngang nhiên hoạt động mặc dù bị tạm đình chỉ.

Ngày 26/9/2023, Đoàn kiểm tra liên ngành Quận 3 tiếp tục kiểm tra hoạt động tại chỉ 2B – 2C Hồ Xuân Hương. Sau đó, Ủy ban nhân dân Quận 3 đã ban hành Quyết định số 779/QĐ-XPVPHC xử phạt Công ty TNHH PZ LUXURY do bà N.T.L làm Giám đốc do sử dụng thuốc, các chất, thiết bị để can thiệp vào cơ thể người làm thay đổi màu sắc da trên cơ thể; xả nước thải chưa đảm bảo yêu cầu; không thể hiện đầy đủ tên, bảng hiệu, tên cơ quan chủ quản trực tiếp, tên cơ sở sản xuất kinh doanh theo quy định.

Theo Sở Y tế TP.HCM, trước việc hộ kinh doanh PFIZERS còn có dấu hiệu đối phó, thách thức cơ quan chức năng, Ủy ban nhân dân Quận 3 đã đề nghị Sở Thông tin và Truyền thông TP.HCM xử lý, tháo gỡ các trang quảng cáo khám chữa bệnh, điều trị sẹo, rạn da,…của cơ sở này trên các trang mạng.

Hiện Sở Y tế TP.HCM đã tạm ngưng cấp Giấy phép hoạt động khám, chữa bệnh thẩm mỹ cho hộ kinh doanh PFIZERS. Ngày 27/12/2023, Sở Y tế tiếp tục cung cấp bổ sung đơn phản ánh của khách hàng, hồ sơ, tài liệu cho Công an Quận 3.

Hiện, hộ kinh doanh PFIZERS tại địa chỉ 2B – 2C Hồ Xuân Hương, phường Võ Thị Sáu đã đóng cửa.

Sở Y tế TP.HCM kêu gọi các khách hàng đã từng thực hiện dịch vụ thẩm mỹ tại hộ kinh doanh PFIZERS từ cuối tháng 6, tháng 7, tháng 8 và tháng 9/2023 khẩn trương cung cấp đơn thư, hồ sơ, tài liệu cho Công an Quận 3 để được giải quyết theo thẩm quyền.

Bên cạnh đó, Sở Y tế TP. HCM yêu cầu các địa phương khi phát hiện các cơ sở vi phạm, cần xử lý nghiêm và công khai kết quả xử lý trên các phương tiện thông tin đại chúng. Kiên quyết không để xảy ra tình trạng thực hiện phẫu thuật thẩm mỹ tại các cơ sở không có giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh; thực hiện phun, xăm, thêu thẩm mỹ khi chưa có văn bản thông báo đáp ứng đủ điều kiện cung cấp dịch vụ thẩm mỹ theo quy định của Sở Y tế ...

Sở Y tế TP.HCM cũng khuyến cáo người dân khi thực hiện các dịch vụ làm đẹp thẩm mỹ phải lựa chọn các bệnh viện hoặc phòng khám chuyên khoa thẩm mỹ đã được Bộ Y tế hoặc Sở Y tế phê duyệt và cấp giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh theo quy định.