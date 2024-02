Số vụ tấn công trực tuyến tại Việt Nam giảm đáng kể, còn gần 30 triệu vụ

VietTimes – Số vụ tấn công trực tuyến tại Việt Nam được phát hiện và ngăn chặn trong năm 2023 là gần 30 triệu vụ, giảm 29% so với năm 2022. Chiến dịch phối hợp cấp quốc tế của Việt Nam là ví dụ đáng học hỏi, theo Kaspersky.

Theo thống kê mới nhất từ ​​Kaspersky Security Network (KSN), số vụ tấn công trực tuyến tại Việt Nam được phát hiện và ngăn chặn trong năm 2023 là 29.625.939 vụ, giảm 29% so với năm ngoái (41.989.163 vụ vào năm 2022).

Tỷ lệ người dùng Việt Nam bị nhiễm các mối đe dọa từ web trong giai đoạn này được ghi nhận ở mức 34%. Theo đó. Việt Nam ở vị trí thứ 67 trên toàn thế giới về mức độ nguy hiểm liên quan đến việc lướt web.

Khi nói đến các mối đe dọa trên web, các cuộc tấn công qua trình duyệt là phương pháp chính để phát tán các chương trình độc hại. Hai chiến thuật thường được tội phạm mạng sử dụng là khai thác các lỗ hổng trong trình duyệt và plugin cũng như các phương thức tấn công phi kỹ thuật khác.

Mặc dù phương thức khai thác các lỗ hổng trong trình duyệt cần người dùng truy cập một trang web bị nhiễm độc mà không có bất kỳ sự can thiệp nào từ ý thức của người dùng, còn phương thức sau lại yêu cầu sự tham gia của người dùng - người dùng phải tải một tệp độc hại xuống máy tính của mình. Điều này xảy ra khi tội phạm mạng khiến nạn nhân tin rằng họ đang tải xuống một chương trình hợp pháp.

Ông Yeo Siang Tiong, Tổng giám đốc khu vực Đông Nam Á của Kaspersky chia sẻ: “Với nỗ lực không ngừng của chính phủ, số lượng các mối đe dọa trực tuyến tại Việt Nam đã liên tục giảm trong vài năm qua. Có thể thấy được rằng, chiến dịch phối hợp cấp độ quốc tế của Việt Nam là một ví dụ điển hình về việc các lực lượng nên hợp tác như thế nào trong cuộc chiến chống tội phạm mạng”.

Ngoài ra, dữ liệu từ KSN cũng cho thấy, các vụ tấn công mạng do các nguồn đe dọa gây ra tại quốc gia này vào năm 2023 có giảm nhẹ so với năm trước đó, với 1.674.418 sự cố (so với 1.726.804 sự cố năm 2021). Điều này đưa Việt Nam đứng thứ 3 ở Đông Nam Á, sau Singapore và Indonesia.

Cũng theo ông Yeo, “việc bảo vệ khỏi các cuộc tấn công trực tuyến đòi hỏi một giải pháp bảo mật có khả năng phát hiện các mối đe dọa khi chúng được tải xuống từ internet. Do nhiều tác nhân đe dọa ngày nay làm xáo trộn mã độc để vượt qua phân tích và giả lập, nên việc bảo vệ thực sự đòi hỏi các công nghệ tiên tiến hơn. Để chống lại những mối đe dọa này, người tiêu dùng cần một giải pháp chống vi-rút mạnh mẽ và các công ty yêu cầu các giải pháp và dịch vụ bảo mật doanh nghiệp được dẫn dắt bằng trí thông minh”.

5 gợi ý để người dùng tự bảo vệ

Dưới đây là một số gợi ý mà Kaspersky đề nghị người dùng để tự bảo vệ mình khỏi các mối đe dọa trên mạng:

1. Luôn cập nhật: Luôn cập nhật các thiết bị, phần mềm và ứng dụng của bạn với các bản vá và bản cập nhật bảo mật mới nhất, cũng như thường xuyên cập nhật kiến ​​thức và kỹ năng của bạn để đón đầu các mối đe dọa mới nổi

2. Xác thực chặt chẽ: Sử dụng mật khẩu mạnh và duy nhất cho mỗi tài khoản của bạn, cân nhắc sử dụng trình quản lý mật khẩu để tạo và lưu trữ mật khẩu phức tạp một cách an toàn.

3. Cảnh giác với lừa đảo: Hãy thận trọng với các email, tin nhắn hoặc liên kết không được yêu cầu, đặc biệt là những email yêu cầu thông tin cá nhân hoặc thông tin đăng nhập. Luôn xác minh danh tính của người gửi trước khi nhấp vào.

4. Sao lưu thường xuyên: Thường xuyên sao lưu dữ liệu quan trọng của bạn vào nguồn bên ngoài hoặc bộ lưu trữ đám mây. Trong trường hợp bị tấn công mạng, bạn có thể khôi phục dữ liệu của mình mà không phải trả tiền chuộc.

5. Sử dụng giải pháp bảo mật tin cậy: Hãy cân nhắc sử dụng các giải pháp bảo mật cung cấp khả năng bảo vệ chủ động trước các mối đe dọa mới nổi./.