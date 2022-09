Số tiền trị giá 60 tỉ USD hóa giấy vụn, ông trùm tiền mã hóa Hàn Quốc nguy cơ ngồi tù về tội lừa đảo

Tòa án Hàn Quốc phát lệnh bắt giữ ông trùm tiền mã hóa Do Kwon

Theo The Paper ngày 14/9, tòa án Hàn Quốc đã ra lệnh bắt giữ 6 người trong đó có Do Kwon (Kwon Do-hyung), nhà phát triển chính của tiền điện tử Luna và là người sáng lập nền tảng blockchain Terraform Labs. Ở thời điểm cực thịnh của đồng Luna từng nằm trong top 10 đồng tiền mã hóa thế giới, người đàn ông sinh năm 1991 này đã nắm trong tay quyền điều hành số tiền mã hóa trị giá 60 tỉ USD trước khi nó trở thành mớ giấy lộn.

Một người phát ngôn của Viện công tố nói với Reuters rằng họ đã phát lệnh bắt giữ 6 người, trong đó có Do Kwon, hiện đang sống ở Singapore.

Theo trang Tài Liên Xã (CLS) của Trung Quốc, hiện vẫn chưa rõ liệu lệnh bắt giữ của Hàn Quốc có liên quan đến việc bắt giữ xuyên biên giới hay không. Trước đó vào tháng 7, có tin các công tố viên Hàn Quốc đã thảo luận với Interpol về khả năng dẫn độ Do Kwon về Hàn Quốc.

Do Kwon rõ ràng đã có sự chuẩn bị đối phó với lệnh bắt giữ của các công tố viên Hàn Quốc. Theo báo chí nước ngoài, khi chính phủ Hàn Quốc chuẩn bị mở cuộc điều tra, Do Kwon đã thuê luật sư để chuẩn bị trước cho các tranh chấp pháp lý.

Do Kwon đã ở lại Singapore kể từ khi xảy ra vụ đổ vỡ tiền mã hóa và không trở về Hàn Quốc. Tuy nhiên, Do Kwon đã đến Singapore trước khi vụ việc bùng nổ, và bản thân ông ta đã nhấn mạnh trong một cuộc phỏng vấn rằng ông không "bỏ trốn" đến Singapore, mà là một quyết định được đưa ra trước khi xảy ra vụ sụp đổ.

Do Kwon đã nói trong một cuộc phỏng vấn trước đây rằng quay về nước là một quyết định khó khăn và sẽ hợp tác với Hàn Quốc vào thời điểm thích hợp. Trong cuộc phỏng vấn, khi nói về khả năng phải ngồi tù Do Kwon chỉ nói: "Life is Long” (Cuộc đời rất dài).

Do Kwon cũng khẳng định trong một cuộc phỏng vấn rằng anh ta bác bỏ tuyên bố rằng phát hành tiền mã hóa Luna là một trò lừa đảo, nhấn mạnh rằng nó vẫn đang hoạt động như dự định. Ông cũng tuyên bố quyết tâm ở lại ngành công nghiệp tiền mã hóa trong nhiều thập kỷ tới, bất chấp nguy cơ ngồi tù có thể xảy ra.

Bốn tháng trước, vẫn là một "ông lớn trong giới tiền tệ"

Trước tháng 5 năm nay, nền tảng blockchain Terraform Labs là một đế chế tiền mã hóa khổng lồ và thuật toán UST của nó đã từng là stablecoin lớn thứ ba trong thị trường tiền mã hóa thế giới.

Là người đồng sáng lập Terraform Labs, Do Kwon luôn là một nhân vật nổi tiếng trong giới tiền tệ, thậm chí còn được gọi là "Elon Musk của Hàn Quốc".

Vào tháng 5, stablecoin TerraUSD được chốt bằng đồng USD (UST) ban đầu đã cố gắng duy trì sự cân bằng giữa cung và cầu bằng cách thiết lập cơ chế chênh lệch giá với mã thông báo của nó là Terra (đồng Luna), nhưng cả hai đều rơi vào "vòng tuần hoàn tử thần" sau khi gặp sự cố mua lại và bán tháo.

Với sự sụp đổ của UST, giá của Luna coin đã tiến về con số 0. Trong đợt lao dốc trong nhiều ngày, giá trị của hai đồng tiền ảo từng đạt tổng cộng 60 tỷ USD gần như bốc hơi hoàn toàn. Trước đó, giá trị thị trường của UST lúc cao nhất là gần 20 tỉ USD, và giá cao nhất của đồng Luna là 119,5 USD, với giá trị vốn hóa thị trường hơn 40 tỉ USD.

Sự cố này đã gây ra sự hoảng loạn trong vòng tròn tiền tệ toàn cầu và làm trầm trọng thêm sự sụt giảm mạnh của Bitcoin, vốn từng được coi là "khoảnh khắc Lehman" có thể kích hoạt sự sụp đổ của vòng tròn tiền tệ.

Một tuần sau sự cố, Do Kwon, người sáng lập Terra, đã phát hành "Kế hoạch tái sinh hệ sinh thái Terra", công bố kế hoạch Luna 2.0: các nhà phát triển đã bỏ phiếu để tạo ra một blockchain mới và phát hành đồng Luna mới. Đồng tiền mới đã được phân phối cho những người nắm giữ đồng tiền Luna và UST ban đầu vào ngày 27/5. Tiền mã hóa mới được phát hành sẽ theo mã Luna và sẽ không còn chứa stablecoin UST nữa. Blockchain Terra trước đó được đặt tên là "Terra Classic", đồng Luna trước đây được đặt tên là "Luna Classic", và mã sẽ được đổi thành "LUNC". Do Kwon hy vọng sẽ tránh được sự sụp đổ hoàn toàn của hệ thống Terra bằng cách tước bỏ UST.

Do Kwon đã gặp nhiều rắc rối kể từ sau vụ đổ vỡ. Theo truyền thông Hàn Quốc đưa tin ngày 23/5, Nhóm điều tra tội phạm mạng của Cơ quan Cảnh sát thủ đô Seoul đã yêu cầu sàn giao dịch tiền mã hóa của Hàn Quốc phong tỏa quỹ của công ty liên kết Luna Foundation Guard (LFG) để điều tra các cáo buộc tham ô của các nhân viên.

Ủy ban Tài chính Hàn Quốc và Cục Giám sát Tài chính cũng đã bắt đầu tiến hành thanh tra khẩn cấp về vụ việc và toàn bộ vòng tròn tiền tệ, đồng thời đẩy nhanh việc xây dựng các luật liên quan như Luật Cơ bản về Tài sản Kỹ thuật số.

Theo truyền thông Hàn Quốc, các công tố viên Hàn Quốc đã khám xét 15 công ty tiền mã hóa. Ngoài ra còn có các cuộc đột kích và chiếm giữ văn phòng của các giám đốc điều hành Terra và các chi nhánh.

Vào tháng 7, các công tố viên Hàn Quốc đã đột kích vào nhà của Daniel Shin (Shin Hyun-sung), người đồng sáng lập Terraform Labs và tiến hành một cuộc điều tra chuyên sâu về các cáo buộc hoạt động bất hợp pháp đằng sau sự sụp đổ của Terraform.

Giờ đây, Văn phòng Công tố Hàn Quốc cuối cùng đã chính thức ra quyết định bắt giữ Do Kwon, và ông cựu "trùm vòng tròn tiền xu" có thể phải đối mặt với cái kết là ngồi tù.

Đồng Luna Coin sụp đổ

Theo tờ Tin Kinh tế hàng ngày của Hàn Quốc ngày 15/5, sự lao dốc của đồng Luna đã gây tổn thất lớn cho các nhà đầu tư. Nhiều người Hàn Quốc đã đầu tư tất cả tiền của họ vào đồng xu Luna và mất tất cả. Người ta ước tính một cách thận trọng rằng ít nhất có khoảng 200.000 nhà đầu tư Hàn Quốc bị thiệt hại.

Tờ Kinh tế Hàn Quốc vào tháng 5 năm nay đưa tin, trên các diễn đàn đầu tư khác nhau ở Hàn Quốc xuất hiện rất nhiều lời phàn nàn về sự thất bại của việc đầu tư tiền Luna. Một nhân viên văn phòng 30 tuổi nói rằng anh ta đã đầu tư 40 triệu won vào tiền mã hóa Luna, nhưng đã mất tất cả chỉ trong vòng vài ngày; một nhà đầu tư nói rằng ông đã mua Luna với số tiền tiết kiệm được là 450.000 USD, không ngờ số tiền mất sạch chỉ sau một đêm, giờ ông không còn tiền trả nợ ngân hàng, sắp tới có thể trở thành kẻ vô gia cư ngủ bụi trên đường phố. Cũng có cư dân mạng phàn nàn rằng tài khoản ban đầu 1,8 tỷ won của họ giờ chỉ còn 4,85 triệu won , vốn dĩ đã có lúc muốn ăn non giữa chừng, nhưng không ngờ càng ngày càng rơi xuống vực sâu. Đã có những trường hợp thương tâm cả nhà cùng lao xe xuống sông tự tử vì vỡ nợ.

Tờ Chosun Ilbo của Hàn Quốc cho rằng, khi đồng xu Luna "trở thành giấy vụn" chỉ sau một đêm, nhiều nhà đầu tư Hàn Quốc không thể chấp nhận được và muốn tự tử. Do cầu Mapo gần Yeouido, nơi tập trung đông các nhà kinh doanh chứng khoán và tổ chức đầu tư, nên trước đây nó cũng là một điểm nóng về nạn tự tử ở Hàn Quốc. Các tìm kiếm về "Mapo Bridge" trên Internet đã tăng lên đáng kể, đặc biệt là các tìm kiếm liên quan đến tiền xu Luna, thường được theo sau các từ khóa như "Mapo Bridge" và "Do Kwon". Sở Cảnh sát Mapo của Hàn Quốc gần đây đã phát báo động và tăng cường tuần tra hàng ngày ở cầu Mapo và những nơi khác, với hy vọng kịp thời phát hiện và ngăn chặn các vụ tự tử. Và Do Kwon, ban đầu được gọi là "Korea’s Elon Musk", giờ đây đã được réo tên là "kẻ lừa đảo lớn nhất trong lịch sử", nhiều nhà đầu tư đang chuẩn bị cùng nhau kiện ông ta ra tòa.