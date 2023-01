SDF triển khai chiến dịch truy quét IS ở tỉnh Raqqa, Syria

Trong một thông cáo báo chí đăng trên trang ANHA News, SDF do lực lượng dân quân người Kurd lãnh đạo tuyên bố, liên minh quân sự do Mỹ dẫn đầu sẽ hỗ trợ hoạt động truy quét khủng bố, đáp trả cuộc tấn công của IS ở Raqqa ngày 26/12 khiến 6 nhân viên SDF thiệt mạng trong vụ tấn công vào một trung tâm an ninh ở thành phố Raqqa.

Các đơn vị vũ trang và an ninh chống khủng bố của SDF tại tỉnh SDF sẽ thực hiện chiến dịch theo sự chỉ đạo của cơ quan chỉ huy hiệp đồng tác chiến mới, được đặt tên là “Chiến dịch trả thù cho những người tử vì đạo ở Raqqa”.

“Mục đích chính của chiến dịch là truy quét và bắt giữ hoặc vô hiệu hóa các phần tử của tổ chức khủng bố, đặc biệt là những tay súng đánh bom tự sát nguy hiểm, phá hủy các kênh thông tin liên lạc và tiếp vận, phá hủy các vị trí ẩn náu tiềm năng của khủng bố, vô hiệu hóa môi trường hỗ trợ khủng bố, bao gồm cả những phần tử ủng hộ, những kẻ che giấu và cung cấp cơ sở vật chất, tạo điều kiện cho IS hoạt động, các mạng lưới tuyển dụng và tuyên truyền chủ nghĩa cực đoan thánh chiến,” tuyên bố viết.

Trong khuôn khổ chiến dịch truy quét mới, các đơn vị SDF đã thực hiện hàng loạt cuộc đột kích ở thành phố Raqqa và vùng nông thôn, tập trung ở các thị trấn al-Karamah và Sarrin.

Trình duyệt của bạn không hỗ trợ hiển thị video.

Đầu tháng 1, SDF triển khai chiến dịch an ninh quy mô lớn, truy quét các phần tử IS ở tỉnh al-Hasakah lân cận với sự hỗ trợ hỏa lực trực tiếp từ liên minh quân sự do Mỹ dẫn đầu. Hơn 100 nghi phạm khủng bố bị bắt giữ.

Mặc dù SDF và Liên minh quân sự do Mỹ dẫn đầu thường xuyên tiến hành các chiến dịch truy quét, trấn áp khủng bố, IS vẫn duy trì ảnh hưởng khá mạnh ở các khu vực khác nhau thuộc tỉnh Raqqa, bao gồm trung tâm thành phố và vùng nông thôn phía nam. Các phần tử khủng bố mở rộng các hoạt động bí mật, tuyển mộ, tuyên truyền, thực hiện các hành vi ám sát và các cuộc tấn công vào các mục tiêu quân sự của SDF.

SDF đang đẩy mạnh các hoạt động chống IS ở miền bắc và miền đông Syria, coi đây là nhiệm vụ then chốt nhằm duy trì quyền kiểm soát của lực lượng trên địa bàn này, đồng thời phối hợp với Liên minh quân sự do Mỹ dẫn đầu khai thác dầu mỏ, tạo điều kiện tài chính để xây dựng lực lượng quân sự mạnh cho mục tiêu ly khai và thành lập nhà nước người Kurd.

Theo South Front