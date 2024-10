Saigonres (SGR): Lợi nhuận 9 tháng giảm 61%, lên kế hoạch huy động 800 tỷ đồng

(VietTimes) – Lãi sau thuế 9 tháng 2024 của Saigonres giảm hơn 61% so với cùng kỳ, về còn hơn 19,1 tỷ đồng. Như vậy, công ty mới chỉ hoàn thành được 10% kế hoạch lợi nhuận năm.

SGR giải trình biến động kết quả kinh doanh quý III

Công ty Cổ phần Địa ốc Sài Gòn (Saigonres, HoSE: SGR) vừa công bố báo cáo tài chính quý III/2024 với doanh thu thuần hợp nhất đạt 57,6 tỷ đồng, tăng 218% so với kỳ năm ngoái. Lý giải sự đột biến này, doanh nghiệp cho biết do doanh thu từ dự án tăng.

Cũng theo báo cáo, nhờ giá vốn giảm 9% còn 12,4 tỷ đồng dẫn đến lợi nhuận gộp Saigonres đạt hơn 45,2 tỷ đồng, gấp 10 lần cùng kỳ.

Doanh thu tài chính của doanh nghiệp trong quý này đạt 6,6 tỷ đồng, tăng 28% so với cùng kỳ năm ngoái. Theo lý giải của doanh nghiệp, doanh thu hoạt động tài chính do tăng tăng doanh thu lãi tiền gửi, doanh thu lãi cho vay và chậm thanh toán, tăng cổ tức được chia. Chi phí tài chính cũng tăng 21%, lên 8,9 tỷ đồng chủ yếu do chi phí lãi vay tăng.

Ngoài ra, chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp lần lượt ở mức 55 triệu đồng (giảm 17%) và 10,2 tỷ đồng (tăng 4%) so với quý III năm 2023.

Kết quả kinh doanh quý III của SCR

Nhìn chung, kỳ này, Saigonres mang về hơn 42,5 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế hợp nhất, tăng 128% so với lợi nhuận cùng kỳ năm ngoái. Riêng Công ty mẹ mang về 42,7 tỷ đồng, tăng 179% so với cùng kỳ.

Trước đó, Saigonres thua lỗ liên tục trong 2 quý đầu năm (quý I/2024 lỗ 13,4 tỷ đồng; quý II/2024 lỗ 9,8 tỷ đồng). Luỹ kế 9 tháng của năm 2024, Saigonres đạt doanh thu hợp nhất 117,9 tỷ đồng, tăng 150% so với cùng kỳ.

Lãi sau thuế 9 tháng 2024 của công ty giảm hơn 61% so với cùng kỳ (hơn 49,6 tỷ đồng), về còn hơn 19,1 tỷ đồng. Riêng Công ty mẹ đạt 18,4 tỷ đồng lãi sau thuế.

Trong năm 2024, Saigonres lên kế hoạch doanh thu dự kiến đạt 628 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế dự kiến 190 tỷ đồng. Như vậy, công ty mới chỉ hoàn thành 19% kế hoạch doanh thu và 10% kế hoạch lợi nhuận năm.

Tại thời điểm ngày 30/9, tổng tài sản của Saigonres đạt 2.130 tỷ đồng, tăng 4% so với đầu năm. Trong đó, công ty còn khoảng 28 tỷ đồng là tiền và tương đương tiền; hơn 27 tỷ đồng các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn.

Bên cạnh đó, Saigonres còn 1.021,2 tỷ đồng là các khoản phải thu ngắn hạn, tăng 9% so với đầu năm. Ngoài ra, hàng tồn kho SGR giảm nhẹ về 525,2 tỷ đồng; bao gồm 352,2 tỷ đồng chủ yếu là chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang tại các dự án.

Ở bên kia bảng cân đối, Saigonres còn 1.196,7 tỷ đồng nợ phải trả, tăng 5,9% so với đầu năm. Riêng nợ vay ngắn hạn và dài hạn của doanh nghiệp còn lần lượt 308,4 tỷ đồng và 96,6 tỷ đồng.

SCR là cổ phiếu BĐS tăng mạnh nhất sàn HoSE

Ở một diễn biến mới đây, doanh nghiệp này đã tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để triển khai kế hoạch phát hành riêng lẻ để tăng vốn.

Cụ thể, SGR dự kiến chào bán 20 triệu cổ phiếu riêng lẻ cho đối tượng là nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp với giá 40.000 đồng/cổ phiếu. Qua đó, nếu phát hành thành công, công ty có thể huy động được 800 tỷ đồng.

Từ tháng 8 đến tháng 9, cổ phiếu SGR đã tăng gần 100% thị giá từ vùng 25.000 đồng/cổ phiếu lên 50.000 đồng/cổ phiếu. (Nguồn: TradingView)

Nguồn vốn sẽ được giải ngân 500 tỷ đồng để đầu tư, tài trợ dự án khu đô thị sinh thái Việt Xanh, tối đa 300 tỷ đồng còn lại sẽ dùng để thanh toán các khoản nợ vay.

Đáng chú ý, công ty công bố danh sách tham gia mua cổ phiếu riêng lẻ chỉ có ông Phạm Thu - Chủ tịch HĐQT công ty đăng ký mua toàn bộ 20 triệu cổ phiếu. Như vậy, ông Thu phải chi khoảng 800 tỷ đồng để hoàn tất như đăng ký.

Nếu thành công, ông Thu sẽ nâng số lượng cổ phiếu nắm giữ lên 37,96 triệu cổ phiếu, chiếm 47,45% vốn điều lệ tại SGR.

Trên thị trường chứng khoán, từ ngày 15/8 - 15/9, cổ phiếu SGR đã tăng gần 100% thị giá (vùng 25.000 đồng/cổ phiếu lên 50.000 đồng/cổ phiếu).

Tại phiên mở cửa giao dịch 10h sáng nay (9/10), cổ phiếu đang ở mức 41.850 đồng/cổ phiếu, vốn hóa 2.511 tỷ đồng.