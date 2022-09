Quảng Ninh: Triển lãm “Theo dấu chân Đại tướng” góp phần hun đúc tinh thần dân tộc cho trẻ em

Triển lãm thơ diễn ca lịch sử “Theo dấu chân Đại tướng” tại Bảo tàng Quảng Ninh do Liên Chi hội Bảo vệ Quyền trẻ em tỉnh Quảng Ninh phối hợp cùng các đơn vị và nhà giáo, nhà thơ, nhà báo Nguyễn Thị Mỹ Dung tổ chức.

Bà Nguyễn Thị Luận - Chủ tịch Liên Chi hội Bảo vệ Quyền trẻ em tỉnh Quảng Ninh cho biết, tất cả các chương trình do Liên Chi hội Bảo vệ Quyền trẻ em tỉnh Quảng Ninh tổ chức đều hướng đến sự phát triển toàn diện cho các em, bởi bà tâm niệm một trong những cách tốt nhất để lan tỏa tình yêu thương quê hương đất nước, yêu thương đồng bào cho các em nhỏ là qua giáo dục lịch sử. Và ý nghĩa hơn nữa, nếu không biết đến lịch sử các em có thể sẽ không trân trọng giá trị to lớn của sự tự do, nền độc lập mà các em đang có hôm nay. Đó là những điều mà bà và các tổ chức, cá nhân phối hợp tổ chức mong muốn được truyền tải cho thế hệ trẻ Việt Nam, đặc biệt là trẻ em vùng Mỏ Quảng Ninh khi thực hiện triển lãm “Theo dấu chân Đại tướng”.

“Nhìn thấy hình ảnh người dân đến tham dự, hơn nữa là các em chăm chú đọc từng dòng thơ trong từng diễn biến của cuộc chiến Điện Biên Phủ lẫy lừng năm châu mà Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã tài tình lãnh đạo hay hình ảnh Đại tướng với lối sống dung dị, gần gũi cùng các em thơ, tôi càng thêm trân trọng những giá trị lịch sử của thế hệ cha anh đi trước đã trao truyền lại cho chúng ta hôm nay. Tôi tin chắc rằng các em sẽ học được nhiều điều bổ ích qua triển lãm lần này, những giá trị văn hóa lịch sử của dân tộc Việt Nam, góp phần hun đúc tinh thần dân tộc trong nhân cách, con người của các em” - bà Nguyễn Thị Luận nói.

Triển lãm gồm 3 chủ đề. Trong đó, chủ đề “Làm nên chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ” gồm 53 bài thơ giới thiệu về toàn cảnh Chiến dịch Điện Biên Phủ dưới sự lãnh đạo tài tình của Đại tướng Võ Nguyên Giáp; Chủ đề “Vị tướng trong lòng dân” gồm 45 bài thơ giới thiệu những khoảnh khắc đời thường, dung dị về một vị Tướng huyền thoại, một nhà quân sự lỗi lạc của Việt Nam; Chủ đề “Sáng mãi ngàn năm” gồm 12 bài thơ giới thiệu về tình yêu, niềm kính phục của nhân dân Việt Nam dành cho Đại tướng Võ Nguyên Giáp.

Trong khuôn khổ của triển lãm, Ban Tổ chức trao tặng 43 suất quà cho 43 trẻ em là học sinh tiêu biểu trên địa bàn TP. Hạ Long, Quảng Ninh nhân dịp năm học mới.

Triển lãm mở cửa cho công chúng thăm quan đến ngày 30/09/2022.