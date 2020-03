Quảng Ninh- Hà Nội FC, trận cầu tâm điểm vòng 2 V.League 2020

Nhìn 2 trận thắng của Hà Nội trước đối thủ TP.HCM (1-0) tại trận siêu cúp và Nam Định (4-2) tại trận khai mạc V.League 2020, không nhiều đội bóng muốn gặp thầy trò HLV Chu Đình Nghiêm lúc này. Dù Duy Mạnh, Đình Trọng, Rimario đang dưỡng thương, Quang Hải vẫn chưa lấy lại phong độ nhưng đội bóng thủ đô vẫn còn quá nhiều cầu thủ xuất sắc.



Đi tìm “tì vết” của đội khách

Ngay cả 2 tân binh như Văn Xuân, Việt Anh cũng đã sớm hòa nhập vào lối đá trẻ trung, năng động của của đội bóng hàng đầu Việt Nam một thập kỷ nay. Với bộ đôi tiền vệ trung tâm Hùng Dũng, Đức Huy đánh chặn ở khu vực giữa sân, bộ ba Quang Hải, Văn Đại, Moses sẽ cùng với mũi nhọn Pape Omar thay nhau bắn phá khung thành đối phương.

Trong tay HLV Chu Đình Nghiêm vẫn còn những quân bài Lương “dị”, Thái Quý, Tiến Thành… phải ngồi ghế dự bị không phải do trình độ mà đơn giản là đội hình ra sân của Hà Nội có quá nhiều tài năng. Hà Nội FC có thể đá 4-2-3-1 nhưng khi cần có thể biến thiên thành 4-4-2, 4-3-3 tấn công biên, tấn công trung lộ, chơi đập nhả trong vòng 16m50.

Ngòi nổ Văn Quyết của Hà Nội đang có phong độ cao. Ảnh HNFC.

Sở hữu rất nhiều cầu thủ có trình độ cá nhân tốt bậc nhất sân cỏ Việt Nam nhưng khi cần Văn Quyết, Moses, Pape Omar đá rất rắn. Các cầu thủ Hà Nội không ngần ngại phạm lỗi đối phương bằng rất nhiều tiểu xảo sau nhiều năm chinh chiến sân cỏ trong và ngoài nước. Có lẽ điểm yếu nhất của đội khách chính là họ quá mạnh, nên bất cứ đội bóng nào cũng muốn thắng họ để ghi dấu ấn mùa giải.



Có cờ để phất, có cơ để thắng

Đến giờ tại V.League, HLV Phan Thanh Hùng là nhà cầm quân duy nhất hiểu sở trường, lối đá của đội bóng thủ đô, đơn giản ông là người đặt những viên đá đầu tiên xây dựng lối đá của CLB này. Khi đến Quảng Ninh làm HLV trưởng, trong những lần đụng độ với Hà Nội FC thì đội bóng vùng than vẫn thua nhiều hơn thắng, nhưng chưa bao giờ đàn em HLV Chu Đình Nghiêm dễ dàng có chiến thắng.

Về lực lượng, sở hữu bộ đôi ngoại binh Andre Fagan, Jermie Lynch của chủ nhà Quảng Ninh thi đấu vừa kỹ thuật lẫn càn lướt, có thể độc lập tác chiến cho phép Quảng Ninh triển khai nhiều lối đá khác nhau. Bốn tiền vệ Hải Huy, Nguyên Sa, Hồng Quân, Xuân Tú nhiều năm chinh chiến bên nhau đều có những mảng miếng tấn công sắc nét.

Tiền vệ phải Xuân Tú cho thấy khả năng kiến tạo không hề thua Văn Quyết. Lối đi bóng tốc độ, đột nhập thẳng vào vòng 16,5m từ cánh phải luôn tạo cho đối thủ gặp rất nhiều khó khăn. Nhất là khi cánh này của đội bóng thủ đô sẽ do Văn Xuân, chỉ từ đội hạng Nhất Hồng Lĩnh Hà Tĩnh trở về trấn giữ.

Jermie Lynch có thể chơi như một hộ công, có độ quái không thua Omar của đội khách, nhiều lần ngoại binh này đã có những pha ngã ăn vạ rất kín, đánh lừa nhiều trọng tài Việt. Ảnh CLB

So với Hà Nội FC, chủ nhà có nhiều cầu thủ có thể tham gia kiến tạo. Các bàn thắng của Than có thể được các tiền vệ biên như Quách Tân, Xuân Tú, Hải Huy hay Hồng Quân chuyền bóng. Khi đá lùi thấp, Jermie Lynch có thể chơi như một hộ công, có độ quái không thua Omar của độ khách, nhiều lần ngoại binh này đã có những pha ngã ăn vạ rất kín, đánh lừa nhiều trọng tài Việt.



Trong khi Hà Nội FC thiếu vắng Rimario thì HLV họ Phan lại có thể chơi với 4 tây. Thử nghiệm cầu thủ nhập tịch Trần Trung Hiếu được ra sân ở vị trí hậu vệ phải trong trận đấu với HAGL đã có kết quả tốt. Trần Trung Hiếu không còn nhanh nhẹn như trước đây nhưng lại rất khỏe, nếu có trung vệ Lastro Neven hỗ trợ thì hàng phòng ngự Than có thêm chất thép.

Bộ đôi trung vệ Lastro Neven và Dương Thanh Hào (1991) trong đó Thanh Hào vốn là học trò cưng của thầy Hùng hồi còn ở Hà Nội FC đang cho thấy sự ăn ý. Chỉ cần họ phối hợp với cặp tiền vệ trung tâm Nguyên Sa, Hồng Quân không có Văn Quyết có bóng thì cơ bản đã giải quyết được vấn đề phòng ngự.

Trong hệ thống phòng ngự của đội chủ nhà thì Nguyên Sa, cầu thủ xứ Quảng đang là mắc xích yếu nhất. Sở hữu các đường chuyền dài chính xác, các cú tỉa bóng sắc nét nhưng Nguyên Sa, học trò đồng hương của HLV Phan Thanh Hùng rất dễ bị Moses đè bóng ngay từ phần sân nhà.

Tú "ngựa" sẽ có dịp đối đầu với tân binh Văn Xuân của Hà Nội. Ảnh CLB

Chủ nhà vào phom



Đá với Hà Nội cần có vài phương án, Than Quảng Ninh đang có Nhật Minh, Quách Tân, Văn Khôi, Tiến Duy đã sẵn sàng ngoài sân và phải quên đi trận thua 0-1 trước HAGL do lỗi chuyền bóng về của Mạc Hồng Quân trên sân Pleiku. Trong khuôn khổ AFC Cup 2020, thầy trò HLV Phan Thanh Hùng đã thắng chủ nhà Svay Riêng (Campuchia) 4-1 thì Hải Huy, Neven, Luyn và Nhật Minh đã thay nhau ghi bàn. Nhật Minh trong vai trò tiền vệ mỏ neo của đội hình 4-1-4-1 đã thi đấu rất hay, điều này cho phép Than có thêm phương án khi đối đầu với Hà Nội FC.

Khá nhiều đội bóng V.League chờ xem HLV Phan Thanh Hùng sẽ có đòn phép gì để đối đầu với một Hà Nội đang rất mạnh. Người hâm mộ Việt Nam không muốn đội bóng thủ đô bỏ xa quá nhanh phần còn lại của V.League nên đều ủng hộ chủ nhà.