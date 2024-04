Dang dở ước mơ

Vết mổ sọ não hằn rõ trên chiếc đầu cạo trọc của Nguyễn Diệp Anh (17 tuổi, ở thôn Đồng Lư, xã Đồng Quang, huyện Quốc Oai, Hà Nội). Những bức tranh nữ sinh này vẽ được gia đình nâng niu, nhưng giấc mơ hội hoạ của em đã khép lại sau khi xe tải kéo rê 10 m.

Ngồi cạnh con gái trong căn phòng ám mùi thuốc sát trùng, chị Nguyễn Thị Luyến - mẹ Diệp Anh - run run kể lại lúc nhận được điện thoại của bác sĩ. “Cháu bị tai nạn giao thông rất nặng, đang được cấp cứu” - chị chỉ nghe rõ câu nói đó rồi chết sững, khuỵu gối xuống sàn nhà. Đầu óc trống rỗng, người mẹ không cầm nổi điện thoại.

Sau tai nạn, chân tay Diệp Anh co quắp. Bác sĩ tiên lượng nữ sinh này khả năng phải sống thực vật.

Đến phòng cấp cứu, chị Luyến thấy con gái đã hôn mê, máu chảy khắp người, khuôn mặt biến dạng. Cơ quan chức năng cho biết Diệp Anh và bạn trong lúc đi xe máy đã va chạm trực diện với ô tô tải.

Bạn đi cùng bị thương nhẹ, còn Diệp Anh được đưa đi cấp cứu trong tình trạng khuôn mặt biến dạng, máu chảy đầm đìa. Do mất máu quá nhiều, chỉ số cơ thể không ổn định nên hơn 10 tiếng sau khi nhập viện, Diệp Anh mới có thể lên bàn phẫu thuật.

Kết quả chụp cắt lớp cho thấy bệnh nhân bị chấn thương sọ não nghiêm trọng, máu tụ nhiều dưới màng cứng, gãy xương hàm dưới, gãy xương đùi. Sau khoảng 2 tháng điều trị tại phòng hồi sức tích cực, Diệp Anh được chuyển về nhà để chăm sóc. Bác sĩ tiên lượng Diệp Anh có khả năng phải sống thực vật.

Hơn 3 tháng qua, nữ sinh vẫn phải phải thở máy, nuôi ăn bằng ống. Sức khỏe quá yếu nên Diệp Anh chưa thể phẫu thuật ghép xương đùi.

Chia sẻ với VietTimes, anh Nguyễn Văn Tưởng - bố của Diệp Anh - cho biết từ nhỏ, nữ sinh này đã tự giác học hành. Năm ngoái, khi thi vào lớp 10, Diệp Anh đã đỗ trường chuyên.

Được thầy cô đánh giá cao về thành tích học tập cũng như sự chăm chỉ, ở nhà, Diệp Anh thường kèm cặp em trai và giúp đỡ bố mẹ làm việc nhà.

Ước mơ trở thành chuyên viên thiết kế đồ họa, sau mỗi giờ học trên lớp, Diệp Anh lại chủ động tìm tòi, học thêm các kỹ năng về nghệ thuật. Những bức tranh nữ sinh này vẽ về người thân vẫn còn mới, nhưng mọi thứ xảy đến quá nhanh.

Hy vọng vào phép màu

Nhìn con nằm liệt giường, cơ thể đang có dấu hiệu bị lở loét, anh Tưởng lại nhớ về những bữa cơm đông đủ thành viên. Anh nói rằng sẵn sàng đánh đổi mọi thứ, miễn sao con có thể nói chuyện, cầm bút như xưa.

"Tiền sửa chữa căn nhà năm ngoái còn chưa trả hết thì tại nạn bất ngờ ập đến. Chúng tôi lao động tự do, thu nhập không ổn định mà chi phí chữa trị lại quá nhiều”, chị Luyến nói, nước mắt không ngừng chảy.

Hình ảnh Diệp Anh khi chưa bị tai nạn giao thông và một trong những bức tranh đầu tiên do nữ sinh này vẽ.

Hằng ngày, Diệp Anh phải uống thuốc bổ não, thuốc chống co giật, sữa và cháo bơm qua ống xông. Trong 3 tháng qua, để xoay sở hơn 500 triệu đồng lo chi phí điều trị, gia đình phải đi vay mượn khắp nơi. Thêm 2 người con khác đang ăn học cộng với tiền thuốc men khoảng hơn 20 triệu đồng mỗi tháng, vợ chồng chị Luyến có lúc cảm thấy bế tắc vì họ đều bỏ việc ở nhà chăm con.

Do sức khỏe rất yếu nên Diệp Anh mỗi ngày chỉ ngủ 1-2 tiếng. Mỗi lần thức dậy, toàn thân nữ sinh có hiện tượng co giật, chân tay co quắp nên luôn phải có người túc trực để xoa bóp.

“Bây giờ con bị như thế, 2 vợ chồng chỉ biết phải thay phiên nhau ở cạnh chăm con, thay tã bỉm, lau người để hạn chế bị lở loét. Mỗi ngày trôi qua như cơn ác mộng với gia đình, muốn có giấc ngủ ngon nhưng đó là điều không thể”, anh Tưởng chia sẻ, đôi mắt đầy vết chân chim đang đỏ hoe.

Hình ảnh cô bé Diệp Anh tươi cười, vui vẻ trong quá khứ giờ đây chẳng thể nào xuất hiện. Thay vì đồng hành cùng con đến trường để bắt đầu hành trình mới sôi nổi của tuổi trẻ, anh Tưởng - chị Luyến lặng lẽ quay vào nơi con gái đang nằm, cầu mong một phép màu.

Có khách đến nhà, họ luôn cố gắng tỏ ra mạnh mẽ, chấp nhận sự khắc nghiệt của biến cố cuộc đời. Nhưng đêm xuống, những giọt nước mắt vì sợ mất con cùng gánh nặng tiền bạc lại đè nặng tâm trí bố mẹ Diệp Anh.