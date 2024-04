Bất động sản công nghiệp dẫn đầu thị trường

Theo CBRE Việt Nam, kinh tế Việt Nam trong quý I/2024 tiếp tục đối mặt với nhiều thách thức, tuy nhiên, thị trường bất động sản công nghiệp vẫn đạt được những kết quả tích cực và duy trì vị trí dẫn đầu trên thị trường bất động sản.

Ởkhu vực phía Bắc, giá thuê đất công nghiệp tại các thị trường cấp 1 như: Hà Nội, Hải Phòng, Bắc Ninh, Hưng Yên, Hải Dương tăng 7,8% so với cùng kỳ, đạt trung bình 133 USD/m2 (khoảng 3,3 triệu đồng/m2) cho kỳ hạn còn lại. Do không có thêm nguồn cung mới, các khu công nghiệp ở những khu vực trên tiếp tục thu hút khách thuê với tỷ lệ lấp đầy đạt 83%.

Tại khu vực phía Nam, giá thuê đất công nghiệp một số thị trường như TP HCM, Bình Dương, Đồng Nai, Long An cũng tăng 2,4% so với cùng kỳ năm trước, đạt 189 USD/m2 (khoảng 4,7 triệu đồng/m2). Do quỹ đất công nghiệp khá hạn chế, tỷ lệ lấp đầy ổn định ở mức 92%.

Theo Bộ phận nghiên cứu CBRE Việt Nam, trong 3 năm tới, giá thuê đất công nghiệp dự kiến tăng 3-9%/năm ở miền Bắc và 3-7%/năm ở miền Nam. Giá thuê kho, nhà xưởng xây sẵn cũng tăng nhẹ 1-4%/năm.

Một góc khu công nghiệp tại Hải Dương

Riêng đối với thị trường kho xưởng xây sẵn, tại khu vực miền Bắc, mặt bằng giá thuê kho xưởng xây sẵn tại thị trường cấp 1 trung bình đạt ngưỡng 4,7 và 4,9 USD/m2/tháng. Mức giá thuê kho duy trì ổn định theo năm, trong khi giá thuê xưởng tăng 3,9% theo năm khi tỷ lệ lấp đầy vẫn duy trì ở ngưỡng cao. Đặc biệt, tỷ lệ lấp đầy trung bình tại thị trường cấp 1 miền Bắc sẽ đạt 70% đối với nhà kho xây sẵn, giảm 6 điểm so với quý trước và đạt 87% với nhà xưởng xây sẵn, không thay đổi so với quý trước

Đối với thị trường khu vực phía Nam, giá thuê trung bình kho xưởng xây sẵn không đổi so với quý trước lần lượt đạt 4,6 và 4,9 USD/m2/tháng, với mức độ tăng trưởng đạt 2,2% so với cùng kỳ năm ngoái đối với nhà kho và 3,9% đối với nhà xưởng. Tỷ lệ lấp đầy của kho xưởng xây sẵn tại thị trường miền Nam tăng 2 điểm phần trăm so với quý trước, tỷ lệ lấp đầy đạt 57% đối với nhà kho và 87% đối với nhà xưởng.

Giá thuê kho, nhà xưởng xây sẵn tiếp tục tăng

Theo chuyên gia CBRE, trong quý II/2024, thời gian tới, thị trường phía Nam sẽ đón nhận nguồn cung mới với hơn 270.000 m2 nhà kho, nhà xưởng hiện đại; trong khi đó, thị trường phía Bắc sẽ ghi nhận nguồn cung mới với diện tích khoảng 185.000 m2 tại Bắc Ninh và Hưng Yên.

“Phân khúc bất động sản công nghiệp tiếp tục là điểm tựa sản xuất kinh doanh mới của các doanh nghiệp công nghệ, đặc biệt trong lĩnh vực công nghệ cao. Dòng vốn FDI vẫn tích cực với lợi thế từ chính sách ưu đãi thuế. Dịch vụ phụ trợ khu công nghiệp ngày càng được cải thiện”, chuyên gia CBRE Việt Nam cho hay.

Tuy vậy, các chuyên gia CBRE cũng khuyến cáo các địa phương cần có quỹ đất sạch để đáp ứng nhu cầu của doanh nghiệp, phù hợp với quy hoạch tổng thể của cả nước và của từng địa phương, từng lĩnh vực để đưa ra chính sách ưu tiên phù hợp.

Bên cạnh đó, quy hoạch cũng cần có tầm nhìn và có tính ổn định trong khoảng thời gian dài để các doanh nghiệp yên tâm phát triển; trong đó, cần chú trọng cải thiện hạ tầng giao thông, dịch vụ cung ứng và lao động, cùng các chính sách ưu đãi phù hợp nhằm tạo điều kiện để doanh nghiệp đầu tư.