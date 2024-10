Theo UBND tỉnh Quảng Nam, tình hình kinh tế tỉnh Quảng Nam trong tháng 9/2024 và 9 tháng đầu năm 2024 đạt kết quả khả quan. Ước tính tổng sản phẩm (GRDP) 9 tháng đầu năm 2024 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam tăng 5,9% so với cùng kỳ năm 2023; riêng quý III/2024 tăng 12,7%. Cơ cấu GRDP 9 tháng đầu năm 2024, khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản chiếm tỷ trọng 16,3%; khu vực công nghiệp - xây dựng chiếm 31,8%; khu vực dịch vụ chiếm 34,8%; thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm chiếm 17,1%.

Quy mô nền kinh tế tỉnh đạt gần 91.000 tỷ đồng, mở rộng gần 8.000 tỷ đồng so với cùng kỳ năm 2023; trong đó, Quảng Nam tập trung chủ yếu ở khu vực công nghiệp - xây dựng mở rộng hơn 3.700 tỷ đồng; tiếp đến là khu vực dịch vụ 2.600 tỷ đồng; khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản gần 971 tỷ đồng; thuế sản phẩm và trợ cấp sản phẩm 642 tỷ đồng.

Phát triển kinh tế trong 9 tháng đầu năm 2024, Quảng Nam xếp vị trí 27/63 tỉnh, thành; xếp vị thứ 8/14 tỉnh Bắc Trung bộ và Duyên hải miền Trung về quy mô GRDP. Xếp vị thứ 50/63 tỉnh, thành trong cả nước; xếp vị thứ 12/14 tỉnh Bắc Trung bộ Duyên hải miền Trung về tăng trưởng kinh tế.

Đặc biệt, lĩnh vực du lịch địa phương tăng trưởng tốt. Tổng lượt khách tham quan, lưu trú du lịch 9 tháng đầu năm 2024 ước đạt hơn 6,4 triệu lượt khách, tăng 6% so với cùng kỳ năm 2023; trong đó, khách quốc tế ước đạt trên 4,2 triệu lượt khách, tăng 8%; khách nội địa ước đạt trên 2,2 triệu lượt khách, tăng 3%.

Doanh thu du lịch ước đạt 6.230 tỷ đồng, tăng 8% so với cùng kỳ năm trước. Thu nhập xã hội từ du lịch ước đạt 14.641 tỷ đồng. Du lịch Quảng Nam vinh dự nhận được nhiều danh hiệu, giải thưởng hàng đầu thế giới và hàng đầu Châu Á do các chuyên trang du lịch nổi tiếng trao tặng.

Ông Lê Văn Dũng, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam cho biết: "Để đạt được kết quả trên là sự nỗ lực, phấn đấu của cả hệ thống chính trị địa phương, cộng đồng doanh nghiệp và đồng thuận của người dân".

Cũng theo UBND tỉnh Quảng Nam, trong kỳ, địa phương đã phân bổ vốn đầu tư công cho các ngành và các địa phương trên 6.614 tỷ đồng, đạt 94%; kế hoạch vốn còn lại chưa phân bổ chi tiết trên 442 tỷ đồng. Tính đến ngày 30/9/2024, toàn tỉnh đã giải ngân trên 3.678 tỷ đồng, đạt 41,4%, thấp hơn so với cùng kỳ năm 2023 (44,6%).

Thu chi ngân sách nhà nước trên địa bàn trong 9 tháng đầu năm 2024 đạt gần 14.435 tỷ đồng, tỷ lệ 61,2% dự toán và bằng 96% so với cùng kỳ; trong đó, thu nội địa 11.767 tỷ đồng, đạt 59% dự toán và thu xuất nhập khẩu 2.631 tỷ đồng, đạt 75%. Chi ngân sách nhà nước 16.271 tỷ đồng, đạt 52% dự toán, bằng 104% so với cùng kỳ, trong đó: Chi đầu tư phát triển 6.927 tỷ đồng, bằng 141% dự toán; chi thường xuyên 9.305 tỷ đồng, đạt 66% dự toán.

Đặc biệt, từ đầu năm đến nay, UBND tỉnh Quảng Nam đã ban hành nhiều chương trình tín dụng ưu đãi để hỗ trợ người dân, doanh nghiệp tiếp cận vốn vay phục hồi sản xuất kinh doanh được các ngân hàng thương mại tiếp tục đẩy mạnh. Đến nay, nguồn vốn huy động trên địa bàn đạt 92.900 tỷ đồng, tăng 8,9% so với đầu năm, tăng 13,2% so với cùng kỳ; dư nợ cho vay của các tổ chức tín dụng đạt 109.900 tỷ đồng, tăng 2,9% so với đầu năm, tăng 8,2 so với cùng kỳ; tổng nợ xấu 3.300 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 3% dư nợ, tăng 124,2% so với đầu năm.

Tính đến cuối tháng 9/2024, toàn tỉnh có 848 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới, giảm 5,6% so với cùng kỳ, số vốn đăng ký 4.680 tỷ đồng, giảm 1,7% so với cùng kỳ năm trước; 389 doanh nghiệp quay trở lại hoạt động, tăng 11,8% so với cùng kỳ; doanh nghiệp gia nhập và tái gia nhập thị trường trong là 1.237 doanh nghiệp, giảm 0,7% so với cùng kỳ. Tổng số doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng kinh doanh, chờ làm thủ tục giải thể và giải thể là 1.298 doanh nghiệp, tăng 14,6% so với cùng kỳ.

Về thu hút đầu tư FDI, từ đầu năm đến nay, toàn tỉnh đã cấp mới 28 dự án đầu tư trong nước với tổng vốn đăng ký gần 4.817 tỷ đồng; thu hồi 8 dự án, tăng 4 dự án so với cùng kỳ; ngừng hoạt động 1 dự án; điều chỉnh 21 dự án, tăng 13 dự án so với cùng kỳ.

Lũy kế đến nay, trên địa bàn tỉnh có 1.168 dự án với tổng vốn đăng ký hơn 228.576 tỷ đồng. Cấp mới 10 dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài với tổng vốn đăng ký khoảng 134,85 triệu USD; thu hồi 2 dự án, giảm 1 dự án so với cùng kỳ; ngừng hoạt động 1 dự án FDI; điều chỉnh 17 dự án tăng vốn 1,672 triệu USD, tăng 9 dự án so với cùng kỳ. Lũy kế đến nay, trên địa bàn tỉnh có 201 dự án còn hiệu lực với tổng vốn đăng ký hơn 6,3 tỷ USD.