VietTimes – Tỉnh Quảng Nam đã chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư và đổi tên gọi dự án Wyndham Grand Hoi An thành Landmark Hoi An, nhưng nhấn mạnh dự án không được sử dụng với mục đích nhà ở.

Ngày 12/6, UBND tỉnh Quảng Nam đã ra quyết định chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư cũng như chấp thuận nhà đầu tư đối với dự án khu căn hộ du lịch, thương mại Wyndham Grand Hoi An (phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn).

Theo quyết định này, tỉnh Quảng Nam đồng ý điều chỉnh tên dự án khu căn hộ du lịch, thương mại Wyndham Grand Hoi An thành khu căn hộ du lịch, thương mại Landmark Hoi An.

UBND tỉnh Quảng Nam cũng yêu cầu Công ty TNHH Sống Xanh - Hội An (chủ đầu tư dự án) thực hiện đúng các quyết định về chấp thuận chủ trương đầu tư và nhà đầu tư đối với dự án; các quy định về đầu tư, đất đai, xây dựng, bảo vệ môi trường, phòng cháy chữa cháy, sở hữu trí tuệ và các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến lĩnh vực kinh doanh của dự án.

Bên cạnh đó, chủ đầu tư phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính trung thực, chính xác của các thông tin, số liệu, nội dung về hồ sơ dự án và hiệu quả đầu tư; chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư nếu nhà đầu tư điều chỉnh dự án đầu tư thuộc các trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 41 của Luật Đầu tư năm 2020.

Đặc biệt, UBND tỉnh Quảng Nam yêu cầu chủ đầu tư chỉ được kinh doanh căn hộ theo loại hình dịch vụ du lịch (căn hộ du lịch) theo quy định, không sử dụng với mục đích nhà ở và chấp hành nghiêm chế độ báo cáo định kỳ hằng quý, năm về tình hình thực hiện dự án và chế độ báo cáo thuế.

Trường hợp Công ty TNHH Sống Xanh - Hội An không thực hiện đúng các quy định nêu trên, Sở KKH&ĐT, các sở, ban, ngành, UBND thị xã Điện Bàn và các cơ quan, đơn vị liên quan xử lý theo thẩm quyền, hoặc đề nghị UBND tỉnh xử lý theo quy định.

Dự án Wyndham Grand Hoi An như thế nào?

Dự án khu căn hộ du lịch, thương mại Wyndham Grand Hoi An được tỉnh Quảng Nam chấp thuận chủ trương lần đầu cho Công ty TNHH Sống Xanh - Hội An vào tháng 5/2022, dự kiến đưa vào vận hành từ tháng 7/2026, trên diện tích đất sử dụng là 5.616,4 m2. Tổng vốn đầu tư của dự án là 600 tỷ đồng, trong đó, vốn góp của nhà đầu tư là 120 tỷ đồng, vốn huy động là 480 tỷ đồng.

Dự án Khu căn hộ du lịch, thương mại Wyndham Grand Hoi An tại Quảng Nam

Dự án gồm các hạng mục: Khối căn hộ du lịch, khách sạn, nhà hàng, các khu chức năng vui chơi giải trí, mua sắm; cây xanh; giao thông nội bộ và các công trình hạ tầng kỹ thuật.

Mục tiêu dự án là đầu tư xây dựng khu căn hộ du lịch (không có mục đích nhà ở) để kinh doanh dịch vụ lưu trú, khách sạn, nhà hàng, các khu chức năng phục vụ nhu cầu vui chơi giải trí, mua sắm của khách du lịch.

Dự án có thời hạn hoạt động đến tháng 11/2056 (theo thời hạn sử dụng đất quy định tại Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số AL 773832 do UBND thị xã Điện Bàn cấp ngày 1/7/2008, Văn phòng Đăng ký đất đai Quảng Nam xác nhận nội dung thay đổi ngày 6/12/2021).

Công ty TNHH Sống Xanh – Hội An (tên tiếng Anh là SONG XANH - HOI AN COMPANY LIMITED), có địa chỉ tại đường Trương Minh Hùng, khối Tân Mỹ, Phường Cẩm An, TP Hội An, Quảng Nam, do ông Trần Thanh Hải làm đại diện pháp luật.

Công ty TNHH Sống Xanh – Hội An được cấp giấy phép hoạt động lần đầu từ tháng 3/2011 và đăng ký thay đổi lần thứ 6 vào tháng 12/2018. Công ty có giấy phép kinh doanh số 4000802628, do Sở KH&ĐT tỉnh Quảng Nam cấp, ngành nghề kinh doanh chính là dịch vụ lưu trú ngắn ngày, bán buôn tổng hợp, vận tải hành khách đường thuỷ nội địa, nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động, kinh doanh bất động sản…