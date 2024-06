Quan tài gần tháp Eiffel và "bàn tay máu": Pháp hứng nhiều hành động phá hoại nghi có chủ đích

Mặc dù trong quan tài chỉ chứa các túi thạch cao, không có hài cốt, nhưng các quan chức Pháp cho biết việc đặt các cỗ quan tài dưới chân tháp Eiffel, nơi được hàng triệu khách du lịch tới thăm mỗi năm, "bị coi là hành vi bạo lực tâm lý" và cũng khiến các nhân viên và những người khác "không thể làm việc được".

Theo hình ảnh trích xuất từ camera giám sát, vào khoảng 9 giờ sáng ngày 1/6, một chiếc xe tải màu trắng mang biển số Bulgaria đã đậu ở đường Allée Jean-Paulhan gần tháp Eiffel và 2 người đàn ông đã khiêng các quan tài ra khỏi xe và đưa xuống đặt trên mặt đất.

Ngay sau khi vụ việc xảy ra, người tài xế bị bắt, 2 nghi phạm còn lại bị bắt tại bến xe Bercy ở Paris vào chiều cùng ngày khi họ chuẩn bị lên xe buýt đi Berlin.

Truyền thông Pháp đưa tin về vụ việc.



Giới chức Pháp tiết lộ, người tài xế điều khiển chiếc xe chở các cỗ quan tài là một người Bulgaria 39 tuổi, hai người khiêng, dỡ quan tài là một người Đức 25 tuổi và một người Ukraine 16 tuổi.

Nguồn tin cảnh sát Paris cho biết, qua kiểm tra điện thoại của tài xế xe tải cho thấy anh ta có liên quan đến một người đàn ông Bulgaria khác bị nghi đã vẽ graffiti hình các bàn tay màu đỏ lên "Bức tường Công lý" tại Nhà tưởng niệm vụ tàn sát (Mémorial de la Shoah) Holocaust ở Paris hôm 14/5.

Người lái xe khai với cảnh sát rằng anh ta được trả tiền để vận chuyển các cỗ quan tài đến Paris. Người này từ Bulgaria đến Paris vào tối ngày 31/5 và gặp 2 nghi phạm còn lại. Khi gặp mặt, anh ta đã yêu cầu họ mở quan tài để đảm bảo rằng không có thi thể bên trong. Ông cho biết trước đó không hề quen biết hai nam thanh niên khiêng quan tài này.

Các "bàn tay máu" bị vẽ trên Bức tường Công lý (Ảnh: Xinouzhou)



Theo các nguồn tin, cả ba người đều nói họ đang thất nghiệp và rất cần tiền. Tài xế khai rằng thù lao ông nhận được cho phi vụ này là 120 euro (tương đương khoảng 3,3 triệu VND), hai người còn lại nhận được 400 euro (tương đương khoảng 11 triệu VND).

Tại Pháp có cộng đồng Do Thái sinh sống lớn thứ 3 trên thế giới, sau Israel và Mỹ. Kể từ khi xung đột Palestine-Israel bùng nổ vào ngày 7/10/2023, số lượng các hành động bài Do Thái ở Pháp đã tăng vọt.

Hãng tin AFP nghi ngờ rằng vụ việc mới nhất này và hai vụ việc trước đó có thể liên quan đến "sự can thiệp của thế lực nước ngoài".

Hàng trăm Ngôi sao David xuất hiện trên các bức tường ở Paris (Ảnh: Xinouzhou).



Hồi tháng trước, một bức tường tưởng niệm ở Paris được xây dựng để tưởng niệm những người ủng hộ chính nghĩa đã giúp giải cứu người Do Thái ở Pháp thời kỳ Đức Quốc xã chiếm đóng trong Thế chiến II đã bị phá hoại với những “dấu tay đỏ như máu”. Bức tường tưởng niệm này được khắc tên của hơn 3.900 người ủng hộ công lý đã liều mạng giúp giải cứu người Do Thái ở Pháp khỏi bị sát hại.

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron vào thời điểm đó đã lên tiếng chỉ trích rằng việc bôi bẩn bức tường sẽ phá hoại ký ức về các anh hùng người Pháp và các nạn nhân Do Thái ở trại tập trung Holocaust.

Ngoài ra, các hành vi "bài Do Thái" ở Pháp còn bao gồm việc phun sơn màu xanh vẽ hình các "Ngôi sao David" lên tường. "Ngôi sao David" là biểu tượng của đức tin Do Thái và cũng được Đức Quốc xã sử dụng trong Thế chiến thứ hai xác định người Do Thái để chúng đàn áp. Tờ Le Monde của Pháp trước đó đưa tin chỉ trong 10 ngày, gần 300 Ngôi sao David đã được tìm thấy trên các bức tường ở thủ đô Paris và vùng ngoại ô.

An ninh được tăng cường tại tháp Eiffel sau vụ việc (Ảnh: AP).



Bộ trưởng Ngoại giao Pháp Stephane Sejournet hồi giữa tháng 5 lên tiếng cho rằng cả hai vụ việc đều liên quan đến việc những người được trả tiền để làm công việc bẩn thỉu cho thế lực nước ngoài với mục đích gây bất ổn cho xã hội và tạo ra rạn nứt trong xã hội Pháp.

Cũng có ý kiến cho rằng vụ đặt quan tài gần tháp Eiffel có thể liên quan đến việc tuyên bố gây tranh cãi của Tổng thống Emmanuel Macron hồi cuối tháng 3, nói Pháp sẵn sàng triển khai lực lượng chiến đấu tới Ukraine.

Hiện tại, trong bối cảnh căng thẳng ở Trung Đông và Thế vận hội Mùa hè sắp diễn ra ở Paris, Pháp đã nâng mức cảnh báo lên cấp độ cao nhất.

Theo Guancha, Xinouzhou