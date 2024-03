Quân đội Mỹ thực hiện thành công chuyến bay đầu tiên của UAV thế hệ mới XQ-67A

Theo The War Zone, Phòng thí nghiệm Nghiên cứu Không quân Hoa Kỳ (AFRL) mới đây đã thông báo rằng chiếc máy bay không người lái thế hệ mới "XQ-67A" do họ và General Atomics Aeronautical Systems, Inc. (GA-ASI) hợp tác nghiên cứu phát triển đã thực hiện thành công chuyến bay đầu tiên ở California hôm 28/2.

Là máy bay mẫu thế hệ thứ hai của dự án "Máy bay chiến đấu không người lái phối hợp tác chiến" (CCA) của quân đội Mỹ, XQ-67A kế thừa những thành tựu của máy bay thế hệ đầu tiên XQ-58A "Valkyrie" của dự án và áp dụng thiết kế khung gầm có thể tương tác hậu cần để tiếp tục mở rộng khả năng hợp tác chiến thuật giữa máy bay có người lái và không người lái của Dự án "Loyal Wingman” (Người đồng hành trung thành) của không quân Mỹ.

Thông cáo báo chí chính thức của General Atomics Aeronautical Systems, Inc. chỉ ra rằng máy bay không người lái XQ-67A là mẫu thế hệ thứ hai của Dự án “Low-cost Attritable Aircraft Tech.,LCAAT” (Công nghệ máy bay chi phí thấp) của quân đội Mỹ, cũng là máy bay mẫu đầu tiên của “Nền tảng máy bay tiêu dùng chung” (Large Caliber Ammunition Automation Preparation System, LCAAPS).

XQ-67A trong hangga (Ảnh: Thewarzone).



Chiếc UAV XQ-67A được thiết kế với sự hướng dẫn của "Trạm cảm biến ngoài máy bay” (Off-Board Sensing Station,OBSS) và được chế tạo bằng khung thân mô-đun có thể tương tác với UAV XQ-58A thế hệ đầu tiên. Bước đầu đã xác minh rằng nó sẽ được chế tạo trên một khung thân thông dụng chung, có thể đưa vào sản xuất hàng loạt.

Theo Phòng thí nghiệm nghiên cứu của Không quân Mỹ, Dự án LCAAT bắt nguồn từ tiểu dự án nền tảng chung năm 2018 và dự án này chính là tiền thân của UAV XQ-67A; khác với máy bay thế hệ đầu tiên XQ-58A bay chuyến đầu tiên vào năm 2019, UAV XQ-67A thuộc cấu hình "trạm cảm biến ngoài máy bay" (Off-Board Sensing Station, OBSS) tập trung vào tầm bay xa và kế hoạch cũng có cấu hình chức năng của "trạm vũ khí ngoài máy bay" (Off-Board Weapon Station, OBSS) lấy cơ sở từ ý tưởng khung thân mô-đun hóa, phát triển một "người đồng hành trung thành" phù hợp với các nhiệm vụ khác nhau.

UAV XQ-58A bay đồng hành với F-35A của Thủy quân lục chiến Mỹ (Ảnh: Thewarzone).



Ngoài ra, theo khái niệm chiến lược trong Dự án "Máy bay chiến đấu không người lái phối hợp tác chiến" (CCA) của Không quân Mỹ, "máy bay chiến đấu không người lái phối hợp" trong tương lai sẽ tham gia vào bốn lĩnh vực chính là tấn công chiến thuật (strike), giám sát trên không (surveillance), gây nhiễu tác chiến điện tử (jamming) và mồi nhử (decoys). Hiện tại, ngoài máy bay trình diễn thế hệ đầu tiên XQ-58A và nguyên mẫu máy bay không người lái giám sát trên không XQ-67A, vẫn còn ba cấu hình đang chờ sản xuất và thử nghiệm.

Do đó, ông Doug Meador, Giám đốc chương trình UAV tại Phòng thí nghiệm Nghiên cứu Không quân, nhấn mạnh rằng hai loại UAV này chỉ là bước đầu tiên trong chiến lược tương lai của quân đội Mỹ và “công việc nghiên cứu và phát triển tổng thể vẫn cần được đẩy mạnh."

XQ-58A trong vai trò tàu mẹ thả UAV cỡ nhỏ (Ảnh: USAF).



Các đặc tính kỹ thuật của XQ-67A chưa được tiết lộ. Từ những bức ảnh, có thể nhận định rằng đây là một chiếc máy bay với phần đuôi xòe rộng hình chữ V, càng đáp ba bánh, một khe hút gió hình thang được đặt phía trên. Thiết kế này gần như tương tự về cấu hình cơ bản với máy bay không người lái Avenger của General Atomics, cũng như MQ-25 Stingray của Boeing và XQ-58A Valkyrie của Kratos. XQ-67A có một cặp cảm biến thông số không khí gắn trên mũi. Các dấu hiệu chung của XQ-67A rất giống với XQ-58A.

Theo The War Zone